Thanh Hóa khai quật khảo cổ học đền thờ Nguyễn Văn Nghi

ANTD.VN - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa phê duyệt Dự án khai quật khảo cổ tổng thể di tích lịch sử - văn hóa, kiến trúc nghệ thuật đền thờ Nguyễn Văn Nghi tại phường Đông Tiến, với tổng mức đầu tư hơn 8,7 tỷ đồng. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa làm chủ đầu tư, triển khai trong khu vực bảo vệ cấp I của di tích.

Dự án khai quật khảo cổ nhằm làm rõ giá trị lịch sử, kiến trúc và quy mô của di tích đền thờ Nguyễn Văn Nghi

Mục tiêu của dự án là bổ sung cơ sở dữ liệu khoa học, làm rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa, kiến trúc, phạm vi, quy mô và cấu trúc của di tích, qua đó phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản theo quy định.

Đền thờ Nguyễn Văn Nghi tọa lạc tại xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn (cũ), nay thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Công trình được xây dựng năm 1617 (dưới niên hiệu Hoàng Định thứ 18, thời vua Lê Kính Tông) để thờ Thái phó Nguyễn Văn Nghi - vị đại thần tiêu biểu của triều Lê Trung Hưng. Theo sử sách, ông là người có nhiều đóng góp với triều đình nhà Lê, đồng thời từng tham gia truyền dạy kiến thức cho các vua Lê Anh Tông và Lê Thế Tông. Trải qua hơn 4 thế kỷ, khu di tích vẫn lưu giữ nhiều giá trị đặc sắc về lịch sử, văn hóa và kiến trúc nghệ thuật. Với diện tích hơn 26.000m2, đền thờ nổi bật bởi quy mô bề thế cùng hệ thống kiến trúc độc đáo hiếm thấy. Điểm nhấn của di tích là cấu trúc 2 vòng thành khép kín gồm thành đất bên ngoài và thành đá bên trong. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mô hình này có những nét tương đồng với Di sản Văn hóa thế giới thành nhà Hồ, vì vậy đền thờ Nguyễn Văn Nghi thường được ví như “Thành nhà Hồ thứ hai” của xứ Thanh.

Không chỉ có giá trị kiến trúc, di tích còn là nơi lưu giữ những dấu ấn lịch sử gắn với một danh thần có nhiều đóng góp cho triều Lê Trung Hưng. Năm 1990, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã xếp hạng đền thờ Nguyễn Văn Nghi là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.