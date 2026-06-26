Trao giải cuộc thi "Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II - năm 2026

ANTD.VN - Cuộc thi "Gia đình đọc sách - Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương” lần thứ II - năm 2026 do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức đã chính thức khép lại sau những ngày tranh tài sôi nổi. Tại lễ trao giải, Ban tổ chức đã vinh danh 82 tác phẩm xuất sắc gồm: 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 73 giải Khuyến khích và 4 giải chuyên đề.

Cuộc thi “Gia đình đọc sách – Phát triển tủ sách gia đình, kết nối yêu thương” lần thứ II - năm 2026 được tổ chức với mục tiêu khuyến khích các gia đình hình thành thói quen đọc sách, xây dựng tủ sách gia đình, phát huy vai trò của gia đình trong phát triển văn hóa đọc và học tập suốt đời. Sau thời gian triển khai, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của của đơn vị và đông đảo gia đình trên địa bàn thành phố.

Thông qua các phần dự thi, Ban Tổ chức đã ghi nhận nhiều mô hình tủ sách gia đình phong phú, sáng tạo; nhiều câu chuyện cảm động về việc duy trì thói quen đọc sách trong gia đình; nhiều cách làm hay trong việc truyền cảm hứng đọc sách cho con em và cộng đồng. Đặc biệt, cuộc thi đã góp phần lan tỏa thông điệp sâu sắc rằng sách không chỉ mang lại tri thức mà còn là cầu nối yêu thương, giúp các thế hệ trong gia đình thêm thấu hiểu, chia sẻ và gắn bó với nhau.

Ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo đánh giá về chất lượng cuộc thi

Đánh giá về chất lượng cuộc thi, ông Nguyễn Hữu Giới, Chủ tịch Hội Thư viện Việt Nam, Trưởng Ban giám khảo cuộc thi cho biết, đa số các video clip dự thi đã bám sát chủ đề, nội dung và yêu cầu của cuộc thi năm nay. Điều này cho thấy sự chuẩn bị nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm và sự đầu tư công phu của các gia đình trong suốt quá trình tham gia. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho sự quan tâm ngày càng sâu rộng của cộng đồng đối với việc xây dựng, phát triển và lan tỏa văn hóa đọc trong đời sống.

Thông qua các tác phẩm dự thi, nhiều gia đình đã khéo léo lồng ghép những câu chuyện đời thường, những trải nghiệm thực tế trong quá trình xây dựng, phát triển tủ sách gia đình cũng như duy trì thói quen đọc sách trong cuộc sống hằng ngày. Đặc biệt, sự tham gia của nhiều thế hệ trong cùng một gia đình, có những gia đình với ba hoặc bốn thế hệ cùng xuất hiện trong video, đã tạo nên những hình ảnh đẹp về sự gắn kết yêu thương.

Trao giải Nhất cuộc thi cho gia đình ông Nguyễn Danh Sơn, xã An Khánh, Hà Nội.

"Qua các phần thể hiện, Ban Giám khảo nhận thấy các gia đình tham dự cuộc thi không chỉ là những người yêu sách mà còn trở thành những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, quảng bá và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng dân cư. Bằng sự tự tin, sáng tạo và khả năng thể hiện tốt, các gia đình đã mang đến những thông điệp giàu ý nghĩa, những hình ảnh đẹp về gia đình đọc sách, qua đó tạo nên dấu ấn riêng và góp phần vào thành công chung của cuộc thi", Trưởng ban giám khảo nhấn mạnh.

Chung cuộc, Ban tổ chức đã trao 86 giải cho các gia đình tham dự cuộc thi với 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 5 giải Ba, 73 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề.

Trong đó giải Nhất đã thuộc về gia đình ông Nguyễn Danh Sơn, xã An Khánh.

3 giải Nhì thuộc về gia đình em Nguyễn Vân Dương, phường Bồ Đề; giai đình bà Ngô Thị Lan, xã Thư Lâm; gia đình em Bùi Tường Vi - Bùi Thế Nam, xã Tam Hưng.

5 giải Ba đã thuộc về gia đình em Vũ Ngọc Châu Anh, phường Lĩnh Nam; gia đình ông Phan Kế Trần, phường Phú Diễn; gia đình em Đặng Đinh Tuệ Minh, xã Thường Tín, gia đình em Phùng Ngọc Bảo - Phùng Ngọc Châu, phường Đông Ngạc, gia đình ông Lâm Văn Bảng, xã Phú Xuyên.

Ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi



Phát biểu tại lễ trao giải cuộc thi, ông Trần Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chúc mừng các gia đình xuất sắc được vinh danh, khen thưởng tại buổi lễ hôm nay. Những thành tích đạt được không chỉ là sự ghi nhận đối với những nỗ lực, tâm huyết trong việc xây dựng và phát triển tủ sách gia đình, mà còn là minh chứng sinh động cho tinh thần hiếu học, ý thức học tập suốt đời, sự quan tâm giáo dục các thế hệ trong gia đình và việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Đây là những mô hình, những tấm gương tiêu biểu cần được tiếp tục tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng, góp phần lan tỏa mạnh mẽ phong trào đọc sách, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, xã hội học tập và cộng đồng phát triển bền vững.

Giám đốc Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội mong muốn, ý nghĩa và giá trị của Cuộc thi không chỉ dừng lại ở những giải thưởng được trao hôm nay. Điều quan trọng hơn là từ cuộc thi, chúng ta đã tạo thêm động lực để mỗi gia đình tiếp tục duy trì thói quen đọc sách, quan tâm xây dựng và phát huy hiệu quả tủ sách gia đình, đưa việc đọc sách trở thành một hoạt động thường xuyên, một nét đẹp văn hóa trong đời sống hằng ngày; qua đó góp phần bồi đắp tri thức, nuôi dưỡng tâm hồn, tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên và xây dựng gia đình Việt Nam ngày càng no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.