Tài tử Hàn Quốc Ji Chang Wook đến Việt Nam dự DANAFF IV

ANTD.VN - Diễn viên Hàn Quốc Ji Chang Wook sẽ đến Việt Nam tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) diễn ra từ ngày 28-6 đến 4-7-2026 tại TP Đà Nẵng.

Theo thông tin từ Ban tổ chức DANAFF IV, Ji Chang Wook sẽ tham dự lễ khai mạc Liên hoan diễn ra vào tối 28-6 tới tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana và góp mặt trong chương trình "Đêm Điện ảnh Hàn Quốc" diễn ra ngày 29-6-2026. Sự xuất hiện của nam diễn viên được kỳ vọng sẽ thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả yêu điện ảnh và văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam.

Sinh năm 1987, Ji Chang Wook là một trong những gương mặt nổi bật cho sức ảnh hưởng của ngành giải trí xứ sở Kim chi trong suốt hơn một thập niên qua. Anh được khán giả châu Á biết đến qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Smile Again, Hoàng hậu Ki, Healer, The K2, Đối tác đáng ngờ, Cửa hàng tiện lợi Saet Byul, The Worst of Evil, Chào mừng đến Samdal-ri...Khả năng biến hóa qua nhiều dạng vai, từ hành động, hình sự đến tâm lý, tình cảm, giúp nam diễn viên duy trì sức hút ổn định tại nhiều thị trường châu Á.

Tại Việt Nam, Ji Chang Wook sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Sau lần lỡ hẹn với khán giả tại DANAFF III năm 2025 do thay đổi lịch trình, việc nam diễn viên xác nhận tham dự DANAFF IV nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

DANAFF IV mang thông điệp "Nhịp cầu từ châu Á ra thế giới". Sự kiện do UBND TP Đà Nẵng phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức. Sau ba mùa tổ chức, sân chơi đang từng bước khẳng định vị thế là một trong những sự kiện điện ảnh quốc tế có quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời trở thành điểm gặp gỡ của các nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong khu vực.

Năm nay, DANAFF IV tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều chương trình chiếu phim, hội thảo chuyên đề, hoạt động giao lưu nghề nghiệp và các hạng mục tranh giải dành cho điện ảnh Việt Nam cũng như điện ảnh châu Á. Bên cạnh việc tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, liên hoan phim còn hướng tới mục tiêu thúc đẩy hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và kết nối các nền điện ảnh trong khu vực.

Sự hiện diện của Ji Chang Wook được xem là một trong những điểm nhấn nổi bật của mùa liên hoan năm nay. Không chỉ tạo sức hút trên thảm đỏ, sự góp mặt của ngôi sao Hàn Quốc còn góp phần nâng cao mức độ quan tâm của công chúng quốc tế đối với DANAFF, qua đó quảng bá hình ảnh Đà Nẵng và điện ảnh Việt Nam tới bạn bè khu vực và thế giới.