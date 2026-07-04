ANTD.VN - Đến khoảng 20h ngày 4-7, bão số 1 (Maysak) đã đi vào khu vực bờ biển Móng Cái (Quảng Ninh) với cường độ khoảng cấp 8-9, giật cấp 11. Đây là thời điểm gió mạnh nhất trên đất liền, dự kiến gió giật mạnh còn duy trì đến sau 23h cùng ngày.

Cập nhật tình hình bão số 1 Maysak lúc 20h ngày 4-7-2026

Hoàn lưu bão gây gió mạnh, mưa rất to tại Quảng Ninh, Hải Phòng và các tỉnh Đông Bắc Bộ. Khu vực có nguy cơ mưa lớn nhất gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn và Bắc Ninh, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Từ đêm 4/7 đến ngày 5/7, nguy cơ cao xảy ra ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất tại vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Các địa phương ven biển đã triển khai nhiều biện pháp ứng phó. Riêng đặc khu Cô Tô huy động khoảng 700 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích sẵn sàng phòng chống bão.

Dự báo sau khi đi qua khu vực Quảng Ninh, bão sẽ di chuyển lên phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trong ngày 5/7.