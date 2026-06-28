Nghệ sĩ Tố Nga giành Cúp Vàng Liên hoan Nghệ thuật quốc tế

Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam Ri Sung Guk trao cúp và bằng khen cho NSƯT Tố Nga

Ngày 24-6 vừa qua, ngài Ri Sung Guk - Đại sứ CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam, đã trao Cúp Vàng cho Nhà hát Ca - Múa - Nhạc quốc gia Việt Nam và gửi lời chúc mừng tới tập thể lãnh đạo, nghệ sĩ, diễn viên đã có những đóng góp xuất sắc tại liên hoan năm nay. Đây là liên hoan nghệ thuật quốc tế thường niên có uy tín của Triều Tiên, diễn ra từ ngày 1 đến 30-4, quy tụ nghệ sĩ và các đoàn nghệ thuật đến từ 20 quốc gia. Việt Nam góp mặt với 2 chương trình gồm chương trình nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc quốc gia Việt Nam và Liên đoàn Xiếc Việt Nam.

Bằng tình cảm chân thành, sự nghiên cứu kỹ lưỡng về ngôn ngữ, văn hóa và phong cách biểu diễn, NSƯT Tố Nga đã chinh phục khán giả sở tại khi thể hiện ca khúc “Ca ngợi Đảng Lao động Triều Tiên”. Chị đã có thời gian chuẩn bị rất kỹ cho phần trình diễn của mình. Từ việc chọn bài hát phù hợp, học hát, học ngôn ngữ đến việc trang phục sẽ mang thông điệp gì. Khi biểu diễn, chị đã chọn áo dài Việt Nam thêu cờ Triều Tiên như một sự trân trọng văn hóa Việt Nam và nước bạn. Và để có thể hát được ca khúc này, NSƯT Tố Nga có sự trợ giúp của giáo viên dạy phát âm tiếng Triều Tiên do Đại sứ quán CHDCND Triều Tiên tại Việt Nam cử đến.

Cuộc thi có rất nhiều đối thủ mạnh. Là đại diện Việt Nam trên sân khấu nước chủ nhà nên NSƯT Tố Nga khá áp lực. Dẫu vậy, chị cho biết, chỉ riêng việc được đứng trên sân khấu của liên hoan, được khán giả Triều Tiên đón nhận, dành những lời khen ngợi và bày tỏ sự xúc động trước phần trình diễn của mình đã là một hạnh phúc lớn. Vì thế, việc giành Cúp Vàng của liên hoan càng vinh dự và tự hào. “Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho nỗ lực cá nhân mà còn là cơ hội để tôi góp phần giới thiệu tài năng, bản sắc và hình ảnh đẹp của con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế” - NSƯT Tố Nga chia sẻ.