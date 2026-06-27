Việt Nam đăng cai lễ trao giải "Kiến trúc và Du lịch châu Á" trong hang động niên đại 150 triệu năm

ANTD.VN - Lần đầu tiên, sự kiện vinh danh "Giải thưởng Kiến trúc và Du lịch châu Á 2026" được tổ chức bên trong hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh), quy tụ hàng trăm chuyên gia và doanh nghiệp đến từ gần 20 quốc gia, tôn vinh những công trình, dự án tiêu biểu trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và du lịch.

Sau ba mùa tổ chức tại các địa điểm mang tính biểu tượng của châu Á như Marina Bay Sands (Singapore), SO/Bangkok (Thái Lan) và The Shilla Seoul (Hàn Quốc), Tổ chức Giải thưởng châu Á (Asia Awards Organization - AAO) lựa chọn Việt Nam là điểm đến của mùa giải 2026.

Tối qua 26-6, lễ trao giải "Giải thưởng Kiến trúc châu Á" (Asia Architecture Design Awards - AADA) và "Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á" (Asia Hospitality Awards - AHA) 2026 diễn ra tại hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh), quy tụ hàng trăm kiến trúc sư, nhà thiết kế, doanh nghiệp, chuyên gia và nhà phát triển dự án đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây cũng là lần đầu tiên một lễ trao giải quốc tế được tổ chức bên trong hang động có lịch sử hình thành khoảng 150 triệu năm của Việt Nam.

Lễ trao "Giải thưởng Kiến trúc và Du lịch châu Á 2026" diễn ra trong không gian hang Ngọc Rồng (Quảng Ninh)

Không gian hang Ngọc Rồng trở thành bối cảnh đặc biệt cho lễ trao giải với chủ đề "Influential Asia" (Châu Á kiến tạo sức ảnh hưởng), hướng đến việc tôn vinh những cá nhân, công trình và thương hiệu đang góp phần định hình diện mạo mới của khu vực thông qua sáng tạo, đổi mới, gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, ông Tan Quee Peng - Chủ tịch Hội đồng Giám khảo cho biết, lễ trao giải không chỉ nhằm ghi nhận những thành tựu nổi bật trong lĩnh vực kiến trúc, thiết kế và khách sạn - du lịch, mà còn phản ánh những xu hướng đang dẫn dắt sự phát triển của châu Á. Theo ông, thiên nhiên đã mất hơn 150 triệu năm để kiến tạo nên hang Ngọc Rồng, còn những dự án được vinh danh tại đây thể hiện cách con người đang tạo dựng tương lai bằng tư duy sáng tạo, trách nhiệm xã hội và khát vọng phát triển bền vững.

Ông Tan Quee Peng (trái), Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, trao giải cho các dự án được vinh danh tại "Giải thưởng Kiến trúc và Du lịch châu Á 2026"

"Trong nhiều tháng qua, Hội đồng Giám khảo đã tiếp cận hàng trăm hồ sơ đến từ khắp châu Á. Mỗi dự án đều mang đến góc nhìn riêng về việc kiến trúc, thiết kế và dịch vụ khách sạn có thể nâng cao chất lượng sống, gìn giữ bản sắc văn hóa, đồng thời mở ra những hướng tiếp cận mới cho phát triển bền vững" - ông Tan Quee Peng chia sẻ.

Theo Chủ tịch Hội đồng Giám khảo, điều gây ấn tượng không chỉ nằm ở chất lượng chuyên môn hay tính sáng tạo, mà còn là tinh thần tiên phong và khả năng tạo ra những giá trị có sức ảnh hưởng lâu dài đối với cộng đồng.

Ở lĩnh vực kiến trúc và thiết kế, nhiều công trình được đánh giá cao nhờ theo đuổi các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, tái sinh không gian và gắn kết cộng đồng. Trong đó, Coastal Quảng Ngãi - A Community by HAUS gây chú ý với định hướng phát triển đô thị thích ứng khí hậu, lấy yếu tố cộng đồng làm trọng tâm. Bên cạnh đó, nhiều dự án cho thấy xu hướng ngày càng rõ nét của kiến trúc thích ứng và tái sinh không gian: Picture Book Dream Maru (Hàn Quốc) chuyển đổi một hồ chứa nước bị chôn vùi thành không gian văn hóa - cộng đồng giàu cảm xúc, trong khi Amami House (Nhật Bản) theo đuổi mô hình nhà ở tự chủ, hướng tới sự cộng sinh với thiên nhiên. Một dự án khác của Việt Nam là Haus Đà Lạt được ghi nhận nhờ kết hợp giữa nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn cảnh quan rừng cao nguyên, phản ánh xu hướng phát triển các công trình hài hòa với môi trường tự nhiên.

Lễ trao giải quy tụ hàng trăm chuyên gia, kiến trúc sư và doanh nghiệp đến từ gần 20 quốc gia, vùng lãnh thổ

Ở lĩnh vực du lịch, lữ hành và dịch vụ trải nghiệm, mùa giải năm nay cho thấy sự nổi lên của các mô hình nghỉ dưỡng sinh thái, khách sạn boutique và những trải nghiệm đề cao bản sắc địa phương. Trong đó, Ulaman Eco Luxury Resort (Bali, Indonesia) được đánh giá cao nhờ kết hợp kiến trúc bền vững với trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp và chăm sóc sức khỏe; Sataa Resort Nan (Thái Lan) mang tinh thần hiếu khách của miền Bắc Thái Lan vào kiến trúc đương đại, tạo nên trải nghiệm lưu trú gắn kết với văn hóa bản địa.

Ở phân khúc du lịch trải nghiệm, Athena Premium Cruise được vinh danh với mô hình kết hợp thiết kế hiện đại, chăm sóc sức khỏe, ứng dụng công nghệ và các hoạt động phát triển bền vững nhằm xây dựng hành trình nghỉ dưỡng toàn diện.

Lễ trao giải góp phần quảng bá Quảng Ninh và Việt Nam như điểm đến của các sự kiện quốc tế

Bên cạnh các dự án đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Philippines và nhiều quốc gia khác, các đại diện của Việt Nam cũng để lại dấu ấn ở nhiều hạng mục. Các công trình nhà ở như WMS House hay Bánh Mật House được đánh giá cao khi đưa thiên nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm sống giữa đô thị.

Chủ tịch Hội đồng giám khảo - ông Tan Quee Peng nhận định, các dự án Việt Nam năm nay cho thấy sự trưởng thành rõ nét về tư duy kiến trúc và thiết kế, không chỉ ở chất lượng chuyên môn mà còn ở khả năng tạo ra những giá trị lâu dài cho xã hội.

"Các dự án không chỉ xuất sắc về chuyên môn mà còn góp phần định hình tương lai của các thành phố và cộng đồng trên khắp châu Á" - Chủ tịch Hội đồng giám khảo nhấn mạnh.

Không gian hang Ngọc Rồng được kết hợp cùng công nghệ trình chiếu và nghệ thuật biểu diễn trong đêm trao giải

Một trong những điểm nhấn của lễ trao giải năm nay chính là không gian tổ chức bên trong Hang Ngọc Rồng - kỳ quan địa chất được hình thành cách đây khoảng 150 triệu năm với hệ thống đá vôi và cấu trúc hang động quy mô lớn hiếm có tại Việt Nam và trên thế giới.

Trong đêm trao giải, hang Ngọc Rồng không chỉ là địa điểm tổ chức mà còn trở thành một phần của trải nghiệm nghệ thuật. Không gian di sản được biến hóa thành sân khấu độc đáo với sự kết hợp của công nghệ 3D Mapping, âm nhạc đương đại cùng các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc, mang đến hành trình thị giác và cảm xúc đầy ấn tượng. Việc đưa một sự kiện quốc tế quy mô lớn vào tổ chức trong hang động không chỉ mang ý nghĩa tạo nên trải nghiệm khác biệt cho người tham dự, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam như một điểm đến mới cho các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, hội nghị, hội thảo và triển lãm quốc tế.

Không gian di sản của hang Ngọc Rồng trở thành điểm nhấn trong lễ trao giải năm nay

Khép lại mùa giải 2026, Ban tổ chức cũng chính thức công bố chủ đề của mùa giải tiếp theo là "Visionary Asia" (Tầm nhìn châu Á). Theo đó, từ năm 2027, cả "Giải thưởng Kiến trúc châu Á" và "Giải thưởng Du lịch, Lữ hành châu Á" sẽ áp dụng mô hình đánh giá và công bố kết quả xuyên suốt năm thay vì chỉ công bố một lần vào cuối mùa giải như trước. Dù kết quả được công bố theo từng giai đoạn, mùa giải vẫn sẽ khép lại bằng lễ trao giải thường niên.



Theo kế hoạch, lễ trao giải năm 2027 dự kiến diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), tiếp tục là dịp để cộng đồng kiến trúc, thiết kế, khách sạn và du lịch trên khắp châu Á gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh những sáng kiến góp phần định hình tương lai của khu vực.