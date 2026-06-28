Diễn viên Việt Hoa: Muốn thử xem bản thân làm được đến đâu

ANTD.VN - Sau nhiều năm ghi dấu ấn với những vai diễn tâm lý, tình cảm trên màn ảnh nhỏ, Việt Hoa có màn trở lại đáng chú ý trong phim truyền hình “Lửa trắng” với hình ảnh Mai - một cô gái cá tính, gan lì và không ngại đối đầu hiểm nguy. Phía sau những thước phim hành động ấn tượng ấy là quá trình cô miệt mài nghiên cứu nhân vật, học võ, vượt qua áp lực khi hóa thân vào một nhân vật gần như trái ngược hoàn toàn với bản thân ngoài đời.

Mong có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn

- Phóng viên: “Lửa trắng” được thực hiện đúng vào thời điểm chị tất bật chuẩn bị cho đám cưới. Việc vừa theo đoàn phim, vừa lo lễ ăn hỏi và lễ cưới ở Yên Bái, Hà Nội hẳn không hề đơn giản. Chị đã cân bằng công việc và chuyện riêng như thế nào?

- Diễn viên Việt Hoa: Quả thật đó là khoảng thời gian khá bận rộn khi tôi vừa theo đoàn phim, vừa chuẩn bị cho lễ ăn hỏi và lễ cưới ở cả Yên Bái lẫn Hà Nội. Lịch trình khá dày nhưng tôi rất may mắn vì nhận được sự hỗ trợ từ ê-kíp sản xuất phim. Các anh chị trong đoàn đã chủ động sắp xếp lịch quay để tôi vẫn có thể tham dự một buổi ăn hỏi ở Yên Bái, một lễ cưới ở Yên Bái và một lễ cưới tại Hà Nội. Đến bây giờ nhìn lại, điều tôi nhớ nhất là tình cảm của đoàn phim dành cho mình. Nếu không có sự hỗ trợ ấy, chắc chắn tôi sẽ rất vất vả.

- Sau nhiều năm gắn với những vai diễn tâm lý, tình cảm trên màn ảnh, “Lửa trắng” lại đưa chị đến với một nhân vật hoàn toàn khác. Điều gì ở nhân vật Mai khiến chị quyết định nhận lời, dù biết đây sẽ là thử thách không nhỏ?

- Điều khiến tôi thích nhất ở Mai chính là sự khác biệt. Trước đây khán giả quen nhìn thấy tôi trong những bộ phim tâm lý, tình cảm gia đình xã hội, còn lần này lại là một bộ phim hình sự đi sâu vào mảng tội phạm. Nhân vật Mai là một cô gái rất cá tính, lì lợm, gan dạ và sẵn sàng đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Đây cũng là lần thứ hai tôi tham gia dòng phim hình sự nên bản thân rất háo hức. Là diễn viên thì ai cũng mong có cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Chính vì Mai khác hoàn toàn những vai diễn tôi từng đóng nên tôi càng muốn thử xem mình có thể làm được đến đâu.

- Điều khiến chị áp lực nhất khi hóa thân thành Mai là gì? Có phải đây là mẫu nhân vật gần như không có nhiều điểm tương đồng với Việt Hoa ngoài đời?

- Đúng vậy. Mai khác tôi ngoài đời gần như hoàn toàn nên ngay từ đầu tôi đã xác định đây sẽ là một vai diễn rất khó. Thực ra không chỉ riêng tôi mà nhiều cô chú, anh chị nghệ sĩ cũng vậy, không phải nhân vật nào mình cũng có sẵn chất liệu để thể hiện. Có những vai chỉ cần khai thác từ trải nghiệm của bản thân, nhưng cũng có những vai buộc mình phải đi tìm ở bên ngoài. Tôi quan sát rất nhiều người xung quanh, xem thêm nhiều bộ phim, học cách xây dựng nhân vật của các anh chị đồng nghiệp rồi góp nhặt từng chút một. Có khi chỉ là một ánh mắt, một cách nói chuyện hay phản ứng rất nhỏ, nhưng khi ghép lại mới tạo thành con người của Mai. Vì nhân vật quá khác mình nên tôi luôn có cảm giác áp lực, sợ mình chưa đủ thuyết phục.

- Để vượt qua áp lực đó, chị đã chuẩn bị cho nhân vật như thế nào trước mỗi ngày quay?

- Tôi luôn có tâm lý sợ làm mất thời gian của đoàn phim nên cố gắng chuẩn bị mọi thứ ở nhà trước. Các buổi tối trước lịch quay tôi đều đọc kỹ phân đoạn của ngày hôm sau để xem nhân vật sẽ làm gì, tâm lý diễn biến ra sao, mình nên xử lý thế nào. Tôi muốn khi đến hiện trường là có thể bắt nhịp thật nhanh, hạn chế tối đa việc phải thử đi thử lại nhiều lần. Tôi nghĩ đó cũng là trách nhiệm của diễn viên. Mình chuẩn bị càng kỹ thì ê-kíp càng đỡ vất vả. Trên trường quay có rất nhiều bộ phận cùng làm việc, nên nếu diễn viên chủ động được thì tiến độ của đoàn cũng thuận lợi hơn.

Có những cảm xúc không hề được sắp đặt

- “Lửa trắng” có khá nhiều cảnh hành động. Với một người chưa từng biết về võ thuật, chị đã chuẩn bị ra sao để đáp ứng yêu cầu của bộ phim?

- Tôi đã đi học võ. Ngay từ khi chuẩn bị bấm máy, các anh chị sản xuất đã nói với tôi rằng phim có khá nhiều phân đoạn võ thuật nên tốt nhất đi học trước để làm quen. Trước đây tôi chỉ tập những môn nhẹ nhàng như Yoga, chưa từng nghĩ sẽ học võ vì cảm thấy bộ môn này rất khó tiếp cận. Đến khi học rồi mới thấy mọi thứ còn khó hơn mình tưởng rất nhiều. Khi bước vào quay thật, các cảnh hành động đều phải quay đi quay lại để động tác đủ chân thực mà vẫn đảm bảo an toàn. Sau những phân đoạn đó còn rất nhiều cảnh khác nên tôi luôn phải giữ sức khỏe, tránh chấn thương để không ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn. Nếu hỏi cảnh nào khiến tôi áp lực nhất thì chắc chắn đó là những cảnh võ thuật.

- Trong trailer có cảnh chị thực hiện cú lộn rất ấn tượng. Hậu trường phân đoạn ấy có vẻ còn “kịch tính” hơn cả khi lên phim?

- Đúng là nhiều người xem trailer rồi hỏi tôi có bị làm sao không (cười). May mắn là tôi không sao, nhưng... bức tường thì có. Trước khi quay thì bức tường rất phẳng và đẹp. Nhưng hôm đó tôi phải diễn đi diễn lại hơn chục lần, gót giày cứ đâm vào tường nên cuối cùng nó thủng lỗ chỗ như tổ ong. Đó là một kỷ niệm rất vui của cả đoàn. Mọi người nhìn bức tường chỉ biết cười. Điều quan trọng nhất là không ai bị thương.

- Đây cũng là lần đầu tiên chị hợp tác với diễn viên Duy Hưng. Không chỉ có nhiều màn đối đầu, hai nhân vật còn phát triển thành một tuyến tình cảm được khán giả chú ý.

- Tôi và anh Duy Hưng đều đã làm nghề khá lâu nên khi làm việc thì tiến độ rất nhanh. Trước khi hợp tác với một diễn viên, tôi thường xem lại những bộ phim họ từng tham gia để hiểu cách diễn và điểm mạnh của họ. Nhờ vậy khi bước vào trường quay sẽ dễ phối hợp hơn. Ngoài đời anh Hưng rất vui tính, hay trêu mọi người. Còn tôi thì ngược lại, không giỏi đùa và nếu bị trêu nhiều sẽ mất tập trung nên nói trước với anh: “Anh đừng trêu em nhé! Trêu nhiều là em bị xòe đấy”. Anh Hưng rất tâm lý nên cũng chiều tôi. Thỉnh thoảng anh ấy vẫn trêu bằng mấy món đồ rất tếu khiến cả đoàn cười ầm lên. Trong phim, thời gian đầu hai nhân vật chí chóe với nhau rất nhiều, liên tục cãi vã và đối đầu. Nhưng đến một thời điểm, nhân vật Dương lại dần nhận ra những nét hồn nhiên, đáng yêu và cá tính của Mai. Từ những thay đổi rất nhỏ ấy, hai người bắt đầu nảy sinh tình cảm rồi cùng trải qua nhiều biến cố. Tôi nghĩ đây là một tuyến cảm xúc phát triển khá tự nhiên.

- Còn hậu trường những cảnh tình cảm thì sao? Có kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất?

- Đáng nhớ nhất là cảnh quay trên tầng thượng của một quán cà phê, nơi đó rất cao, khoảng tầng 19. Hôm đó đúng vào những ngày lạnh nhất ở Hà Nội, gió thổi rất mạnh. Hai anh em phải nhìn thẳng vào mắt nhau gần như không được chớp. Gió lạnh làm mắt cả hai đều đỏ và cay xè, nhưng cũng chính vì thế mà khi lên phim lại tạo cảm giác rất nhiều cảm xúc. Nhiều người xem tưởng hai nhân vật đã yêu nhau từ lâu rồi, trong khi lúc đó mới chỉ là những rung động đầu tiên. Đôi khi điện ảnh cũng thú vị như vậy. Có những cảm xúc không hề được sắp đặt trước, mà hoàn cảnh thực tế lại vô tình giúp cảnh quay trở nên chân thật hơn rất nhiều.

- Sau “Lửa trắng”, chị dự định sẽ tạm gác công việc diễn xuất để dành thời gian cho gia đình. Nhìn lại dự án này, chị mong khán giả sẽ nhớ đến mình với điều gì?

- “Lửa trắng” là một cột mốc rất đặc biệt với tôi. Đây không chỉ là dự án cuối cùng trước khi tôi tạm nghỉ 1 - 2 năm để sinh em bé mà còn là bộ phim đánh dấu một hình ảnh rất khác của Việt Hoa trên màn ảnh. Tôi hy vọng khi xem phim, khán giả sẽ thấy được sự cố gắng của mình trong việc làm mới bản thân. Mai là một nhân vật khiến tôi áp lực, phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và chuẩn bị hơn những vai diễn trước, nhưng cũng vì thế mà tôi học hỏi được rất nhiều. Tôi tin mỗi nhân vật đều mang đến cho diễn viên một trải nghiệm riêng. Với tôi, Mai chắc chắn sẽ là một vai diễn đáng nhớ trong hành trình làm nghề.

- Cảm ơn những chia sẻ của Việt Hoa!