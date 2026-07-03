Công an Hà Nội thông tin về vụ cháy ở khu đô thị Văn Phú

Khoảng 13 giờ 29 phút ngày 3/7/2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy tại ngôi nhà ở khu đô thị Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khẩn trương tiếp cận hiện trường

Ngay sau khi nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động lực lượng và phương tiện gồm 5 xe chữa cháy, 1 xe thang, 2 xe chỉ huy cùng 45 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 4, 15, 31 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng đến hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng Công an phường và nhân dân tổ chức triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cũng trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ huy công tác chữa cháy và CNCH, đồng thời điều động thêm 2 xe chỉ huy và 1 xe tải chở phương tiện đặc chủng phục vụ công tác chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH xác định đám cháy xảy ra được 15 phút, phát triển mạnh tại khu vực tầng 1 của ngôi nhà 4 tầng và 1 tum (Ngôi nhà có diện tích khoảng 70m2) và cháy lan lên các tầng phía trên.

Theo thông tin ban đầu, trong nhà có 2 người bị mắc kẹt, lực lượng dân phòng và người dân đã tổ chức chữa cháy ban đầu nhưng do đám cháy phát triển nhanh, kèm theo khói khí độc nên không thể tiếp cận dập tắt đám cháy.

Qua trinh sát, chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng bình thở và các thiết bị chuyên dụng tiếp cận các tầng nhà để tìm kiếm, cứu người bị nạn; đồng thời triển khai đội hình chữa cháy tại khu vực tầng 1 và triển khai đội hình xe thang để tổ chức chữa cháy tại khu vực tầng 2 và tầng 3 để ngăn chặn cháy lan sang các khu vực, nhà dân lân cận.

Đến khoảng 14 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế, lực lượng chức năng đã ngăn chặn không để cháy lan sang khu vực xung quanh. Đến 14 giờ 07 phút đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH phát hiện 2 nạn nhân bị mắc kẹt đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Công an Thành phố đang chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, xác định danh tính nạn nhân và làm rõ nguyên nhân vụ cháy để giải quyết theo quy định pháp luật.