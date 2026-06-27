Sao Mai Huyền Trang lan tỏa vẻ đẹp Trà Cổ trong MV "Chiều ơi"

ANTD.VN - Đúng dịp sinh nhật tuổi 36, ca sĩ Huyền Trang giới thiệu MV "Chiều ơi" như một dấu mốc mới trên hành trình nghệ thuật. Giai điệu trữ tình cùng những khung hình giàu chất thơ tại Trà Cổ mang đến một sản phẩm vừa lãng mạn, vừa như lời tự sự của nữ ca sĩ về vùng đất cô gắn bó nhiều năm qua.

Sau nhiều dự án âm nhạc mang đậm dấu ấn cá nhân, Quán quân "Sao Mai 2013" dòng dân gian Huyền Trang vừa giới thiệu MV "Chiều ơi" tới khán giả. Đây là sáng tác mới của nhạc sĩ Tuấn Phương - người có nhiều năm gắn bó với nữ ca sĩ và cũng là tác giả hiểu khá rõ chất giọng, phong cách biểu diễn của cô. Theo Huyền Trang, ca khúc là món quà sinh nhật đặc biệt mà nhạc sĩ dành tặng, đồng thời cũng mở đầu cho những kế hoạch âm nhạc mới của cô trong năm nay.

Mang màu sắc trữ tình pha chút bán cổ điển và âm hưởng dân gian, "Chiều ơi" được viết theo đúng chất giọng của Huyền Trang. Không lựa chọn những giai điệu quá cầu kỳ, ca khúc ghi dấu bằng sự mềm mại, giàu cảm xúc với những câu hát mang hơi thở lãng mạn, gợi nên không gian bình yên của biển, của chiều tà và những rung động nhẹ nhàng trong tình yêu.

"Đọc bản nhạc rồi nghe demo tôi thích ngay, vì nó vừa như in cả quãng giọng, màu giọng và phong cách của tôi. Mới nghe một lần thôi mà giai điệu đã lảng vảng trong đầu." - Huyền Trang chia sẻ, đồng thời cho biết cô gần như quyết định thực hiện MV ngay từ lần đầu nghe bản thu thử.

Phát hành đúng ngày sinh nhật, MV "Chiều ơi" của ca sĩ Huyền Trang không chỉ là món quà cô dành tặng khán giả mà còn đánh dấu một chặng đường mới trong hành trình nghệ thuật

Ở sản phẩm mới, Huyền Trang tiếp tục theo đuổi hướng xử lý giọng hát đã định hình trong vài năm gần đây. Thay vì khai thác đậm nét chất dân gian hay dân gian thính phòng như trước, cô lựa chọn cách hát kết hợp kỹ thuật Pop với bán cổ điển trên nền chất liệu dân gian vốn là thế mạnh của mình. Sự tiết chế trong cách xử lý giúp giọng hát của Huyền Trang trở nên mềm mại, bay bổng nhưng vẫn giữ được bản sắc riêng.

Phần hình ảnh của MV được Huyền Trang và êkip thực hiện tại Trà Cổ (Quảng Ninh), nơi gắn bó với Huyền Trang không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Những khung hình trải dài từ bãi đá Tràng Vỹ, ngọn hải đăng, sân golf, những con đường phủ bóng cây đến bãi biển mênh mông được êkíp khai thác như những mảng màu giàu chất thơ. Hình ảnh nữ ca sĩ thong dong dạo biển, đạp xe giữa hàng cây hay lặng lẽ ngắm biển chiều góp phần tạo nên không khí lãng mạn, đồng điệu với tinh thần của ca khúc.

Sản phẩm mới kết hợp âm nhạc trữ tình với những khung hình đậm chất điện ảnh

Không đơn thuần chọn Trà Cổ vì cảnh đẹp, Huyền Trang cho biết nơi đây đã trở thành điểm dừng chân đặc biệt trong cuộc đời cô. Sau nhiều năm theo đuổi nghệ thuật, nữ ca sĩ đã thực hiện được mong muốn sở hữu một ngôi nhà bên biển - điều cô từng ấp ủ từ lần đầu đặt chân tới vùng đất địa đầu Tổ quốc.

"Tôi đã gắn bó và coi nơi đây như quê hương của mình. Vì thế, tôi mở sân khấu ca nhạc Trăng Trà Cổ với mong muốn không chỉ phục vụ du khách mà còn góp thêm hoạt động văn hóa, nghệ thuật cho người dân nơi đây." - Huyền Trang tâm sự.

Đồng hành cùng nữ ca sĩ trong dự án lần này tiếp tục là đạo diễn Philip Phạm. Được đào tạo bài bản về điện ảnh, anh lựa chọn lối kể chuyện tối giản, tập trung vào cảm xúc và vẻ đẹp thiên nhiên thay vì xây dựng kịch bản nhiều tình tiết. Những khuôn hình rộng, ánh sáng tự nhiên cùng phần hậu kỳ được xử lý kỹ lưỡng mang đến cho MV vẻ đẹp trong trẻo, giàu chất điện ảnh, đồng thời góp phần tôn lên không gian biển trời đặc trưng của Trà Cổ.

MV đánh dấu cột mốc đặc biệt của Huyền Trang khi được cô phát hành đúng ngày sinh nhật

Nhìn lại hành trình âm nhạc, Huyền Trang là một trong những giọng ca bước ra từ cuộc thi "Sao Mai" nhưng không lựa chọn lặp lại hình ảnh vốn đã làm nên tên tuổi. Bên cạnh dòng nhạc dân gian, cô nhiều lần thử sức với những cách thể hiện mới, kết hợp các màu sắc âm nhạc khác nhau để mở rộng đối tượng khán giả. Năm 2025, nữ ca sĩ từng gây chú ý khi kết hợp cùng nhóm Oplus trong MV "Tôi yêu Việt Nam", tạo nên một sản phẩm mang tinh thần trẻ trung nhưng vẫn giữ được cảm xúc của dòng nhạc ngợi ca quê hương, đất nước.

Có một điều đặc biệt là MV "Chiều ơi" được Huyền Trang chọn ra mắt vào thứ Sáu, ngày 26-6-2026, đúng ngày sinh nhật tròn 36 tuổi của ca sỹ cô. Đây là sự trùng hợp thú vị, vì thế nữ ca sĩ bộc bạch cô muốn nhờ MV lưu giữ lại khoảnh khắc đặc biệt này, không chỉ đánh dấu tuổi mới trong cuộc đời, mà còn là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp ca hát của mình.

Cùng ngày, Huyền Trang cũng giới thiệu MV "Em là cô gái Việt Nam" do nhạc sĩ Minh Dương sáng tác, tiếp tục hợp tác cùng đạo diễn Philip Phạm. Tác phẩm được quay tại nhiều địa danh trên cả ba miền đất nước, khắc họa vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam gắn với cảnh sắc và văn hóa quê hương, nối tiếp định hướng xây dựng những sản phẩm âm nhạc mang giá trị nghệ thuật và quảng bá hình ảnh đất nước mà nữ ca sĩ theo đuổi trong thời gian qua.

Một số hình ảnh ấn tượng của Huyền Trang trong MV "Chiều ơi":