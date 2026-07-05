Bảo đảm chất lượng dịch vụ công thanh toán trực tuyến về bảo hiểm xã hội

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cập nhật chính xác dữ liệu và kết nối hệ thống để nâng cao chất lượng dịch vụ công thanh toán trực tuyến về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Nhằm bảo đảm việc triển khai các dịch vụ công thanh toán trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại trung tâm Dữ liệu quốc gia được thông suốt, chính xác, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có công văn yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố khẩn trương rà soát, đối chiếu và cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin tài khoản tiền gửi thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên phần mềm kế toán tập trung.

Đối với các trường hợp mở mới, thay đổi hoặc đóng tài khoản, các đơn vị phải cập nhật ngay trên hệ thống và kịp thời thông báo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam (qua Ban Tài chính - Kế toán) theo quy định, nhằm bảo đảm dữ liệu phục vụ kết nối, thanh toán điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia luôn đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Cùng với đó, các đơn vị cần thường xuyên rà soát, kịp thời thực hiện phát sinh thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp trên cơ sở thông tin Ủy nhiệm chi điện tử được chuyển về Phần mềm Kế toán tập trung; bảo đảm việc ghi nhận quá trình tham gia của người dân đầy đủ, chính xác, đúng thời điểm phát sinh, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia.

Để bảo đảm công tác phối hợp trong quá trình triển khai, vận hành và xử lý các vướng mắc phát sinh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cử đầu mối phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Cổng Dịch vụ công quốc gia và các đơn vị liên quan.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Giám đốc bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện các nội dung nêu trên.

Giám đốc bảo hiểm xã hội các địa phương chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam đối với các trường hợp xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia hoặc làm gián đoạn việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.