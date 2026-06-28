Ban tổ chức DANAFF IV dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sĩ trước lễ khai mạc

ANTD.VN - Trước khi chính thức bước vào chuỗi hoạt động của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV), Ban Tổ chức cùng các nghệ sĩ, nhà làm phim đã dâng hương, dâng hoa tại Đài Tưởng niệm thành phố Đà Nẵng, bày tỏ lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Trong không khí trang nghiêm tại Đài Tưởng niệm TP Đà Nẵng, Ban Tổ chức Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Hoạt động mang ý nghĩa mở đầu cho tuần lễ điện ảnh, đồng thời thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", tri ân những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Ban Tổ chức DANAFF IV và các nghệ sĩ thành kính dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Tham dự lễ dâng hương có Tiến sĩ Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Tổ chức DANAFF IV; Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), đồng Trưởng Ban Tổ chức, Giám đốc Liên hoan phim; bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng cùng đại diện các Sở, ban, ngành và thành viên Ban tổ chức.

Buổi lễ còn có sự hiện diện của nhiều nghệ sĩ, nhà làm phim tham gia DANAFF IV như: NSND Trần Lực, nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã, diễn viên Kaity Nguyễn, đạo diễn Phạm Thiên Ân.

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm để tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ. Đây không chỉ là hoạt động tri ân trước thềm liên hoan phim mà còn thể hiện sự trân trọng đối với những giá trị lịch sử, khẳng định tinh thần tiếp nối truyền thống trong các hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

Lễ dâng hương tại Đài Tưởng niệm thành phố Đà Nẵng mở đầu chuỗi hoạt động của DANAFF IV

Tiếp nối thành công của ba mùa tổ chức trước, DANAFF IV diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026 tại thành phố Đà Nẵng. Liên hoan phim do UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo, Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở VHTT&DL TP Đà Nẵng cùng các đơn vị liên quan tổ chức.

Năm nay, DANAFF tiếp tục hướng tới mục tiêu tôn vinh những tác phẩm điện ảnh xuất sắc, giàu giá trị nhân văn và sáng tạo nghệ thuật, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối giữa các nhà làm phim trong nước và quốc tế. Bên cạnh các hạng mục tranh giải, liên hoan còn giới thiệu nhiều tác phẩm tiêu biểu của điện ảnh Việt Nam, khu vực châu Á - Thái Bình Dương và một số bộ phim chọn lọc của điện ảnh thế giới.

Trong khuôn khổ DANAFF IV sẽ diễn ra nhiều hoạt động như lễ khai mạc, các chương trình chiếu phim, hội thảo chuyên ngành, giao lưu giữa nghệ sĩ với khán giả, các lớp đào tạo tài năng trẻ và hoạt động kết nối hợp tác điện ảnh. Không chỉ là sân chơi nghề nghiệp dành cho giới làm phim, DANAFF còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng như một điểm đến của các sự kiện văn hóa quốc tế, từng bước khẳng định vị thế của liên hoan phim trên bản đồ điện ảnh khu vực.