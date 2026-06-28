Concert "Thanh Xuân" và dấu ấn của một đại nhạc hội

ANTD.VN - Không chỉ là một đại nhạc hội quy tụ hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, Concert "Thanh Xuân" gây ấn tượng khi lựa chọn kể câu chuyện về tuổi trẻ Việt Nam bằng âm nhạc, kết nối truyền thống với hơi thở đương đại và lan tỏa thông điệp sống đẹp, cống hiến.

Concert "Thanh Xuân" thu hút sự tham gia của hơn 20.000 khán giả

Giữa bối cảnh các chương trình âm nhạc ngày càng cạnh tranh về quy mô sân khấu, công nghệ trình diễn hay sức hút của dàn nghệ sĩ, điều khiến một Concert có thể ở lại lâu hơn trong ký ức khán giả đôi khi không nằm ở số lượng tiết mục hay những màn trình diễn bùng nổ, mà ở câu chuyện được kể xuyên suốt. Concert "Thanh Xuân" là một ví dụ cho cách xây dựng một chương trình nghệ thuật theo hướng đó khi dùng âm nhạc để kết nối các thế hệ, dùng cảm xúc để dẫn dắt thông điệp và dùng hơi thở đương đại để kể lại những giá trị vốn đã quen thuộc.

Quy tụ gần 20 nghệ sĩ cùng hàng trăm diễn viên, vũ công, hợp xướng, sinh viên và thiếu nhi, chương trình không đơn thuần là một đại nhạc hội giải trí mà được thiết kế như một hành trình có cấu trúc rõ ràng. Ba chương "Ngọn lửa Thanh xuân", "Khát vọng Thanh xuân" và "Thanh xuân rực rỡ" lần lượt mở ra những lát cắt khác nhau về tuổi trẻ, từ ký ức của các thế hệ đi trước đến tinh thần hội nhập, sáng tạo của lớp trẻ hôm nay. Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc với những ca khúc quen thuộc như: Lên đàng, Thanh niên làm theo lời Bác, Tự nguyện, Mãi mãi tuổi 20...rồi chuyển sang những tiết mục giàu hơi thở đương đại như: À Lôi, Thị Mầu, Khát vọng tuổi trẻ - It's My Life...trước khi bùng nổ với loạt bản "hit" trẻ trung ở phần cuối chương trình.

Hòa Minzy trình diễn trong chương trình

Điểm đáng chú ý là cách chương trình lựa chọn đối thoại với khán giả trẻ. Thay vì biến những giá trị truyền thống thành những bài học khô cứng, ban tổ chức đặt chúng vào ngôn ngữ âm nhạc hiện đại. Những ca khúc đã gắn bó với nhiều thế hệ được phối khí mới, kết hợp Rock, Rap, EDM cùng các hình thức trình diễn đương đại, tạo nên sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.

Ở đó, tinh thần cống hiến của lớp thanh niên đi trước không được kể bằng sự hoài niệm đơn thuần mà trở thành nguồn cảm hứng cho thế hệ hôm nay. Những bài hát quen thuộc được làm mới để người trẻ có thể tiếp cận bằng chính ngôn ngữ âm nhạc mà họ yêu thích, thay vì cảm thấy khoảng cách giữa lịch sử và đời sống hiện đại.

Ca sĩ Đông Hùng trên sân khấu Concert "Thanh Xuân"

Song song với mạch cảm xúc về truyền thống là bức tranh về một thế hệ trẻ năng động, sáng tạo, hội nhập nhưng vẫn giữ sự gắn bó với bản sắc dân tộc. Các tiết mục mang màu sắc dân gian được đặt cạnh Pop, Rap hay nhạc điện tử không tạo cảm giác chắp vá mà bổ sung cho nhau, cho thấy bản sắc văn hóa hoàn toàn có thể trở thành chất liệu của âm nhạc đương đại nếu được khai thác bằng tư duy mới.

Đó cũng là một trong những điểm khác biệt của Concert "Thanh Xuân". Chương trình không cố gắng tách biệt giữa truyền thống và hiện đại, mà để hai yếu tố này song hành trong cùng một không gian nghệ thuật. Từ những giai điệu gắn với lịch sử đến các bản hit đang được giới trẻ yêu thích, tất cả đều hướng về một điểm chung là kể câu chuyện của tuổi trẻ Việt Nam bằng nhiều sắc thái khác nhau.

Khán giả hào hứng cổ vũ cho màn trình diễn của các nghệ sĩ

Sự xuất hiện của những nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ cũng góp phần tạo nên tinh thần ấy. Võ Hạ Trâm mang đến những tiết mục giàu nội lực, Hòa Minzy tạo dấu ấn với "Áo xanh gọi tương lai" và "Thị Mầu", Đông Hùng góp mặt ở nhiều điểm nhấn cảm xúc, trong khi Double2T đem chất liệu Rap và âm nhạc vùng cao lên sân khấu qua "À Lôi" và màn kết hợp trong "Bước chân trên dải Trường Sơn". Bùi Trường Linh, Hà Myo, Muội, CONGB, Trần Ngọc Ánh cùng nhiều nghệ sĩ trẻ khác đều có không gian để thể hiện dấu ấn riêng, góp phần tạo nên bức tranh thanh xuân đa sắc. Đặc biệt, sự xuất hiện của Quang Hùng MasterD với: Tình đầu quá chén, Catch Me If You Can, Đừng khóc một mình - Chân thành và Thủy triều đã trở thành một trong những điểm nhấn sôi động nhất chương trình khi hàng vạn khán giả đồng loạt hòa giọng, tạo nên "biển ánh sáng" phủ kín khán đài.

Nếu hai phần đầu tập trung vào lý tưởng sống, tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây đất nước thì phần cuối lại đưa khán giả trở về với những cảm xúc gần gũi hơn của tuổi trẻ, đó là tình bạn, tình yêu, ký ức học trò, những chuyến đi và những ước mơ. Chính sự chuyển nhịp này khiến chương trình trở nên mềm mại hơn, để thông điệp không bị áp đặt mà được truyền tải tự nhiên thông qua cảm xúc.

Biển người tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ của đêm diễn

Một trong những khoảnh khắc tạo nhiều cộng hưởng là khi hàng vạn khán giả cùng hòa giọng trong liên khúc khép lại chương trình với "Nhà tôi có treo một lá cờ" và "Nhớ mãi chuyến đi này". Lá cờ Tổ quốc xuất hiện trên sân khấu, dưới khán đài và trong tay người xem đã tạo nên hình ảnh mang tính biểu tượng, nơi khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả gần như được xóa nhòa. Không còn là phần trình diễn của riêng những người đứng trên sân khấu, đó trở thành một trải nghiệm cộng đồng khi tất cả cùng hát, cùng chia sẻ cảm xúc và cùng hoàn thiện bức tranh về thanh xuân.

Sự cuồng nhiệt của hơn 20.000 khán giả cũng cho thấy sức hút của mô hình concert có câu chuyện. Bên cạnh những khoảnh khắc bùng nổ với các nghệ sĩ được yêu thích, khán giả vẫn sẵn sàng đồng hành cùng những phần trình diễn giàu tính biểu tượng nếu chúng được đặt trong một tổng thể hợp lý và được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật gần gũi.

Nhìn rộng hơn, Concert "Thanh Xuân" phản ánh một xu hướng đáng chú ý của các chương trình nghệ thuật hiện nay khi khán giả không chỉ tìm kiếm những tiết mục giải trí đơn lẻ mà còn mong muốn được tham gia vào một trải nghiệm có cảm xúc, có câu chuyện và có giá trị kết nối. Âm nhạc vì thế không chỉ là phương tiện giải trí mà còn trở thành chất liệu để kể về văn hóa, lịch sử, con người và khát vọng của một thế hệ.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Concert "Thanh Xuân", điều ban tổ chức hướng tới không phải chỉ là một đêm diễn thành công mà là tạo nên một hành trình nghệ thuật được thực hiện bằng tâm huyết và tình yêu dành cho tuổi trẻ Việt Nam. Quan trọng hơn, đơn vị tổ chức kỳ vọng Concert "Thanh Xuân" sẽ không chỉ dừng lại ở một sự kiện âm nhạc mà còn trở thành lời nhắc về lý tưởng sống đẹp, sống có ích và trách nhiệm của người trẻ đối với Tổ quốc.

Có lẽ đó cũng là giá trị đáng nhớ nhất mà Concert "Thanh Xuân" để lại. Sau ánh sáng sân khấu, những màn trình diễn quy mô hay sự xuất hiện của các nghệ sĩ nổi tiếng, điều còn đọng lại không chỉ là cảm giác phấn khích của một đại nhạc hội đông khán giả, mà là cách chương trình khơi gợi niềm tự hào, sự kết nối giữa các thế hệ và niềm tin rằng thanh xuân đẹp nhất không chỉ bởi những ký ức đáng nhớ, mà còn bởi khát vọng được cống hiến, được trưởng thành và được góp phần tạo nên tương lai của đất nước.

Một số hình ảnh ấn tượng trong chương trình: