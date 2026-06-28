Running Man Vietnam 2026 quay trở lại sớm với đầy đủ đội hình mùa 3

ANTD.VN - Forest Studio, đơn vị giữ bản quyền và sản xuất chương trình Running Man Vietnam chính thức công bố poster mùa 2026, đồng thời xác nhận sẽ lên sóng tập đầu tiên vào ngày 24.7.2026 tới đây.

Sau mùa 3 tạo nên hiện tượng truyền thông mạnh mẽ, "Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi" đánh dấu sự trở lại của thương hiệu giải trí thực tế được mong chờ nhất mùa hè, với thông điệp trung tâm: "Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ".

Trấn Thành tiếp tục đồng hành cùng Running Man Việt Nam 2026

Dàn nghệ sĩ giữ nguyên đội hình được yêu thích

Đúng như kỳ vọng của đông đảo khán giả, toàn bộ 7 thành viên cùng người dẫn chuyện Lê Nhân sẽ tiếp tục đồng hành trong mùa giải mới. Đội hình gồm Trấn Thành, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Ninh Dương Lan Ngọc được đánh giá là một trong những dàn nghệ sĩ ăn ý nhất của chương trình, sở hữu sự cân bằng giữa yếu tố hài hước, chiến thuật và khả năng tạo nên những tình huống bùng nổ.

Sự trở lại của "Gia tộc R" hứa hẹn tiếp tục mang đến những màn rượt đuổi nghẹt thở, những cuộc đấu trí bất ngờ và vô số khoảnh khắc giải trí đặc trưng đã làm nên thương hiệu Running Man Việt Nam.

Poster chính thức của chương trình với đầy đủ thành viên của mùa 3

Một kỳ nghỉ hóa thành chuyến phiêu lưu mùa hè

"Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi" mở ra hành trình đặc biệt khi 7 thành viên Gia tộc R hội ngộ nhân dịp kỷ niệm 101 năm thành lập gia tộc. Tưởng chừng đây chỉ là một kỳ nghỉ xa hoa để thư giãn, tận hưởng mùa hè và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp, nhưng ngay từ những bước chân đầu tiên, chuyến đi đã rẽ sang một hướng hoàn toàn không ai ngờ tới.

Mỗi điểm dừng chân mở ra một thế giới mới. Mỗi cuộc gặp gỡ đều có thể trở thành một thử thách. Xen giữa những cuộc rượt đuổi, các màn đấu trí và những nhiệm vụ liên tiếp là những khoảnh khắc gắn kết, chữa lành và tiếng cười rất riêng của Gia tộc R.

Không chỉ là một cuộc đua, mùa giải năm nay còn là hành trình khám phá nhiều không gian, văn hóa và trải nghiệm khác nhau, mang tinh thần trẻ trung, rực rỡ và đậm chất mùa hè nhất từ trước đến nay. Điều còn lại sau mọi cuộc cạnh tranh không chỉ là chiến thắng, mà còn là những ký ức, tình bạn và hành trình trưởng thành của mỗi thành viên.

Ninh Dương Lan Ngọc - thành viên nữ duy nhất của Running Man Việt Nam 2026

Thông qua những câu chuyện được cài cắm xuyên suốt chương trình, ê-kíp kỳ vọng khán giả sẽ tìm thấy hình ảnh của chính mình trong chuyến phiêu lưu ấy, để thêm yêu cuộc sống với tất cả những thử thách nhưng cũng đầy những điều đẹp đẽ đang chờ phía trước.

Khởi động chiến dịch tương tác ngoài đời thực

Cùng với việc công bố poster và lịch phát sóng chính thức, Running Man Việt Nam 2026 cũng triển khai chuỗi hoạt động tương tác dành cho người hâm mộ ngay tại TP. Hồ Chí Minh. 17 màn hình LED sẽ được đặt tại bốn địa điểm gồm: Phố đi bộ Nguyễn Huệ, Chợ Bến Thành, Ngã tư Cách Mạng Tháng 8 – Nguyễn Thị Minh Khai, Chân cầu Ba Son. Các màn hình chứa tổng cộng 14 ký tự bí mật sẽ được phân bổ ngẫu nhiên. Người chơi sẽ có nhiệm vụ thu thập các ký tự để giải mã thông điệp chính thức của mùa chạy 2026.

Song song đó, trong suốt thời gian diễn ra minigame, ê-kíp sẽ tổ chức nhiều hoạt động offline tại các địa điểm trên nhằm mang đến thêm những gợi ý (hint) giúp người tham gia hoàn thành thử thách. Các hoạt động sẽ kéo dài trong ba ngày liên tiếp, với lịch trình cụ thể được cập nhật trên Fanpage chính thức của "Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi".

Trở lại sau mùa 3 lập nhiều kỷ lục

Khác với mùa 3 phát sóng vào cuối năm 2025, mùa 4 được đưa lên sóng sớm hơn nhằm đáp lại sự mong đợi của hàng triệu khán giả. Năm 2025, sau bốn năm vắng bóng, Running Man Việt Nam đã tạo nên cú bùng nổ lớn trong thị trường gameshow giải trí khi ghi nhận hơn 2 tỷ lượt xem trên tất cả các nền tảng, liên tục dẫn đầu các bảng xếp hạng thảo luận trên mạng xã hội và trở thành một trong những chương trình truyền hình được quan tâm nhất trong năm.

Đặc biệt, tập cuối của mùa 3 được phát hành tại rạp đã thu hút hơn 250.000 lượt khán giả, đạt doanh thu gần 40 tỷ đồng, trở thành cột mốc chưa từng có đối với một chương trình truyền hình thực tế tại Việt Nam, đồng thời góp phần đưa Running Man Việt Nam trở thành hiện tượng giải trí có sức lan tỏa mạnh mẽ đến nhiều thế hệ khán giả.

Với chủ đề "Một kỳ nghỉ mà không ai được nghỉ", "Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi" không chỉ mong mang đến những giờ phút giải trí, mà còn kỳ vọng khơi gợi trong mỗi khán giả cảm giác muốn bước vào chính chuyến phiêu lưu ấy, nơi những thử thách, tiếng cười và những người đồng hành cùng nhau tạo nên một mùa hè đáng nhớ.

Anh Tú Atus để lại nhiều dấu ấn khi lần đầu tiên tham gia Running Man Việt Nam mùa 3 và tiếp tục góp mặt trong mùa 4



Có những kỳ nghỉ để nghỉ ngơi. Có những kỳ nghỉ để trưởng thành. Và cũng có những kỳ nghỉ, dù không ai được nghỉ, lại trở thành những ký ức đẹp nhất. Đó cũng là điều mà "Running Man Việt Nam 2026 - Chạy ngay đi" mong muốn được chia sẻ cùng hàng triệu khán giả trong mùa hè này.

“Running Man Việt nam 2026 - Chạy ngay đi” phát sóng chính thức vào 21:00 thứ sáu hàng tuần, từ 24/07/2026 trên HTV7 và hệ thống kênh của FOREST STUDIO.