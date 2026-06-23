Kaity Nguyễn ngồi "ghế nóng" tại DANAFF IV - 2026

Đây được xem là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên sinh năm 1999, đồng thời cho thấy sự hiện diện ngày càng rõ nét của các gương mặt trẻ Việt Nam trong các sự kiện điện ảnh quốc tế.

Theo đó, ở hạng mục "Phim châu Á dự thi" mùa Liên hoan năm nay, đạo diễn nổi tiếng của điện ảnh Hồng Kông (Trung Quốc) Johnnie To (Đỗ Kỳ Phong) giữ vai trò Chủ tịch Ban giám khảo. Đồng hành cùng ông là Giám đốc nghệ thuật Directors’ Fortnight tại Liên hoan phim Cannes - Julien Rejl, Chủ tịch Women in Film Korea - Seonah Kim, đạo diễn Phạm Thiên Ân và Kaity Nguyễn.

Diễn viên, nhà sản xuất Kaity Nguyễn

Bước ra từ thành công của bộ phim điện ảnh "Em chưa 18", Kaity Nguyễn nhanh chóng trở thành một trong những gương mặt nổi bật của điện ảnh Việt Nam thế hệ mới. Trong gần một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cô tham gia nhiều dự án đạt thành công cả về doanh thu lẫn chuyên môn như: Tiệc trăng máu, Gái già lắm chiêu V, Người vợ cuối cùng. Nữ diễn viên từng giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XX với vai diễn trong phim "Em chưa 18" và trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ tuổi nhất nhận được giải thưởng này.

Những năm gần đây, Kaity Nguyễn không chỉ hoạt động với vai trò diễn viên mà còn mở rộng sang lĩnh vực sản xuất phim. Dự án phim điện ảnh "Tử chiến trên không" (2025), nơi cô đảm nhận đồng thời vai trò diễn viên chính, đồng giám đốc sản xuất và nhà đầu tư, cho thấy nỗ lực của nữ nghệ sĩ trong việc tham gia sâu hơn vào chuỗi sáng tạo và sản xuất điện ảnh. Cô cũng từng góp mặt trong các chương trình xúc tiến điện ảnh Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có hoạt động quảng bá điện ảnh và du lịch Việt Nam bên lề Liên hoan phim Cannes năm 2025.

Sự xuất hiện của Kaity Nguyễn trong Ban giám khảo DANAFF IV được đánh giá là tín hiệu tích cực đối với thế hệ nghệ sĩ trẻ Việt Nam. Không chỉ ghi dấu ở phòng vé, cô đang từng bước khẳng định vị trí trong các hoạt động nghề nghiệp mang tính chuyên môn và quốc tế, góp phần đưa tiếng nói của điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với khu vực.

Theo kế hoạch, DANAFF IV sẽ diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026 tại Đà Nẵng với chủ đề “Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới” (Bridging Asia to the World). Sau ba mùa tổ chức, liên hoan phim đang từng bước khẳng định vị thế là một diễn đàn điện ảnh quốc tế của khu vực, hướng tới kết nối các nền điện ảnh châu Á với thị trường toàn cầu. Năm nay, sự kiện quy tụ hơn 100 bộ phim cùng hàng loạt hội thảo, hoạt động đào tạo, kết nối nghề nghiệp và phát triển dự án điện ảnh.

Ở hạng mục "Phim châu Á dự thi" ghi nhận 13 tác phẩm đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ sẽ tham gia tranh tài gồm: Philippines, Singapore, Brunei, Thái Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pakistan, Ấn Độ cùng một dự án hợp tác sản xuất giữa Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp, Hà Lan, Thụy Điển, Hy Lạp, Ả-rập Xê-út, phản ánh sự đa dạng về văn hóa, xã hội và ngôn ngữ điện ảnh trong khu vực. Việt Nam có hai đại diện góp mặt, gồm một tác phẩm sản xuất trong nước và một dự án hợp tác với Mỹ. Theo Ban tổ chức, sự phong phú về xuất xứ và đề tài hứa hẹn mang đến những góc nhìn đa chiều về đời sống đương đại của châu Á, đồng thời tạo nên cuộc cạnh tranh đáng chú ý tại mùa liên hoan phim năm nay.

Trong bối cảnh DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao tính chuyên nghiệp, sự góp mặt của Kaity Nguyễn trong hội đồng giám khảo được xem là minh chứng cho sự trưởng thành của lớp nghệ sĩ trẻ Việt Nam, không chỉ trên màn ảnh mà còn trong các hoạt động góp phần định hình và phát triển ngành công nghiệp điện ảnh ở tầm khu vực.