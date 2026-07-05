Đề xuất mở rộng thanh toán bảo hiểm y tế với chụp PET/CT cho bệnh ung thư

ANTD.VN - Bộ Y tế đề xuất mở rộng phạm vi thanh toán bảo hiểm y tế đối với kỹ thuật chụp PET/CT và một số xét nghiệm chỉ điểm ung thư.

Hệ thống máy PET/CT tại Bệnh viện Ung bướu TP. HCM

Bộ Y tế đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư quy định nguyên tắc xây dựng danh mục dịch vụ kỹ thuật y tế và hướng dẫn thanh toán chi phí dịch vụ kỹ thuật cho người tham gia BHYT.

Tại dự thảo tờ trình, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế Trần Thị Trang cho biết, quá trình thực hiện các quy định hiện hành cho thấy nhiều nội dung được ban hành từ năm 2016 đã bộc lộ những hạn chế, chưa theo kịp sự phát triển của khoa học công nghệ trong lĩnh vực khám, chữa bệnh.

Trong bối cảnh số ca mắc các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là ung thư và tim mạch, ngày càng tăng, việc điều chỉnh chính sách thanh toán BHYT được đánh giá là cần thiết để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia.

Dự thảo đề xuất bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật có quy định cụ thể về điều kiện, tỷ lệ và mức thanh toán. Mục tiêu là giúp người bệnh được tiếp cận các kỹ thuật chẩn đoán, điều trị tiên tiến mà không phải gánh quá nhiều chi phí ngoài phạm vi chi trả của BHYT.

Đáng chú ý, kỹ thuật chụp PET/CT được đề xuất đưa vào diện thanh toán BHYT đối với bệnh nhân ung thư phổi không phải tế bào nhỏ và ung thư thực quản. Việc thanh toán áp dụng cho các trường hợp đã được chẩn đoán xác định mắc ung thư nhưng các phương pháp chẩn đoán khác chưa đủ để xác định giai đoạn bệnh, phát hiện tái phát, di căn hoặc đánh giá hiệu quả điều trị.

Theo dự thảo, người bệnh thuộc các trường hợp trên sẽ được BHYT thanh toán chi phí chụp PET/CT tối đa một lần trong vòng 12 tháng, với mức thanh toán theo giá dịch vụ kỹ thuật. Chính sách này được kỳ vọng sẽ giúp nhiều bệnh nhân giảm đáng kể khoản chi phí phải tự chi trả trong quá trình điều trị.

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng đề xuất mở rộng điều kiện thanh toán BHYT đối với kỹ thuật chụp PET/CT để theo dõi sau điều trị cho bệnh nhân mắc u lympho Hodgkin và u lympho không Hodgkin.

Theo đề xuất, người bệnh có thể được thanh toán tối đa bốn lần trong 24 tháng đầu kể từ khi được chẩn đoán xác định, phục vụ việc đánh giá đáp ứng điều trị và phát hiện nguy cơ tái phát.

PET/CT hiện được đánh giá là một trong những kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh hiện đại, không xâm lấn, có khả năng xác định chính xác giai đoạn ung thư, phát hiện tổn thương di căn, theo dõi hiệu quả điều trị cũng như phát hiện bệnh tái phát từ sớm. Tuy nhiên, đây cũng là kỹ thuật có chi phí cao nên nhiều người bệnh vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp cận nếu không có sự hỗ trợ từ BHYT.

Ngoài kỹ thuật chụp PET/CT, dự thảo còn bổ sung thanh toán BHYT đối với một số xét nghiệm chỉ điểm ung thư như định lượng CA 19-9 cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng, gan, tụy và đường mật. Đây là những xét nghiệm có vai trò quan trọng trong hỗ trợ chẩn đoán, theo dõi diễn biến bệnh và đánh giá hiệu quả điều trị.

Nếu được ban hành, quy định mới sẽ góp phần mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT, giúp bệnh nhân ung thư tiếp cận thuận lợi hơn với các kỹ thuật chẩn đoán hiện đại ngay tại cơ sở y tế phù hợp.

Đồng thời, chính sách cũng được kỳ vọng sẽ giảm nhu cầu chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí đi lại và giảm đáng kể khoản tiền người bệnh phải tự chi trả trong quá trình khám, chữa bệnh.