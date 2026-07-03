Cháy biệt thự liền kề ở Hà Nội, nghi có người mắc kẹt

ANTD.VN - Chiều 3-7, một vụ hoả hoạn bất ngờ xảy ra tại căn biệt thự liền kề ở khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng, Hà Nội) nghi có người mắc kẹt bên trong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h20 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại một căn biệt thự liền kề thuộc LK8, khu đô thị Văn Phú (phường Kiến Hưng).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhân chứng tại hiện trường cho biết lửa bùng lên mạnh ở khu vực tầng 1 của ngôi nhà. Khi phát hiện cháy, nhiều người đã dùng bình chữa cháy mini để dập lửa nhưng bất thành, đồng thời nghi có người mắc kẹt bên trong.

Được biết, ngôi nhà cao 4 tầng, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút, xốp.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Kiến Hưng và Cảnh sát PCCC - CNCH Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều hàng chục CBCS, cùng phương tiện đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn.

ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin về vụ hoả hoạn!

Lực lượng chức năng đã điều xe chữa cháy và xe cấp cứu đến hiện trường.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC& CNCHCông an Hà Nội đã điều động lực lượng và phương tiện từ các Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 4, 15 và 31 đến hiện trường.

Công tác cứu nạn, cứu hộ và dập lửa đang được triển khai.