Kiệt tác ballet thế giới "Eugene Onegin" chính thức mở bán vé tại Việt Nam

ANTD.VN - Tiếp nối thành công của vở ballet "Anna Karenina" trong chuyến lưu diễn năm 2025, đoàn ballet danh tiếng Eifman Ballet of St. Petersburg (Nga) sẽ trở lại Việt Nam vào tháng 10-2026 với siêu phẩm "Eugene Onegin". Cùng với việc công bố lịch diễn, ban tổ chức cũng chính thức mở bán vé từ ngày 26-6 cho 8 đêm biểu diễn tại TP.HCM và Hà Nội.

Hình ảnh trong vở kiệt tác ballet thế giới "Eugene Onegin"

Theo kế hoạch, kiệt tác ballet "Eugene Onegin" sẽ được trình diễn tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) từ ngày 21 đến 24-10-2026 và tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội từ ngày 28 đến 31-10-2026. Khán giả có thể mua vé trên các nền tảng Ticketbox, Ticketmelon, MetaTicket và TicketVN với mức giá dao động từ 500.000 đồng đến 20 triệu đồng.

Đây là lần thứ hai đoàn ballet Eifman Ballet lựa chọn Việt Nam trong hành trình lưu diễn quốc tế. Nếu "Anna Karenina" từng đưa khán giả đến với một trong những bi kịch tình yêu nổi tiếng của văn học Nga, thì "Eugene Onegin" tiếp tục khai thác một kiệt tác khác của đại thi hào Alexander Pushkin, nhưng dưới góc nhìn hoàn toàn mới của nghệ thuật ballet đương đại.

Chương trình được Bộ VHTT&DL cấp phép, Saigon Philharmonic Orchestra (SPO) phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam tổ chức. Sự kiện tiếp tục mở rộng cơ hội để khán giả trong nước tiếp cận các tác phẩm nghệ thuật hàn lâm quy mô quốc tế, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Ra mắt lần đầu tại St. Petersburg năm 2009, "Eugene Onegin" là vở ballet hai màn do biên đạo huyền thoại Boris Eifman chuyển thể từ tiểu thuyết thơ nổi tiếng cùng tên của đại thi hào Pushkin. Thay vì tái hiện nguyên vẹn bối cảnh nước Nga thế kỷ XIX, Eifman đưa các nhân vật vào không gian hiện đại, nơi những giá trị truyền thống va chạm với nhịp sống mới. Cách tiếp cận này khiến câu chuyện kinh điển không chỉ còn là bi kịch của riêng hai nhân vật Onegin hay Tatyana, mà trở thành những trăn trở quen thuộc về tình yêu, khát vọng, lựa chọn và sự nuối tiếc của con người ở mọi thời đại.

"Eugene Onegin" là tác phẩm hướng nhiều tới khán giả trẻ, phản ánh cách thế hệ mới nhìn nhận tình yêu, các mối quan hệ và sự trưởng thành

Chia sẻ về ý tưởng sáng tạo, biên đạo Boris Eifman cho biết, ông muốn chứng minh rằng lịch sử của các mối quan hệ giữa con người luôn vận động theo những vòng xoáy lặp lại. Theo ông, các nhân vật của Pushkin đã mang trong mình những xung đột tâm lý rất gần với những gì sau này được lý giải bằng phân tâm học, bởi vậy tác phẩm vẫn giữ nguyên giá trị sau hàng thế kỷ.

Một trong những điểm tạo nên dấu ấn của vở ballet "Eugene Onegin" là sự kết hợp giữa âm nhạc cổ điển của Pyotr Tchaikovsky và các sáng tác rock của Alexander Sitkovetsky. Hai dòng âm nhạc tưởng như đối lập được đặt cạnh nhau, tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, đồng thời mở rộng khả năng biểu đạt của ngôn ngữ múa. Đây cũng là phong cách đã góp phần tạo nên bản sắc riêng của Boris Eifman trong nhiều thập niên.

Bên cạnh phần biên đạo, vở diễn còn quy tụ êkíp sáng tạo gồm nhà thiết kế sân khấu Zinovy Margolin, các nhà thiết kế phục trang Olga Shaishmelashvili, Pyotr Okunev, Anna Yakushchenko cùng chuyên gia ánh sáng Gleb Filshtinsky. Toàn bộ hệ thống sân khấu, phục trang và ánh sáng đều được đầu tư mới nhằm hiện thực hóa những ý tưởng nghệ thuật mà Boris Eifman theo đuổi.

Biên đạo Boris Eifman cho biết đây là dự án được đầu tư kinh phí lớn nhất trong số các vở ballet do mình dàn dựng và ông đã thực hiện được tất cả những gì mình từng mơ ước

Đặc biệt, êkip thực hiện vở diễn nhấn mạnh, "Eugene Onegin" là tác phẩm hướng nhiều tới khán giả trẻ, phản ánh cách thế hệ mới nhìn nhận tình yêu, các mối quan hệ và sự trưởng thành. Ngay từ những buổi công diễn đầu tiên tại St. Petersburg, vở diễn đã thu hút lượng lớn người trẻ đến với nhà hát, điều vốn không thường thấy đối với loại hình ballet. Biên đạo Boris Eifman cho rằng đây là minh chứng cho thấy nghệ thuật hàn lâm vẫn có thể đối thoại với công chúng đương đại nếu được kể bằng ngôn ngữ phù hợp.

Ông đặc biệt nhấn mạnh hành trình phát triển của nhân vật Tatyana. Từ một cô gái nhút nhát sống ở miền quê, Tatyana dần trở thành người phụ nữ trưởng thành, tự chủ giữa giới quý tộc. Với Eifman, sự chuyển biến nội tâm này mới là trọng tâm của tác phẩm, hơn cả câu chuyện tình yêu vốn đã quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả. Trong sự nghiệp gần nửa thế kỷ sáng tạo, biên đạo Boris Eifman từng nhiều lần khẳng định "Eugene Onegin" là một trong những tác phẩm khiến ông hài lòng nhất

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, "Eugene Onegin" còn trở thành một trong những vở diễn thành công nhất của biên đạo Eifman Ballet trên trường quốc tế. Hơn 15 năm qua, tác phẩm liên tục xuất hiện trong các chuyến lưu diễn tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, đồng thời đã được biểu diễn tại hơn 40 quốc gia.

Những năm gần đây, đoàn liên tục đưa vở diễn đến nhiều trung tâm nghệ thuật lớn. Năm 2023, "Eugene Onegin" lần đầu lưu diễn tại Trung Quốc với các điểm dừng chân ở Thâm Quyến, Thượng Hải, Nam Kinh, Tây An, Tô Châu và Bắc Kinh. Tiếp đó là các chương trình tại Israel, Brazil, Dubai cùng nhiều quốc gia Trung Á trong các mùa diễn 2024 và 2025.

Việc Việt Nam tiếp tục có tên trong lịch lưu diễn quốc tế năm 2026 được xem là tín hiệu tích cực đối với thị trường biểu diễn nghệ thuật trong nước. Sau thành công của vở ballet "Anna Karenina", sự quan tâm của công chúng dành cho các chương trình ballet quy mô lớn đã tạo thêm động lực để các đơn vị tổ chức tiếp tục đưa những tác phẩm nổi tiếng thế giới đến Việt Nam.

Bên cạnh việc giới thiệu các tác phẩm kinh điển, những chương trình như "Anna Karenina" hay "Eugene Onegin" cũng góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận nghệ thuật hàn lâm cho khán giả Việt Nam, đồng thời khẳng định năng lực tổ chức các sự kiện biểu diễn quốc tế của các đơn vị trong nước.

Sự trở lại của Eifman Ballet vì thế không chỉ là một chuyến lưu diễn của một đoàn ballet nổi tiếng, mà còn phản ánh xu hướng ngày càng mở rộng của các hoạt động giao lưu văn hóa quốc tế tại Việt Nam. Với 8 đêm diễn tại hai thành phố lớn cùng sự xuất hiện của một trong những tác phẩm tiêu biểu nhất của Boris Eifman, "Eugene Onegin" được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang đến cho khán giả trong nước cơ hội thưởng thức một tác phẩm ballet đương đại giàu tính nghệ thuật và giàu chiều sâu tâm lý.

Một số hình ảnh ấn tượng trong vở diễn: