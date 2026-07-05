Tiện ích số mở rộng "cánh tay nối dài" của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý sử dụng tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" trên ứng dụng iHanoi.

Tổ công tác đang tư vấn, hướng dẫn miễn phí cho chủ cơ sở

Chủ động đưa dịch vụ công đến gần người dân

Tiện ích không chỉ giúp người dân tiếp cận lực lượng chức năng nhanh hơn, mô hình còn tạo nên phương thức phòng ngừa cháy, nổ chủ động, lấy người dân làm trung tâm trong kỷ nguyên chuyển đổi số.

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang được triển khai mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực, việc ứng dụng công nghệ vào công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là giải pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân.

Ngày 3-7-2026, tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" chính thức được tích hợp trên giao diện chính của ứng dụng iHanoi. Đây là kênh kết nối trực tuyến giúp người dân, doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất, kinh doanh dễ dàng gửi yêu cầu đến cơ quan điện lực và lực lượng Cảnh sát PCCC để được tư vấn miễn phí về an toàn điện cũng như các giải pháp phòng ngừa cháy, nổ ngay tại nơi sinh sống, làm việc.

Ngay sau khi tiện ích được đưa vào vận hành, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 đã chủ động hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC đăng nhập ứng dụng iHanoi, thực hành gửi yêu cầu tư vấn, đồng thời trực tiếp hỗ trợ người dân làm quen với quy trình sử dụng.

Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã nhanh chóng triển khai hướng dẫn các cơ sở thuộc diện quản lý sử dụng tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" trên ứng dụng iHanoi

Thay vì chờ đến khi xảy ra sự cố hoặc chỉ tiếp cận thông qua các đợt kiểm tra định kỳ, người dân giờ đây có thể chủ động đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ bất cứ khi nào phát hiện nguy cơ mất an toàn về điện hoặc cần được hướng dẫn các giải pháp phòng cháy phù hợp với điều kiện thực tế.

Đổi mới từ tư duy "kiểm tra" sang "đồng hành"

Hiệu quả của tiện ích nhanh chóng được kiểm chứng qua những trường hợp thực tế. Một cơ sở nhà trọ tại ngõ 313 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng đã gửi yêu cầu tư vấn thông qua ứng dụng iHanoi. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công ty Điện lực Vĩnh Hưng đã phối hợp với UBND phường Vĩnh Hưng, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 cùng Công an phường trực tiếp đến cơ sở để khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống điện và hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC phù hợp.

Điều đáng ghi nhận là quá trình tư vấn hoàn toàn miễn phí, tập trung vào việc giúp người dân nhận diện những nguy cơ tiềm ẩn, khắc phục các tồn tại trong hệ thống điện và nâng cao kiến thức phòng ngừa cháy, nổ.

Chia sẻ sau buổi tư vấn, chủ cơ sở cho biết trước đây gia đình chỉ thuê thợ lắp đặt hệ thống điện mà chưa thực sự hiểu các yêu cầu kỹ thuật nhằm bảo đảm an toàn phòng cháy. Qua sự hướng dẫn của lực lượng chức năng, chủ cơ sở đã nhận thức rõ hơn những nguy cơ có thể phát sinh và cam kết thực hiện đầy đủ các khuyến nghị để bảo đảm an toàn cho khu nhà trọ.

Từ một thao tác đơn giản trên điện thoại thông minh, người dân đã được kết nối trực tiếp với các cơ quan chuyên môn. Đây là minh chứng rõ nét cho việc chuyển đổi số không chỉ dừng ở cải cách thủ tục hành chính mà đã đi vào giải quyết những nhu cầu thiết thực của cuộc sống.

Giao diện trực quan của tiện ích trên điện thoại đã được người dân tiếp cận sử dụng rất nhanh

Quan trọng hơn, mô hình đã góp phần thay đổi phương thức quản lý truyền thống từ "kiểm tra, xử lý" sang "hướng dẫn, đồng hành, phòng ngừa", giúp xây dựng mối quan hệ gần gũi giữa lực lượng Cảnh sát PCCC với người dân và doanh nghiệp.

Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2026, các vụ cháy có nguyên nhân từ sự cố điện chiếm tới 63,1% tổng số vụ cháy trên địa bàn Hà Nội. Đây là con số đáng lưu ý, cho thấy nguy cơ cháy từ hệ thống điện vẫn là nguyên nhân hàng đầu cần được kiểm soát bằng các giải pháp phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Trong bối cảnh đó, việc đưa tiện ích "Tư vấn an toàn điện và PCCC" lên nền tảng số không chỉ giúp người dân tiếp cận kiến thức một cách thuận tiện mà còn tạo ra cơ chế tương tác hai chiều giữa cơ quan quản lý với cộng đồng. Mỗi yêu cầu tư vấn được gửi đi không đơn thuần là một thủ tục hành chính mà còn là cơ hội để loại bỏ các nguy cơ cháy ngay từ khi chưa phát sinh sự cố.

Có thể thấy, sự chủ động của Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 trong việc nhanh chóng hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả tiện ích mới đã góp phần hiện thực hóa mục tiêu lấy phòng ngừa là chính, đồng thời đưa các thành quả của chuyển đổi số đến gần hơn với đời sống nhân dân.

Khi công nghệ được ứng dụng đúng hướng, lực lượng chức năng chủ động đồng hành cùng người dân và mỗi cá nhân đều nâng cao ý thức tự phòng ngừa, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy sẽ không còn chỉ là trách nhiệm của lực lượng chuyên trách mà trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Đây cũng chính là nền tảng quan trọng để xây dựng Thủ đô ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.