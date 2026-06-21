Sau biến cố sức khỏe, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trở lại DANAFF IV

ANTD.VN - Sau một năm đối diện với biến cố sức khỏe, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đã trở lại hoạt động nghệ thuật, giữ vai trò thành viên Ban giám khảo hạng mục "Phim Việt Nam" dự thi "Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV".

​Sự góp mặt của anh tại DANAFF IV là một trong những điểm đáng chú ý của mùa liên hoan năm nay. Sau hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật với nhiều tác phẩm tạo dấu ấn như: Những nụ hôn rực rỡ, Mỹ nhân kế, Tháng năm rực rỡ, Tiệc trăng máu... anh được xem là gương mặt có nhiều kinh nghiệm ở cả dòng phim nghệ thuật lẫn thương mại. Tuy nhiên, lần xuất hiện này mang ý nghĩa đặc biệt hơn với chính anh.

Tháng 3-2025, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng bất ngờ phải nhập viện cấp cứu vì nhồi máu cơ tim cấp. Trước đó, anh vẫn xuất hiện đều đặn trong các hoạt động nghệ thuật và đang triển khai nhiều dự án điện ảnh.



Theo chia sẻ của nam đạo diễn, anh được đưa đến bệnh viện trong thời điểm quyết định và kịp thời thực hiện can thiệp đặt stent để thông mạch vành. Các bác sĩ đánh giá việc cấp cứu diễn ra trong “giờ vàng” là yếu tố quan trọng giúp anh vượt qua giai đoạn nguy hiểm.

Biến cố ấy đã trở thành một bước ngoặt lớn trong cuộc sống của đạo diễn sinh năm 1978. Từ một người thường xuyên thức khuya, làm việc liên tục theo tiến độ các dự án điện ảnh, Nguyễn Quang Dũng bắt đầu điều chỉnh nhịp sống, chú trọng chế độ dinh dưỡng và rèn luyện thể chất. Anh nhiều lần chia sẻ rằng sau khi đi qua ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết, điều quý giá nhất không còn là những thành công phòng vé mà là sức khỏe, gia đình và những người thân luôn ở bên cạnh.

Chính vì vậy, sự trở lại của anh tại DANAFF IV không đơn thuần là sự xuất hiện của một gương mặt nổi tiếng trong làng điện ảnh. Đó còn là dấu hiệu cho thấy anh đã dần lấy lại năng lượng để tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động chuyên môn sau quãng thời gian tập trung hồi phục.

Tại DANAFF IV, hình ảnh đạo diễn Nguyễn Quang Dũng khỏe khoắn, tích cực tham gia các hoạt động nghề nghiệp khiến nhiều đồng nghiệp vui mừng. Không chỉ ngồi ghế giám khảo, anh còn tham gia các chương trình trao đổi chuyên môn và hoạt động phát triển dự án trong khuôn khổ liên hoan phim.

Năm nay, DANAFF tiếp tục mở rộng quy mô với nhiều chương trình dành cho các nhà làm phim trẻ, trong đó có các lớp đào tạo, hội thảo chuyên đề, chợ dự án và hoạt động kết nối quốc tế. Đây là hướng đi được giới chuyên môn đánh giá cao nhằm tạo điều kiện để các dự án điện ảnh Việt Nam tiếp cận thị trường khu vực và thế giới.

Đáng chú ý, Nguyễn Quang Dũng mang tới chương trình "DANAFF Talents" dự án "Chiếc lược ngà" chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng của cha anh - nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Việc lựa chọn tác phẩm gắn liền với tên tuổi của cha mình cho thấy sự trân trọng của đạo diễn đối với di sản văn học gia đình, đồng thời phản ánh xu hướng khai thác chất liệu văn học Việt Nam bằng ngôn ngữ điện ảnh hiện đại.

Vị đạo diễn tài năng chia sẻ, những chương trình hỗ trợ phát triển dự án như tại DANAFF không chỉ giúp hoàn thiện kịch bản mà còn mở ra cơ hội hợp tác với các đối tác quốc tế. Trong bối cảnh điện ảnh Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng, việc kết nối với các nhà đầu tư, đơn vị phát hành và chuyên gia nước ngoài được xem là yếu tố quan trọng để các dự án trong nước nâng cao sức cạnh tranh.

DANAFF IV diễn ra từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7-2026 tại Đà Nẵng với sự tham dự của nhiều nhà làm phim, nghệ sĩ và chuyên gia điện ảnh trong nước, quốc tế. Bên cạnh các hạng mục tranh giải, liên hoan phim năm nay còn tổ chức nhiều hoạt động học thuật và giao lưu nghề nghiệp nhằm thúc đẩy sự phát triển của điện ảnh khu vực.