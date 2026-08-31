Hà Nội giảm đầu mối không đồng nghĩa với thu hẹp quy mô trường, lớp

ANTD.VN - Trong năm học mới 2026-2027, Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất, phòng học và đội ngũ giáo viên.

Trong năm học mới 2026-2027, thành phố tăng thêm khoảng 1.800 phòng học

Cùng với việc hoàn thành sắp xếp lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập, Hà Nội đang tập trung nguồn lực lớn để đầu tư, mở rộng số phòng học nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu của học sinh. Trong năm học mới 2026-2027, thành phố tăng thêm khoảng 1.800 phòng học; trong đó 800 phòng học được đưa vào khai thác ngay từ đầu năm học và 1.000 phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Thành phố đã xây mới và hoàn thành đưa vào sử dụng bốn trường trung học phổ thông công lập gồm: Hoàng Quán Chi (phường Yên Hòa), Việt Hùng (xã Đông Anh); Đặng Trần Đức (phường Vĩnh Hưng), Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Minh Châu (xã Minh Châu).

Bên cạnh đó, địa bàn thành phố có thêm hai trường trung học phổ thông (THPT) tư thục là trường Trần Hưng Đạo (phường Vĩnh Tuy) và trường Edison (xã An Khánh). Thêm bốn trường THPT công lập và hai trường THPT tư thục sẽ bổ sung 150 phòng học.

Ngoài ra, thành phố đã bố trí vốn đầu tư xây dựng cơ bản để cải tạo sửa chữa 53 trường THPT, trong đó 32 trường đã hoàn thành, kịp sử dụng từ năm học 2026-2027, với tổng số phòng học tăng thêm so với trước khi đầu tư khoảng 207 phòng.

Thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân các phường, xã rà soát quy hoạch đề xuất xây mới 6 trường THPT tại những địa bàn có tốc độ đô thị hóa nhanh, tốc độ tăng dân số cơ học cao, số học sinh lớp 9 tăng nhanh.

Theo báo cáo nhanh của các xã, phường, để chuẩn bị cho năm học 2026-2027, các xã, phường đã đầu tư, cải tạo, sửa chữa, mở rộng 587 trường học (219 dự án trường mầm non, 193 dự án trường tiểu học, 175 dự án trường trung học cơ sở), với khoảng 1.388 phòng học tăng thêm.