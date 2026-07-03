Hà Nội rút ngắn đáng kể thời gian tính tiền sử dụng đất

ANTD.VN - Từ 1/7, Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế chỉ có tối đa 5 ngày làm việc để xác định số tiền sử dụng đất người dân phải nộp khi làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), thay vì 7 ngày như trước đây.

TP Hà Nội vừa có quyết định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai. Quyết định có hiệu lực ngay từ ngày được ban hành 1/7/2026.

Đối với các trường hợp áp dụng bảng giá đất để tính tiền sử dụng đất, thành phố đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường phải chuyển thông tin địa chính thửa đất (khu đất) đến Thuế TP Hà Nội trong 7 ngày làm việc. Khung thời gian này tương tự quy định trước đây.

Tuy nhiên, Hà Nội yêu cầu cơ quan thuế xác định tiền sử dụng đất, đơn giá, tiền thuê đất hoặc các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) trong vòng 5 ngày làm việc sau khi nhận được phiếu chuyển thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường. Như vậy, khung thời gian này giảm 2 ngày so với quy định cũ.

Hà Nội rút ngắn thời gian tính tiền sử dụng đất, kéo dài thời gian định giá đất đấu giá

Tương tự, trong trường hợp hồ sơ chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất, thuê đất, cơ quan thuế có 3 ngày để ra thông báo yêu cầu các bên bổ sung thông tin. Quy định mới này cũng rút ngắn 2 ngày so với trước đây.

Sau khi người sử dụng đất nộp đủ tiền, cơ quan thu ngân sách phải chuyển thông tin đến Thuế TP Hà Nội để xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính trong 2 ngày. Sau đó, trong vòng 3 ngày làm việc, cơ quan thuế phải gửi văn bản xác nhận đến người sử dụng đất, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai.

Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ tài chính là căn cứ quan trọng để bàn giao đất trên thực địa, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Tại quy trình trước đây, Hà Nội chưa có quy định cụ thể về hai mốc thời gian này.

Trong trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, quy trình mới của Hà Nội cũng có sự thay đổi lớn về phân bổ thời gian và các bước tổ chức thực hiện.

Về thời gian lựa chọn tổ chức định giá đất, quy định mới chia rõ 45 ngày làm việc với hình thức đấu thầu hoặc 15 ngày nếu chỉ định thầu. Quy định cũ chỉ gộp chung mốc thời gian này là 60 ngày làm việc.

Từ 1/7, thời gian để các đơn vị định giá đất thực hiện trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể được nâng lên 45 ngày làm việc, tăng 15 ngày so với trước đây. Việc này theo lý giải có thể giúp đơn vị tư vấn định giá có thêm thời gian để lập phương án giá đất chất lượng hơn.

Song thời gian Hội đồng thẩm định ra quyết định duyệt giá đất cụ thể được rút từ 15 ngày, xuống còn 6 ngày làm việc. Thời gian quyết định giá đất cụ thể của Chủ tịch UBND TP cũng được giảm một nửa, còn 5 ngày làm việc so với trước đây là 10 ngày.