Khán giả trẻ thích thú trải nghiệm lưu giữ ký ức concert Thanh Xuân

ANTD.VN - Không chỉ chờ đợi những màn trình diễn trên sân khấu, nhiều khán giả đến Concert Thanh Xuân còn háo hức ghi lại khoảnh khắc tuổi trẻ tại Memory Station – không gian trải nghiệm biến mỗi bức ảnh trở thành một kỷ vật.

Memory Station – Trạm ký ức thu hút nhiều khán giả dừng chân

Tối 27-6, Concert Thanh Xuân diễn ra tại Trường đua F1, Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút đông đảo khán giả trẻ.

Dù chương trình bắt đầu vào buổi tối nhưng từ đầu giờ chiều, nhiều nhóm bạn đã có mặt để xếp hàng, check-in và tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Trong dòng người đổ về fanzone, Memory Station – Trạm ký ức thu hút nhiều khán giả dừng chân. Người tham gia lần lượt tạo dáng trước photobooth, chờ nhận ảnh in và thích thú khi thấy khoảnh khắc của mình xuất hiện trong một thiết kế mang dáng dấp một trang báo đặc biệt về Thanh Xuân 2026.

Khác với một bức ảnh photobooth thông thường, ảnh tại Memory Station được đặt trong những frame có chủ đề riêng, kết hợp hình ảnh Concert Thanh Xuân với các dấu ấn của Hoa Học Trò, Sinh viên Việt Nam và Tiền Phong.

Trang Nhung và nhóm bạn nổi bật trong dòng người đổ về concert tại Trường đua F1 Mỹ Đình

Một trong những mẫu được nhiều khán giả lựa chọn mang thông điệp: “Thanh xuân đi qua những trang báo”. Sau khi chụp, người tham gia nhận một bản ảnh in có thể mang về. Điểm khác biệt của Memory Station là ở cách một khoảnh khắc riêng được đặt vào câu chuyện chung của sự kiện, để bức ảnh không chỉ dùng để đăng mà còn có thể được giữ lại như một kỷ vật.

Cùng nhóm bạn đến concert từ sớm, Trang Nhung, 20 tuổi, nhận xét cách thể hiện bức ảnh trên một trang báo khiến trải nghiệm trở nên khác biệt. “Thông thường chúng em chỉ nhận một tấm ảnh sau khi chụp photobooth. Ở đây, hình ảnh được đặt trong một bố cục giống trang báo nên có cảm giác ý nghĩa hơn, như mình trở thành nhân vật trên trang nhất” - Nhung nói.

Ngọc Bích và Quang Hiếu ghi lại khoảnh khắc được chụp tại photobooth Memory Station

Memory Station cũng trở thành điểm dừng chân của nhiều cặp đôi và nhóm bạn trẻ. Ngọc Bích và Quang Hiếu, cùng 18 tuổi, vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT, quyết định xếp hàng trải nghiệm khi nhìn thấy booth. “Bọn em từng chụp photobooth trong nhà, nhưng ở đây có không khí của một concert ngoài trời. Bức ảnh không chỉ có hai đứa mà còn nhắc mình nhớ đã cùng nhau có mặt tại sự kiện này” - Ngọc Bích chia sẻ.

Mỗi người tìm đến Memory Station với một lý do khác nhau: có người muốn lưu lại tình bạn, có người ghi dấu một buổi hẹn, có người muốn giữ khoảnh khắc được gặp thần tượng. Nhưng khi rời trạm trải nghiệm, họ không chỉ mang theo một bức ảnh. Đó còn là một phần ký ức đã được đặt vào câu chuyện, có hình hài để cầm trên tay và có thể được giữ lại lâu hơn một story chỉ tồn tại trong vài giờ.

Khi dòng người bắt đầu tiến vào khu vực sân khấu, trên tay nhiều khán giả, bên cạnh lightstick và banner cổ vũ, còn có những bức ảnh mang dấu ấn “Thanh xuân”.

Đêm nhạc khép lại nhưng với nhiều người trẻ, một phần của ngày 27-6-2026 đã được giữ lại – trong một bức ảnh, một câu chuyện và một cuộc hẹn với chính tuổi trẻ của mình.