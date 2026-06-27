Bùi Thị Thùy Dương đăng quang "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026"

ANTD.VN - Đêm chung kết cuộc thi "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026" khép lại tại Gia Lai với chiến thắng cao nhất thuộc về người đẹp Đồng Tháp - Bùi Thị Thùy Dương. Cùng với ngôi vị cao nhất, cô cũng nhận giải thưởng "Người đẹp Dạ hội".

Đêm chung kết quy tụ 20 thí sinh đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Tại đây, các thí sinh lần lượt trải qua các phần thi trình diễn áo dài, trang phục công sở và trang phục dạ hội để lựa chọn Top 8 bước vào phần thi ứng xử quyết định.

Người đẹp Bùi Thị Thùy Dương đăng quang ngôi vị cao nhất

Điểm nhấn của Bùi Thị Thùy Dương ở đêm chung kết đến từ phần thi ứng xử. Trước câu hỏi về việc cân bằng giữa gia đình, sự nghiệp và trách nhiệm với cộng đồng, người đẹp khẳng định gia đình là nền tảng để phát triển sự nghiệp, đồng thời xem việc lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội là một sứ mệnh. Cô cho biết sẽ tiếp tục sống và làm việc với tinh thần yêu thương, nhiệt huyết và trách nhiệm.

Phần thể hiện này góp phần giúp đại diện Đồng Tháp chinh phục ban giám khảo để giành ngôi vị cao nhất. Tân Hoa hậu được ca nhạc sĩ Ngọc Sơn - Trưởng ban giám khảo, NSND Vương Duy Biên - nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Trưởng ban giám khảo, cùng ca sĩ Thanh Thảo trao vương miện và các biểu trưng của danh hiệu.

Bùi Thị Thùy Dương tại phần tri trang phục áo dài

Sau khi đăng quang, Bùi Thị Thùy Dương cho biết nhiều năm qua cô gắn bó với lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, xem đây không chỉ là hướng phát triển kinh tế mà còn là cách góp phần gìn giữ những giá trị của nghề truyền thống.

Theo tân Hoa hậu, lục bình (bèo tây) là nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Từ một loại cây quen thuộc ở vùng sông nước, lục bình sau khi được xử lý và chế tác đã trở thành nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng và trang trí. Người đẹp cho biết sẽ tiếp tục phát triển các sản phẩm theo hướng OCOP, kết hợp giữa mục tiêu phát triển kinh tế với việc bảo tồn nghề truyền thống và khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu tại địa phương. Theo cô, mỗi sản phẩm thủ công không chỉ mang giá trị sử dụng mà còn chứa đựng những nét văn hóa, kinh nghiệm của người thợ và câu chuyện về vùng đất nơi sản phẩm được tạo ra. Đây cũng là lý do cô đặt mục tiêu từng bước đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ Việt Nam đến nhiều thị trường quốc tế hơn, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh văn hóa và con người Việt Nam.

Hình ảnh năng động của tân Hoa hậu

Bên cạnh câu chuyện kinh doanh, tân Hoa hậu cho biết sẽ dành thời gian tham gia nhiều hoạt động cộng đồng hơn trong nhiệm kỳ, đặc biệt là các chương trình hướng đến phụ nữ, trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại đêm chung kết, NSND Vương Duy Biên, nguyên Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Phó Trưởng ban giám khảo, đánh giá các thí sinh năm nay đều mang đến những câu chuyện khởi nghiệp và xây dựng thương hiệu riêng. Ông cho rằng cuộc thi không chỉ hướng đến việc tôn vinh vẻ đẹp hình thể mà còn đề cao giá trị của thương hiệu cá nhân gắn với năng lực lãnh đạo, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Khoảnh khắc nhận vương miện và quyền trượng của người đẹp đến từ Đồng Tháp

Theo NSND Vương Duy Biên, trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng, thương hiệu của doanh nghiệp luôn gắn liền với uy tín của người đứng đầu. Vì vậy, việc xây dựng hình ảnh một nữ doanh nhân hiện đại, có bản lĩnh, có trách nhiệm xã hội và biết gìn giữ các giá trị văn hóa cũng chính là một trong những mục tiêu mà cuộc thi hướng đến.

"Cuộc thi mong muốn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam không chỉ thành công trong kinh doanh mà còn biết cống hiến cho cộng đồng, gìn giữ các giá trị nhân văn và góp phần nâng cao vị thế thương hiệu Việt" - NSND Vương Duy Biên bày tỏ.

Ngoài danh hiệu cao nhất, Bùi Thị Thùy Dương cũng giành giải "Người đẹp dạ hội"

Kết quả chung cuộc, ngoài danh hiệu Hoa hậu dành cho Bùi Thị Thùy Dương, danh hiệu "Hoa hậu Nhân ái" thuộc về Đặng Thị Mỹ Phước (Nghệ An), "Hoa hậu Trí tuệ" được trao cho Trần Thị Ngọc Bích (Hà Nội).

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Nguyễn Thị Bích Huệ (Thanh Hóa). Hai Á hậu 2 là Lê Yến Hoa (Ninh Bình) và Huỳnh Thị Kim Chung (Gia Lai). Hai Á hậu 3 gồm Nguyễn Phương Quỳnh Uyên (Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Thanh Trinh (TP Huế). Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng trao các giải phụ như: Người đẹp Áo dài, Người đẹp Công sở và Người đẹp Dạ hội.

Theo ban tổ chức, "Hoa hậu Thương hiệu Việt Nam 2026" là mùa giải thứ tư của cuộc thi. Chương trình được tổ chức tại Gia Lai và truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Gia Lai, đồng thời phát trực tuyến trên các nền tảng số của cuộc thi.