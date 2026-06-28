Lễ hội Vì Hòa bình 2026 có quy mô quốc tế

ANTD.VN - Lễ hội Vì Hòa bình năm 2026, chuỗi sự kiện quy mô quốc tế nhằm tôn vinh giá trị của hòa bình và khẳng định khát vọng phát triển bền vững của vùng đất lửa anh hùng diễn ra từ tháng 4 và kéo dài đến hết năm 2026 tại Quảng Trị.

Lễ hội Vì Hòa bình 2026 được định vị là một hành trình văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt cả năm

Hành trình của lễ hội đã khởi động đầy ấn tượng bằng Ngày hội Đạp xe Vì Hòa bình vào tháng 4 vừa qua tại đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và thành cổ Quảng Trị, thu hút hơn 500 vận động viên trong nước và quốc tế. Tiếp nối sự kiện, tối 20-6, đêm nhạc Trịnh Công Sơn với chủ đề “Huyền thoại mẹ” đã diễn ra tại Quảng trường Bảo Ninh. Tâm điểm của toàn bộ chuỗi sự kiện là lễ khai mạc mang chủ đề “Từ ký ức đến tương lai - Quảng Trị vì hòa bình”, dự kiến diễn ra tối 4-7 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải. Buổi lễ sẽ quy tụ hơn 1.000 đại biểu, bao gồm các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và khách mời từ các quốc gia đối tác chiến lược của Việt Nam. Điểm nhấn tâm linh đặc biệt là nghi thức thỉnh chuông ước nguyện hòa bình, hòa quyện trong không gian nghệ thuật đa giác quan được ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến.

Bên cạnh những lễ hội sôi động, tháng 7 còn ghi dấu ấn bằng các hoạt động tri ân sâu lắng. Tối 26-7, tỉnh Quảng Trị sẽ đồng loạt tổ chức chương trình thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ và lễ thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn nhân Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Đây là dịp để thế hệ trẻ thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, tưởng nhớ sự hy sinh của những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thông qua hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Mùa lễ hội tiếp tục với các sản phẩm du lịch hiện đại và độc đáo. Tháng 11-2026, lần đầu tiên Lễ hội Khinh khí cầu quốc tế sẽ được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, Di tích Quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải và Quảng trường Hồ Chí Minh. Với sự tham gia của các phi công, đội khinh khí cầu và nghệ nhân đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, lễ hội khinh khí cầu nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển đến cộng đồng trong nước và quốc tế, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm độc đáo.

Khép lại năm 2026 là Concert Quốc gia diễn ra vào tháng 12 tổ chức tại phường Đồng Hới, sự kiện không chỉ mang đến một không gian nghệ thuật đặc sắc mà còn lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc, kết nối con người thông qua ngôn ngữ của âm nhạc. Concert Quốc gia 2026 kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường hợp tác và mở rộng quan hệ quốc tế trong lĩnh vực nghệ thuật.

Sức lan tỏa của Lễ hội Vì Hòa bình 2026 còn được cộng hưởng bởi hàng loạt hoạt động hưởng ứng phong phú như giải chạy địa hình “Phong Nha Wild Trail”, marathon quốc tế “Quang Tri Amazing”, triển lãm tranh của họa sĩ Lê Bá Đảng và kỷ niệm 100 năm Cà phê Khe Sanh.

Mỗi hoạt động, từ thể thao đến mỹ thuật, đều hướng tới thông điệp: hòa bình chính là sự chung sống hòa hợp giữa con người với con người và với thiên nhiên. Lễ hội Vì Hòa bình 2026 được định vị là một hành trình văn hóa, thể thao và du lịch xuyên suốt cả năm, mang thông điệp thời đại sâu sắc về một thế giới hợp tác và hữu nghị.

Không chỉ để tri ân quá khứ, lễ hội còn gửi gắm khát vọng hòa bình đến bạn bè quốc tế, chứng minh rằng đây là nơi ký ức được trân trọng để kiến tạo nên tương lai.