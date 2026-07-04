Bão số 1 giật cấp 11 đang áp sát vùng biển Quảng Ninh- Hải Phòng

ANTD.VN -Trong sáng nay, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc-108,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan khí tượng thông tin, vào 6h sáng nay 4/7, vị trí tâm bão số 1-bão Maysak ở vào khoảng 20,0 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) khoảng 80km về phía Đông Đông Nam, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 180km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất cấp 8-9 (62-88km/h), giật cấp 11.

Trong sáng nay, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h. Đến 16h chiều nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc-108,0 độ Kinh Đông; trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão vẫn duy trì cấp 8-9, giật cấp 11.

Sau khi áp sát vùng biển Quảng Ninh, bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc 10-15km/h và đi vào khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc rồi suy yếu dần.

﻿ Bão số 1 đang ở giữa cấp 8-9, giật cấp 11 hướng về vùng biển Quảng Ninh

Khu vực Vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao 2,0-4,0m; biển động rất mạnh.

Với tác động như trên có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển; lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng. Hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn.

Vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên từ trưa chiều nay 4/7, gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng do bão khoảng 0,2-0,4m.

Gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo; ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Sóng lớn kết hợp nước dâng có thể gây ngập cục bộ tại các khu vực cửa sông, bãi triều và vùng trũng thấp; ảnh hưởng đến đê, kè biển và các công trình ven bờ.

Khu vực Đông Bắc bộ và Thanh Hóa từ sáng 4/7 đến hết ngày 5/7 có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng Đông Bắc Bắc bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp; làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra giông, lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.

Cơ quan khí tượng khuyến nghị, các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo; chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng.