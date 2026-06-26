"Telefilm Việt Nam 2026" quy tụ hàng trăm đơn vị trong nước và quốc tế

ANTD.VN - Hội chợ Quốc tế Phim và Công nghệ truyền hình Việt Nam (Telefilm Việt Nam 2026) quy tụ hơn 150 doanh nghiệp với khoảng 170 gian hàng đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bên cạnh hoạt động giới thiệu công nghệ, bản quyền và nội dung nghe nhìn, nhiều đơn vị quốc tế cũng mang đến các dự án mới nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác với thị trường Việt Nam.

Telefilm Việt Nam là sự kiện thường niên dành cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và công nghệ nghe nhìn, tạo cơ hội giới thiệu sản phẩm, trao đổi bản quyền, kết nối đối tác và thúc đẩy các hoạt động đầu tư, hợp tác sản xuất trong nước cũng như quốc tế. Các lĩnh vực trưng bày tại hội chợ trải rộng từ phim truyền hình, chương trình giải trí, kịch bản, bản quyền nội dung, nền tảng OTT đến thiết bị kỹ thuật, công nghệ sản xuất và phát sóng.

Trong số các đơn vị quốc tế tham gia, Hiệp hội Sản xuất phim truyền hình Đài Loan T.D.P.I.F (Trung Quốc) cùng 30 công ty sản xuất giới thiệu 56 tác phẩm và dự án truyền hình mới được phát triển trong hai năm gần đây.

Các tác phẩm thuộc nhiều thể loại như phim nghề nghiệp, chính trị, gia đình, kinh dị, phim tài liệu, chương trình giải trí, truyền hình thực tế, du lịch, ẩm thực và hoạt hình. Bên cạnh hoạt động trưng bày, gian hàng Đài Loan (Trung Quốc) còn tổ chức chương trình "Đối thoại Đài - Việt", giới thiệu các dự án nguyên tác, tác phẩm mới và kết nối với các nền tảng phát hành, đơn vị sản xuất của Việt Nam nhằm mở rộng hợp tác đồng sản xuất, đồng đầu tư. Bên cạnh đó, phía Đài Loan cho biết đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ các đoàn làm phim quốc tế đến quay tại địa phương.

Theo đại diện Đài Loan, những năm gần đây, ngành phim truyền hình của vùng lãnh thổ này chú trọng khai thác các giá trị văn hóa bản địa, đa dạng hóa thể loại và mở rộng hiện diện trên các nền tảng phát hành quốc tế, trong đó có thị trường Đông Nam Á.

Với quy mô ngày càng mở rộng, Telefilm Việt Nam tiếp tục là cầu nối để các doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền hình, điện ảnh và công nghệ nghe nhìn tăng cường giao lưu, thúc đẩy giao dịch bản quyền và mở rộng hợp tác quốc tế, góp phần phát triển ngành công nghiệp nội dung số.