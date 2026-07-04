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Trải nghiệm ý nghĩa tại chương trình trại hè “chú thợ điện tí hon”

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Văn Ba

ANTD.VN -ĐộiCC&CNCH khu vực số 27 – Phòng CS PCCC&CNCH CATP Hà Nội phối hợp Đoàn thanh niên Tổng công ty điện lực thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm PCCC&CNCH chương trình khóa trại hè “chú thợ điện tí hon”.

Tại buổi tuyên tuyền, trải nghiệm báo cáo viên của ĐộiCC&CNCH khu vực số 27 đã truyền đạt, hướng dẫn cho 120 em học sinh tham gia trường trình trình trại hè “chú thợ điện tí hon” những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH, hướng dẫn các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, quy trình tổ chức chữa cháy ban đầu.
Ngoài ra, trong quá trình tuyên truyền Đội CC&CNCH khu vực số 27 còn tổ chức cho các em tham gia chương trình trại hè “chú thợ điện tí hon” thực hành thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc, triển khai chữa cháy bằng các phương tiện chữa cháy ban đầu, sửdụng dây cứu nạn, cứu hộ trong trường hợp khẩn cấp.

​Thông qua buổi tuyên truyền, trải nghiệm các em học sinh tham gia trải nghiệm trại hè “chú thợ điện tí hon” đã được bổ sung những kiến thức vô cùng hữu ích về công tác PCCC&CNCH.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền, trải nghiệm PCCC&CNCH cho các em học sinh là con cán bộ công nhân viên đang công tác tại EVNHANOI trong chương trình các khóa trại hè “Chú thợ điện tí hon”

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Hướng dẫn thực hành chữa cháy, thoát nạn
Trải nghiệm ý nghĩa tại chương trình trại hè “chú thợ điện tí hon” ảnh 3

Thông qua buổi tập huấn, các em học sinh được trang bị những kiến thức cơ bản về các kỹ năng thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, quy trình tổ chức chữa cháy ban đầu .

Lớp tập huấn đã diễn ra nghiêm túc, thiết thực, góp phần trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng thiết yếu, bổ sung những kiến thức vô cùng hữu ích về công tác PCCC&CNCH.

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Từ khóa:

#Pccc #Tuyên truyền

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