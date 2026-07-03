Chủ động ứng phó cháy, nổ tại kho hàng doanh nghiệp logistics dầu khí

ANTD.VN - Nhằm nâng cao năng lực xử lý tình huống cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở, chiều ngày 29/6, Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 30, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã phối hợp với Công ty cổ phần dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty cổ phần dịch vụ Logistic Dầu khí Việt Nam, địa chỉ KCN Thạch Thất, Quốc Oai, xã Tây Phương, thành phố Hà Nội.

Tham gia buổi thực tập có đại diện ban lãnh đạo Công ty và 30 cán bộ, công nhân viên thường xuyên làm việc tại công ty.

Tình huống diễn tập chữa cháy tại kho hàng

Theo kế hoạch, tình huống giả định là cháy xảy ra tại khu vực kho chứa hàng. Chất cháy chủ yếu gồm bìa, giấy, vải và các thiết bị điện. Nguyên nhân cháy được giả định do chập thiết bị điện. Sau khi phát hiện sự cố, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng cắt điện, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để tổ chức dập lửa, đồng thời báo cháy cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH theo số 114.

Buổi thực tập nhằm kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu, khả năng phối hợp giữa lực lượng chữa cháy cơ sở với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong xử lý các tình huống cháy, nổ lớn, có diễn biến phức tạp. Đồng thời, hoạt động này góp phần tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy cho cán bộ, công nhân viên và người lao động tại cơ sở.

Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Theo phương án, lực lượng tham gia gồm lực lượng PCCC cơ sở và các đơn vị chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ chuyên nghiệp. Dự kiến huy động 02 xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 30 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 29. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ tiếp nhận chỉ huy, triển khai đội hình chữa cháy, phun nước làm mát, ngăn cháy lan, khống chế và dập tắt đám cháy.

Bên cạnh nhiệm vụ chữa cháy, kế hoạch cũng chú trọng công tác hướng dẫn thoát nạn, cứu người bị nạn, bảo vệ tài sản, bảo vệ hiện trường và tổ chức hậu cần. Các tổ thông tin, bảo vệ, kỹ thuật, cứu thương, hậu cần và tổ chữa cháy tại chỗ được phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm quá trình thực tập diễn ra an toàn, hiệu quả.

Việc tổ chức thực tập phương án chữa cháy tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Logistic Dầu Khí Việt Nam là hoạt động thiết thực nhằm chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. Qua đó góp phần bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp, người lao động và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.