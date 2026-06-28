“Bộ tứ quyền lực” The Face Vietnam 2026 "đốt nóng" casting miền Nam với sắc đỏ áp đảo

Vòng sơ tuyển khu vực miền Nam của The Face Vietnam 2026 đã chính thức khởi động với sự tham gia của hơn 1.000 thí sinh, tất cả cùng hướng đến mục tiêu giành một suất bước vào vòng chọn đội của chương trình. Ngay từ sáng sớm, không khí casting đã nóng hơn bao giờ hết khi hàng nghìn thí sinh xuất hiện với sự chuẩn bị chỉn chu về diện mạo lẫn kỹ năng. Song song đó, khu vực thảm đỏ cũng trở thành "sàn diễn" thu nhỏ khi màn xuất hiện đầy khí chất của dàn ban giám khảo trong những bản phối ấn tượng nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, trở thành tâm điểm bàn luận của khán giả và giới truyền thông.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến khoa đôi chân dài miên man trên thảm đỏ casting

Tâm điểm của mọi ánh nhìn chính là màn xuất hiện của bộ tứ ban giám khảo: Diễn viên - siêu mẫu Anh Thư, siêu mẫu Võ Hoàng Yến và hoa hậu H'Hen Niê cùng lựa chọn sắc đỏ rực lửa, trong khi host - NTK Đỗ Mạnh Cường giữ vững dấu ấn với sắc đen quyền lực. Mỗi người một phong cách nhưng khi đứng cạnh nhau, cả bốn đã mang đến một hình ảnh đầy khí chất, báo hiệu một mùa giải khốc liệt và giàu tính thời trang của The Face Vietnam 2026.

Giữ vững dấu ấn phong cách với những bản phối tông đen đặc trưng, host - NTK Đỗ Mạnh Cường tiếp tục lựa chọn ngôn ngữ tối giản làm điểm nhấn. Áo khoác với chi tiết túi hộp được phối cùng quần oversized, kết hợp kính đen và chiếc nón quen thuộc, tạo nên tổng thể “chất lừ” nhưng vẫn đậm dấu ấn cá nhân. Không cần những chi tiết phô trương, chính sự tiết chế trong cách phối đồ đã khắc họa hình ảnh một người dẫn dắt đầy quyền lực tại The Face Vietnam 2026.

Siêu mẫu Anh Thư lựa chọn thiết kế đầm xẻ tà quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế, khẳng định thần thái của một "chị đại" làng mẫu Việt

Trong khi đó, siêu mẫu Anh Thư lựa chọn thiết kế đầm xẻ tà làm điểm nhấn nổi bật khi xuất hiện tại buổi casting miền nam The Face Vietnam 2026. Thiết kế mang phom dáng blazer dress cách điệu với phần cổ dựng cao, đường cắt xẻ táo bạo cùng kiểu tóc búi cao thanh lịch, mentor Anh Thư mang đến tổng thể quyền lực, quyến rũ nhưng vẫn đầy tinh tế, khẳng định thần thái của một "chị đại" làng mẫu Việt mỗi khi xuất hiện.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến tiếp tục khoe trọn “đôi chân dài” với thiết kế mini dress ôm sát với phần draping mềm mại, kết hợp găng tay opera trắng và kính mắt oval cá tính, Mentor Võ Hoàng Yến mang đến hình ảnh giao thoa giữa tinh thần Y2K và glamour hiện đại. Mái tóc đỏ nổi bật cùng đôi chân dài trứ danh càng khiến mỗi bước di chuyển của cô trở thành một màn catwalk ngay trên thảm đỏ casting. Không cần những chi tiết phức tạp, chính thần thái cùng khả năng làm chủ trang phục đã biến outfit của Võ Hoàng Yến trở thành một trong những điểm nhấn nổi bật nhất sự kiện.

Hoa hậu H'Hen Niê thời thượng và đầy khí chất

Xuất hiện cuối cùng là vị giám khảo lần đầu đảm nhiệm vị trí mentor, hoa hậu H'Hen Niê mang đến một phong cách thời trang giao thoa giữa vẻ đẹp gợi cảm và tinh thần nữ quyền hiện đại. Thiết kế corset cách điệu ôm sát cơ thể kết hợp chân váy đồng điệu giúp tôn lên những đường nét khỏe khoắn, trong khi mái tóc uốn gợn vintage tạo điểm cân bằng mềm mại cho tổng thể. Bản phối không chỉ khắc họa hình ảnh một H'Hen Niê thời thượng và đầy khí chất, mà còn thể hiện bản lĩnh của nữ mentor trẻ trung, luôn sẵn sàng truyền động lực và kinh nghiệm cho thế hệ người mẫu kế cận.

Bên cạnh màn xuất hiện đầy ấn tượng của dàn ban giám khảo, vòng sơ tuyển khu vực miền Nam của The Face Vietnam 2026 còn chứng kiến sự đổ bộ của hàng loạt thí sinh đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mỗi người mang theo một cá tính, một câu chuyện và một màu sắc riêng, nhưng đều chung khát vọng chinh phục tấm vé bước tiếp, khẳng định bản thân trên hành trình trở thành gương mặt người mẫu thế hệ mới của cuộc thi The Face Vietnam 2026.

Hoa hậu H'Hen Niê lần đầu đảm nhiệm vị trí mentor

Vòng casting mở rộng khu vực miền nam sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 30/6/2026 tại Grand Palace (TP.HCM), hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ và những gương mặt sáng giá cho hành trình chinh phục ngôi vị cao nhất của mùa giải năm nay.