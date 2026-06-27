Chương trình nghệ thuật đặc biệt - "Cùng ngày mai tỏa sáng - Vì cộng đồng không ma túy"

ANTD.VN - Nằm trong loạt hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng chống ma túy, tối ngày 27/6 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (Hà Nội), Bộ Công an phối hợp cùng UBND thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt "Cùng ngày mai tỏa sáng - Vì cộng đồng không ma tuý".

Đêm nghệ thuật được truyền hình trực tiếp trên VTV2, tiếp sóng trên H2 - Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Truyền hình ANTV cùng nhiều nền tảng số, thu hút hàng vạn khán giả tại quảng trường và hàng triệu người theo dõi qua truyền hình, Internet...

Chương trình là hành trình cảm xúc được kể bằng âm nhạc, hình ảnh và những câu chuyện đời thường. Mỗi tiết mục là một lát cắt để mỗi khán giả thêm thấu hiểu, sẻ chia và tin rằng, bằng tình yêu thương, trách nhiệm và sự chung tay của cả cộng đồng, không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình hướng tới một tương lai không ma túy.

Đêm diễn gồm 3 chương, được kết cấu chặt chẽ, đưa khán giả đi qua từng cung bậc cảm xúc khác nhau.

Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

Chương 1 - "Lạc bước trong đêm" khắc họa những cám dỗ, tổn thương và khoảng tối của ma túy, nơi con người đánh mất chính mình và những điều quý giá nhất. Bằng ngôn ngữ sân khấu hóa và những thước phim phóng sự chân thực, chương 1 của đêm nhạc đã khắc họa sâu sắc hiểm họa khôn lường của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội.

Chương 2 "Đi về phía mặt trời" là hành trình của niềm tin, tình yêu thương, sự bao dung và cơ hội làm lại cuộc đời, tôn vinh nghị lực kiên cường vượt qua cám dỗ và khát vọng hoàn lương. Mỗi câu chuyện đều làm nổi bật thông điệp sống tích cực cùng vai trò đồng hành của gia đình, cộng đồng.

Chương 3 "Sải bước giữa bình minh", tựa như một khúc ca của hy vọng, của những ước mơ được gìn giữ và cùng nhau tỏa sáng. Sự hòa quyện giữa âm nhạc, ánh sáng và công nghệ trình diễn đỉnh cao sẽ lan tỏa mạnh mẽ tinh thần “Cùng ngày mai toả sáng – Vì cộng đồng không ma tuý”.

Ca sĩ Hoàng Bách góp mặt trong chương trình

Nếu hai chương đầu lắng đọng và giàu tính tự sự thì chương cuối thực sự trở thành "bữa tiệc âm nhạc" của tuổi trẻ với những giai điệu sôi động, truyền cảm hứng về tình yêu cuộc sống, niềm tin và khát vọng xây dựng một ngày mai tươi sáng.

Đêm nhạc có sự góp mặt của ca sĩ Tùng Dương, Hoàng Bách, rapper Đen, MONO, Ngô Lan Hương, nhóm Oplus...

Nam ca sĩ MONO

Trong phần giao lưu, nam ca sĩ MONO chia sẻ niềm tự hào khi được góp một phần nhỏ vào chiến dịch phòng chống ma túy của cả nước.

"Tôi thật sự tự hào và vinh dự khi được đứng trên sân khấu hôm nay. Nếu âm nhạc của mình có thể góp một phần rất nhỏ để lan tỏa những điều tích cực, đó là niềm hạnh phúc rất lớn. Tôi mong tất cả mọi người luôn có thật nhiều sức khỏe, cùng nhau góp sức đẩy lùi ma túy".

Còn nam rapper Đen chia sẻ rằng, sự sáng tạo chỉ thực sự được nuôi dưỡng khi con người có một tinh thần tỉnh táo và một tâm trí trong lành: "Tâm trí thanh tịnh, tỉnh táo mới tạo ra được sự sáng tạo tốt nhất. Trên hành trình làm nghệ thuật cũng như trong cuộc sống, điều quan trọng là luôn giữ cho mình sự sáng suốt để biết mình đang đi đâu và sống vì điều gì".

Rapper Đen khuấy động đêm nhạc, truyền đi thông điệp ngắn gọn "Không ma túy"

"Không ma túy" - Thông điệp ngắn gọn nhưng đầy sức nặng của Đen nhận được những tràng pháo tay kéo dài từ khán giả.

Không chỉ là một chương trình nghệ thuật, "Cùng ngày mai tỏa sáng - Vì cộng đồng không ma túy" còn là lời kêu gọi mạnh mẽ gửi đến toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ: Hãy nói không với ma túy, nuôi dưỡng ước mơ, giữ gìn bản lĩnh và cùng nhau xây dựng một Việt Nam an toàn, văn minh, nơi ngày mai luôn được thắp sáng bằng niềm tin, tình yêu thương và trách nhiệm cộng đồng.