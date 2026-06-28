Ra mắt chương trình nghệ thuật định kỳ "Giai điệu vượt thời gian"

Với tôn chỉ xuyên suốt "Âm nhạc thượng tôn pháp luật - Tôn vinh những giá trị văn hóa", chương trình hướng tới xây dựng một không gian nghệ thuật đề cao quyền tác giả, quyền liên quan, đồng thời tri ân những nhạc sĩ, nghệ sĩ đã bền bỉ cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam.

Lấy âm nhạc làm sợi dây kết nối giữa quá khứ và hiện tại, "Giai điệu vượt thời gian" giới thiệu tới khán giả những tác phẩm bất hủ, đã ghi dấu ấn sâu đậm trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ người Việt. Các ca khúc được lựa chọn không chỉ có giá trị nghệ thuật và sức sống bền bỉ với thời gian, mà còn phản ánh những lát cắt đa dạng của đời sống, từ tình yêu quê hương, đất nước đến những cung bậc cảm xúc gần gũi của con người đương đại.

Thiếu tướng Phạm Văn Tú, Giám đốc Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội giới thiệu về chương trình.

Mỗi tháng, chương trình sẽ mang đến một chủ đề riêng biệt.

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và hưởng ứng Tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam, số mở màn tháng 6 diễn ra vào tối ngày 27/6 có chủ đề "Tiếng sóng thời gian” là sự kết hợp hài hòa tình yêu biển đảo quê hương với những giai điệu trữ tình mang hơi thở đương đại. Hai ca sĩ Hà Lê và Phương Phương Thảo là những người đưa khán giả đi qua những cung bậc cảm xúc đó.

Chương trình có kết cấu 2 chương. Chương 1 – Thanh âm đại dương khắc họa vẻ đẹp của biển Việt Nam, tôn vinh người lính hải quân, cảnh sát biển đang ngày đêm canh giữ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những ca khúc đi cùng năm tháng như Nơi đảo xa, Biển nhớ, Bên em là biển rộng, Biển hát chiều nay... được phối khí mới, mang đến cho khán giả những trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ.

Ca sỹ Phương Phương Thảo biểu diễn trong chương trình

Chương 2 có chủ đề Giai điệu tâm hồn mang đến sự giao thoa giữa ký ức và hiện tại. Những ca khúc trữ tình, quen thuộc sẽ được làm mới bằng hơi thở hiện đại, tạo nên một không gian âm nhạc đầy cảm xúc và cá tính. Chương nhạc khẳng định sức sống mãnh liệt của âm nhạc Việt, nơi những giá trị truyền thống được nối dài bởi tư duy sáng tạo của thế hệ mới.

Chương trình nghệ thuật "Giai điệu vượt thời gian" mang đến cho khán giả một không gian âm nhạc giàu cảm xúc, nơi những giá trị nghệ thuật được lan tỏa bằng tinh thần thượng tôn pháp luật và sự trân trọng đối với sáng tạo.

Với tinh thần thượng tôn pháp luật trong nghệ thuật, toàn bộ các tác phẩm sử dụng của chương trình đều đảm bảo nghiêm túc quy định về quyền tác giả và quyền liên quan. Đây là lời tri ân của ban tổ chức dành cho công sức sáng tạo của các nhạc sĩ, nghệ sĩ, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo hộ bản quyền tại Việt Nam.

Sự ra đời của chương trình cũng mang ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh cả nước thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa và những quy định pháp luật mới về bản quyền có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.