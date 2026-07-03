Phẫu thuật bằng dao Coblator - Chìa khóa cho điều trị ít xâm lấn, mang lại sự yên tâm cho người bệnh

ANTD.VN - Trong dòng chảy của y học hiện đại, mỗi một công nghệ mới ra đời không chỉ để giải quyết bài toán kỹ thuật, mà cốt lõi là để xoa dịu nỗi đau và mang lại sự an tâm cho con người. Phẫu thuật bằng dao Coblator (sóng radio cao tần) chính là một minh chứng rõ nét cho sự giao thoa đó.

Bằng việc thay thế nhiệt lượng cao của dao điện truyền thống bằng sức mạnh của một "lưỡi dao vô hình", công nghệ này đang định nghĩa lại khái niệm về một cuộc phẫu thuật nhẹ nhàng, an toàn và đậm tính nhân văn.

Nỗi lòng người trong cuộc trước những căn bệnh mạn tính dai dẳng

Có những nỗi đau không của riêng ai và có những hành trình chữa lành cần sự đồng hành của cả gia đình. Với gia đình anh Sơn, chị Trang và bé Duy Đăng (trú tại Sơn Tây, Hà Nội), chuyến đi phối hợp điều trị các bệnh lý Tai Mũi Họng mạn tính vừa qua là một hành trình đặc biệt — hành trình hợp sức để tìm lại nền móng hạnh phúc vững chắc từ chính sức khỏe.

Nỗi lòng người trong cuộc trước những căn bệnh mạn tính dai dẳng

Anh Nguyễn Đức Sơn (sinh năm 1988), người trụ cột gia đình, đã phải sống chung với tình trạng nghẹt mũi mạn tính suốt nhiều năm qua. Căn bệnh tưởng chừng phổ biến này lại là một rào cản lớn, ảnh hưởng toàn diện đến công việc và chất lượng giấc ngủ của anh.

Anh Sơn chia sẻ: "Bệnh lý này gây khó chịu rất lớn trong công việc, đặc biệt là khi tôi phải tiếp xúc với các tác nhân như khói bụi hay thuốc lá. Cuốn mũi phì đại khiến tôi rất khó thở, đôi khi bị chảy mũi trong. Kể cả khi ngủ, nhiều đêm tôi bị thức giấc giữa chừng vì nghẹt cứng, gần như không thể thở bằng mũi mà phải thở bằng miệng."

Sát cánh bên chồng, chị Trương Trang, sinh năm 1993 cũng mang nỗi khổ tâm riêng khi chịu đựng căn bệnh viêm Amidan mạn tính từ những năm học cấp hai. Chị Trang nhớ lại: "Cứ thay đổi thời tiết một chút, người hơi gai sốt là họng tôi lại tấy lên, đau buốt và quanh năm suốt tháng có đờm gây khó chịu. Tôi từng đi khám ở tuyến dưới, bác sĩ bảo chưa to lắm nên chưa cần cắt. Nhưng khi về nhà, tình trạng viêm đau cứ tái diễn liên tục."

Sự can thiệp kịp thời của y khoa

Thương nhất trong gia đình là bé Nguyễn Duy Đăng, sinh năm 2020. Dù mới 6 tuổi, con đã phải đối mặt với những trận viêm VA và Amidan liên miên từ năm 2 tuổi. Chị Trang nghẹn ngào: "Cháu liên tục ho và sốt. Khi ngủ, con thường xuyên bị dị ứng mũi, ho và khạc nhổ. Nhìn bạn bè đồng lứa đi chơi được ăn kem, ăn đồ lạnh, còn con mình thì hoàn toàn không được phép chạm vào vì sợ sốt, sợ đau, nhìn ánh mắt tủi thân của con mà hai vợ chồng rất xót xa. Nhất là khi con sắp bước vào lớp 1, chúng tôi quyết tâm phải xử lý triệt để để con tự tin đi học."

Sự can thiệp kịp thời của y khoa và lời cảnh báo chuyên môn

Tiếp nhận ca bệnh đặc biệt của cả gia đình, Thạc sĩ - Bác sĩ Nguyễn Văn Giang, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đông Đô đã trực tiếp thăm khám và đưa ra những chỉ định can thiệp chính xác.

Đối với trường hợp của anh Sơn, Bác sĩ Giang phân tích: "Bệnh nhân tuổi còn trẻ nhưng tình trạng ngạt mũi kéo dài đã làm suy giảm nghiêm trọng chất lượng cuộc sống. Đặc biệt, bệnh nhân có thói quen sử dụng thuốc co mạch trong thời gian dài. Việc lạm dụng này tiềm ẩn nguy cơ cao dẫn đến các bệnh lý về tim mạch, huyết áp và các tác dụng phụ nguy hiểm khác. Do đó, chỉ định phẫu thuật cắt cuốn mũi dưới ngay là việc làm sớm và cần thiết để bảo vệ sức khỏe lâu dài cho bệnh nhân."

Khám cho chị Trang, bác sĩ phát hiện dù Amidan không quá to về kích thước nhưng bên trong chứa rất nhiều mủ độc hại. "Bệnh nhân bị viêm Amidan hốc mủ, thường xuyên đau họng với tần suất 1-2 lần/tháng, phải lạm dụng kháng sinh liên tục. Hàng ngày bệnh nhân khạc ra các hạt mủ trắng đục, hôi, gây mất tự tin. Chúng tôi đã chỉ định phẫu thuật cắt Amidan bằng công nghệ dao Coblator." - Bác sĩ Giang cho biết.

Riêng với bé Duy Đăng, do tình trạng viêm quá phát VA và Amidan mạn tính diễn tiến nhiều năm khiến bé phải thở bằng miệng và ngủ ngáy, bác sĩ đã thực hiện đồng thời ca nạo VA và cắt Amidan để giải phóng đường thở cho cháu.

Dao Coblator: Công nghệ nhân văn xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Quyết định đưa cả gia đình gồm 3 thành viên vào phòng mổ cùng một thời điểm là một quyết định cân não của anh Sơn và chị Trang. Tuy nhiên, niềm tin của gia đình đã được đền đáp xứng đáng nhờ sự tiến bộ của y học hiện đại và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ.

Dao Coblator: Công nghệ nhân văn xoa dịu nỗi đau bệnh tật

Trong dòng chảy của y học ngày nay, công nghệ dao Coblator (sóng radio cao tần) được xem là bước đột phá mang đậm tính nhân văn. Thay vì sử dụng nhiệt lượng lên tới hàng trăm độ C của dao điện truyền thống dễ gây bỏng sâu và tổn thương mô lành, dao Coblator hoạt động ở mức nhiệt thấp (chỉ từ 40°C đến 70°C). Năng lượng từ sóng radio tác động vào môi trường nước muối sinh lý tạo ra đám mây plasma mỏng, đóng vai trò như một "lưỡi dao vô hình" bẻ gãy các liên kết phân tử và phân tách tế bào lỗi thời một cách ngọt bén.

Bác sĩ Nguyễn Văn Giang nhấn mạnh: "Coblator giúp bóc tách tổ chức viêm cực kỳ chính xác mà không xâm lấn sang các vùng mô khỏe mạnh xung quanh. Đồng thời, năng lượng sóng giúp đông dập và bịt kín các mạch máu nhỏ ngay khi tiếp xúc, giảm thiểu tối đa lượng máu mất. Nhờ vậy, vết cắt không bị sưng nề, hạn chế tối đa kích thích dây thần kinh cảm giác, giúp bệnh nhân giảm đau đớn hiệu quả."

Là người từng trải qua phương pháp cắt Amidan bằng dao điện cũ, anh Sơn không giấu nổi sự kinh ngạc trước hiệu quả của công nghệ mới: "Ngày xưa tôi mổ bằng dao điện, đau đớn, phù nề và sốt kéo dài cả tuần. Nhưng lần này mổ tại Bệnh viện Đông Đô bằng dao Coblator, tôi gần như không cảm thấy đau. Vợ và con trai tôi cắt Amidan cũng chỉ hơi ê nhẹ, đặc biệt là hoàn toàn không bị sốt một chút nào. Chỉ sau đúng 24 giờ đồng hồ kể từ khi lên bàn mổ, cả gia đình tôi đã phục hồi sức khỏe tốt và được xuất viện về nhà."

Tuy nhiên, các chuyên gia y tế cũng đưa ra lời khuyến cáo: Thiết bị hiện đại đến đâu cũng chỉ là công cụ hỗ trợ, không phải là "phép màu" vạn năng để lạm dụng. Sức mạnh của công nghệ chỉ thực sự được phát huy khi được làm chủ bởi những đôi tay phẫu thuật viên lành nghề, giàu kinh nghiệm và có tư duy y học chuẩn xác. Bên cạnh đó, sự an toàn tuyệt đối của bệnh nhân sau mổ còn phụ thuộc lớn vào sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và bác sĩ trong việc tuân thủ nghiêm ngặt chế độ chăm sóc hậu phẫu, kiêng cữ đồ ăn cứng để phòng ngừa biến chứng chảy máu thứ phát khi bong giả mạc.

Hiện thực hóa chủ trương đưa kỹ thuật cao vào chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thành công từ các ca phẫu thuật của gia đình anh Sơn không chỉ mang lại niềm vui cho người bệnh, mà còn là minh chứng sống động cho định hướng phát triển bền vững của Bệnh viện Đông Đô.

Trước khi rời bệnh viện để trở về với cuộc sống thường nhật, anh Sơn và chị Trang xúc động gửi lời tri ân: "Chúng tôi vô cùng trân quý chuyên môn và thái độ nhã nhặn, hài hòa của bác sĩ Giang cùng ê-kíp điều dưỡng Đông Đô. Sự tận tình hướng dẫn, thăm hỏi từ lúc khám, trên bàn mổ cho đến tận khi xuất viện về nhà khiến gia đình vô cùng ấm lòng. Xin chúc các y bác sĩ luôn nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho nhiều bệnh nhân hơn nữa."

Nhận thức rõ vai trò của y tế tư nhân trong thời kỳ mới, Bệnh viện Đông Đô luôn hướng tới sự đổi mới toàn diện, chủ động đi đầu trong việc cập nhật và áp dụng các công nghệ y khoa tiên tiến nhất thế giới vào công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đây cũng là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa chủ trương của Đảng và Chính phủ tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các chương trình hành động chiến lược nhằm đột phá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực y tế kỹ thuật cao.

Việc làm chủ các công nghệ ít xâm lấn, giảm đau như Coblator không chỉ giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao ngay trong nước với chi phí hợp lý, mà còn giảm tải áp lực cho hệ thống y tế công lập, nâng tầm vị thế của nền y học nước nhà.

Chia sẻ về điều này, chị Trương Trang — mẹ của bé Duy Đăng chia sẻ sự an tâm khi nhận được sự đồng hành từ ê-kíp y tế:

"Điều khiến vợ chồng tôi quyết định trao gửi sức khỏe của cả nhà ở đây không chỉ vì bệnh viện có máy móc Coblator hiện đại, mà còn vì sự chu đáo của bác sĩ Giang. Từ trước khi mổ, bác đã giải thích cặn kẽ vì sao con tôi hay dị ứng mũi ban đêm hay vì sao amidan của tôi cần cắt. Sau khi mổ xong, bác lại thường xuyên xuống phòng thăm hỏi, động viên để cả nhà bớt lo lắng. Cho đến tận lúc làm thủ tục xuất viện, bác sĩ vẫn dặn dò cực kỳ kỹ lưỡng về chế độ ăn uống đồ mềm, kiêng đồ cứng hay cách theo dõi con tại nhà để tránh các biến chứng muộn. Sự chăm sóc tận tình từ viện về đến tận nhà như vậy khiến gia đình tôi thực sự cảm động."

Trước khi rời bệnh viện để trở về với cuộc sống thường nhật, anh Sơn và chị Trang xúc động gửi lời tri ân: "Chúng tôi vô cùng trân quý chuyên môn và thái độ nhã nhặn, hài hòa của bác sĩ Giang cùng ê-kíp điều dưỡng Đông Đô. Sự tận tình hướng dẫn, thăm hỏi từ lúc khám, trên bàn mổ cho đến tận khi xuất viện về nhà khiến gia đình vô cùng ấm lòng. Xin chúc các y bác sĩ luôn nhiều sức khỏe để tiếp tục mang lại cuộc sống khỏe mạnh cho nhiều bệnh nhân hơn nữa."

Hành trình 24 giờ tìm lại sức khỏe đã khép lại trọn vẹn. Kể từ hôm nay, tổ ấm nhỏ của anh Sơn, chị Trang sẽ ngập tràn những giấc ngủ ngon, và bé Duy Đăng đã có thể vui vẻ thưởng thức những ly kem mát lạnh cùng bạn bè, tự tin bước vào một chặng đường học tập mới với một cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh.