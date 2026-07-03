Quản lý người bị bắt buộc chữa bệnh: Không được quay phim, chụp ảnh khi thăm gặp

ANTD.VN - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 257/2026/NĐ-CP quy định biện pháp tổ chức quản lý người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh trong thời gian điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Kiểm tra công tác ghi chép hồ sơ bệnh án tại một cơ sở cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh

Theo Nghị định, cơ sở điều trị bắt buộc phải là bệnh viện của Nhà nước có phạm vi hoạt động chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa tâm thần.

Đối với bệnh viện chuyên khoa tâm thần, khu điều trị nội trú bắt buộc chữa bệnh phải được tổ chức độc lập dưới hình thức khoa, trung tâm hoặc viện, tách biệt với các bộ phận chuyên môn khác.

Trường hợp không phải bệnh viện chuyên khoa tâm thần, cơ sở điều trị phải có khoa, trung tâm hoặc viện tâm thần và bố trí đơn vị điều trị bắt buộc theo mô hình đơn nguyên hoặc khoa chuyên biệt.

Khu điều trị nội trú phải được thiết kế đáp ứng các yêu cầu về quản lý và bảo đảm an toàn. Cụ thể, khu vực này phải có lối ra, vào riêng hoặc được kiểm soát tập trung nhằm hạn chế việc đi lại không cần thiết giữa các khu vực; hành lang và lối đi bảo đảm thông thoáng, dễ quan sát, không có điểm khuất.

Đồng thời, cơ sở điều trị phải bố trí đầy đủ các khu vực chức năng phục vụ tiếp nhận, điều trị nội trú, theo dõi đặc biệt, sinh hoạt chung, thăm gặp, nơi làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên y tế.

Đáng chú ý, buồng bệnh phải được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn, không bố trí các vật dụng có thể gây nguy hiểm; nội thất được cố định hoặc hạn chế di chuyển; cửa ra, vào có khóa an toàn và có thể kiểm soát từ bên ngoài; cửa sổ phải bảo đảm phòng ngừa việc bỏ trốn hoặc tự gây thương tích.

Một điểm đáng chú ý của Nghị định là quy định cụ thể việc phối hợp giữa cơ sở điều trị với người thân thích của người bị áp dụng biện pháp tư pháp bắt buộc chữa bệnh.

Theo đó, trong thời gian điều trị bắt buộc, người thân thích được phép thăm gặp và phối hợp chăm sóc người bệnh. Tuy nhiên, việc thăm gặp phải tuân thủ đầy đủ các quy định của cơ sở điều trị cũng như các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định của pháp luật.

Khi vào khu điều trị, người thân phải xuất trình giấy tờ tùy thân, đồng thời chấp hành việc kiểm tra các vật dụng mang theo nhằm loại bỏ các thiết bị ghi hình, ghi âm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chất độc, hóa chất nguy hiểm, ma túy, rượu, bia, chất kích thích, vật sắc nhọn hoặc các đồ vật khác có thể gây mất an toàn cho người bệnh, nhân viên y tế và những người có mặt tại cơ sở điều trị.

Nghị định cũng quy định người thân không được quay phim, chụp ảnh hoặc ghi âm trong quá trình thăm gặp, chăm sóc.