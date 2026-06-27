Lý do khiến nhạc sĩ Giáng Son theo đuổi đến cùng vụ kiện BH Media

ANTD.VN - Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện liên quan đến ca khúc "Giấc mơ trưa", nhạc sĩ Giáng Son và đồng tác giả Nguyễn Vĩnh Tiến đã được TAND TP Hà Nội chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện. Phán quyết không chỉ giải quyết tranh chấp giữa các bên mà còn được giới chuyên môn nhìn nhận là một cột mốc đáng chú ý đối với việc bảo vệ quyền tác giả trên môi trường số.

Nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sau khi TAND TP Hà Nội tuyên chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện trong vụ tranh chấp với BH Media

Ngày 26-6-2026, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ tranh chấp quyền tác giả, quyền liên quan giữa nguyên đơn là nhạc sĩ Giáng Son, nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến và bị đơn là Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ truyền thông BH Media (gọi tắt là BH Media) liên quan đến bản ghi ca khúc "Giấc mơ trưa".



Cụ thể, Hội đồng xét xử đã chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của hai nhạc sĩ, xác định BH Media có hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan đối với bản ghi âm "Giấc mơ trưa" do ca sĩ Khánh Linh thể hiện.

Theo bản án, BH Media phải chấm dứt hành vi xâm phạm; gỡ bỏ toàn bộ việc sử dụng, khai thác thương mại cũng như các xác nhận chủ sở hữu bản quyền đối với bản ghi cho đến khi được sự đồng ý của các chủ sở hữu hợp pháp. Đồng thời, phía doanh nghiệp này phải đăng lời xin lỗi công khai đối với nhạc sĩ Giáng Son và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến trên 3 cơ quan báo chí.

Bản án cũng xác định nhạc sĩ Giáng Son là chủ sở hữu duy nhất đối với bản ghi âm "Giấc mơ trưa", có đầy đủ quyền phân phối và khai thác bản ghi theo quy định của pháp luật.

Vụ việc bắt nguồn từ năm 2021 khi nhạc sĩ Giáng Son đăng tải bản ghi "Giấc mơ trưa" do chính mình sở hữu lên kênh YouTube cá nhân nhưng nhận thông báo xác nhận bản quyền thông qua hệ thống Content ID. Theo nguyên đơn, BH Media đã đưa một bản ghi do nghệ sĩ Dương Thùy Anh biểu diễn vào hệ thống Content ID và xác nhận quyền sở hữu đối với bản ghi này, dẫn đến việc hệ thống tự động nhận diện và ảnh hưởng đến việc khai thác bản ghi hợp pháp của chính tác giả.

Trong quá trình tố tụng, BH Media cho rằng doanh nghiệp chỉ khai thác bản ghi được chuyển nhượng từ Hồ Gươm Audio và việc phát sinh thông báo trên YouTube là do cơ chế hoạt động của hệ thống Content ID. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử cho rằng việc sao chép bản ghi để đưa vào hệ thống tham chiếu của YouTube thuộc quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả và BH Media không chứng minh được đã được chủ sở hữu hợp pháp cho phép thực hiện quyền này.

Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại, Hội đồng xét xử ghi nhận việc nhạc sĩ Giáng Son tự nguyện rút yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 1 tỷ đồng nên đình chỉ giải quyết phần yêu cầu này.

Sau gần 5 năm theo đuổi vụ kiện, đây được xem là kết quả có ý nghĩa đặc biệt đối với hai nhạc sĩ, khi tòa án không chỉ buộc đơn vị bị kiện chấm dứt hành vi xâm phạm mà còn yêu cầu xin lỗi công khai và khẳng định rõ quyền sở hữu hợp pháp đối với bản ghi âm.

Nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ chị không khởi kiện vì tiền, mà để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo

Chia sẻ sau khi tòa tuyên án, nhạc sĩ Giáng Son cho biết, điều khiến chị vui mừng nhất không phải là việc thắng kiện, mà là công lý đã được xác lập.

"Điều tôi vui mừng nhất là công lý đã được xác lập, lẽ phải luôn là lẽ phải!" - nữ nhạc sĩ bày tỏ.

Cũng theo Giáng Son, chị đã dành gần 5 năm theo đuổi vụ kiện không vì tiền bạc hay danh tiếng, mà vì sự công bằng, vì bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sáng tạo nghệ thuật. Nữ nhạc sĩ nói thêm, dù tòa chỉ chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, trong đó buộc BH Media xin lỗi công khai trên 3 cơ quan báo chí thay vì số lượng nhiều hơn như đề nghị ban đầu, nhưng chị vẫn xem đây là một chiến thắng có ý nghĩa. Trước đó, chị cũng đã tự nguyện rút yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần 1 tỷ đồng, khẳng định mục tiêu của vụ kiện không phải để đòi tiền mà là làm rõ đúng sai và góp phần bảo vệ quyền tác giả trong môi trường số.

Cơ sở pháp lý của vụ việc chủ yếu dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022)

Vụ kiện của nhạc sĩ Giáng Son là một trong những vụ tranh chấp hiếm hoi tại Việt Nam được tòa án xét xử đầy đủ về quyền tác giả, quyền liên quan gắn với cơ chế quản lý bản quyền tự động trên các nền tảng số như YouTube.

Điểm đáng chú ý của vụ kiện này là tòa án đã phân định khá rõ ràng giữa "quyền đối với bản ghi âm" và "quyền tác giả đối với tác phẩm âm nhạc". Theo đó, việc một doanh nghiệp sở hữu hoặc được chuyển nhượng quyền khai thác một bản ghi không đồng nghĩa với việc có quyền sao chép, xác lập quyền tham chiếu trên hệ thống Content ID hoặc kiểm soát toàn bộ các bản ghi khác của cùng một tác phẩm nếu chưa được chủ sở hữu quyền cho phép.

Phán quyết cũng làm rõ rằng quyền sao chép tác phẩm và bản ghi để phục vụ việc tạo dữ liệu tham chiếu trên nền tảng số vẫn là quyền độc quyền của chủ sở hữu quyền tác giả hoặc chủ sở hữu quyền liên quan theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý của vụ việc chủ yếu dựa trên Luật Sở hữu trí tuệ (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2022), trong đó quy định quyền tài sản của chủ sở hữu quyền tác giả bao gồm quyền sao chép tác phẩm; đồng thời quy định chủ sở hữu quyền liên quan có quyền định đoạt việc sao chép, phân phối và khai thác bản ghi âm. Mọi hành vi sử dụng các quyền này đều phải được sự đồng ý của chủ sở hữu, trừ các trường hợp pháp luật quy định ngoại lệ.