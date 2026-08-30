Cài đặt ứng dụng “báo cháy 114” chủ động trong ứng phó sớm sự cố hỏa hoạn

ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy nổ và nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn cứu hộ ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 4 – Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH – Công an Hà Nội đã triển khai kiểm tra an toàn PCCC định kỳ kết hợp hướng dẫn, tuyên truyền cơ sở cài đặt, sử dụng ứng dụng "báo cháy 114".

Kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống PCCC tại Trường tiểu học An Hưng

Tại các buổi kiểm tra an toàn về PCCC, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 đã tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong công tác PCCC như: Trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của người đứng đầu cơ sở, kiểm tra việc trang bị phương tiện, hệ thống phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hệ thống điện phục vụ phòng cháy và chữa cháy, nguồn nước chữa cháy, lối thoát nạn…

Bên cạnh đó, cán bộ kiểm tra đã tuyên truyền, hướng dẫn cơ sở cài đặt và sử dụng ứng dụng “báo cháy 114”. Khi xảy ra cháy, việc phát hiện sớm và thông báo kịp thời đến lực lượng chức năng sẽ giúp triển khai phương án chữa cháy, cứu người và hạn chế thiệt hại về tài sản. Nhằm tạo thêm một kênh thông tin thuận tiện cho người dân, ứng dụng Báo cháy 114 là một công cụ hữu ích, góp phần nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý thông tin về cháy, nổ, sự cố và tai nạn.

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng “báo cháy 114”

Một trong những ưu điểm nổi bật của ứng dụng “báo cháy 114” là cho phép người dân gửi thông tin báo cháy, sự cố, tai nạn đến cơ quan chức năng thông qua điện thoại thông minh.

Thay vì chỉ sử dụng phương thức gọi điện thoại truyền thống, người dùng có thể cung cấp thông tin trực tiếp trên ứng dụng. Trong tình huống khẩn cấp, người dân có thể gửi vị trí, hình ảnh hoặc video về hiện trường, qua đó giúp lực lượng chức năng có thêm cơ sở để đánh giá tình hình và tổ chức xử lý. Việc xác định nhanh địa điểm có thể giúp lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường.

Ngoài ra người dân có thể chủ động tiếp cận các thông tin, kiến thức và khuyến cáo về phòng cháy, chữa cháy; từ đó nâng cao ý thức tự phòng, tự bảo vệ và kỹ năng xử lý tình huống khi có cháy, nổ xảy ra.

Qua công tác kiểm tra an toàn PCCC thực tế, kết hợp hướng dẫn người đứng đầu cơ sở, người được phân công thực hiện công tác PCCC tại cơ sở cài đặt ứng dụng báo cháy 114 đã giúp tiết kiệm thời gian, đồng thời tạo tương tác trực tiếp, giải đáp ngay các thắc mắc của cơ sở trong quá trình thao tác trên điện thoại thông minh.

Hướng dẫn Ban giám hiệu Trường tiểu học An Hưng cài đặt và sử dụng ứng dụng “báo cháy 114”

Với tinh thần, trách nhiệm của cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 4 trong việc kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện công tác đảm bảo an toàn PCCC và cài đặt ứng dụng báo cháy đã nhận được phản hồi rất tích cực từ phía các cơ sở. Bà Đinh Thị Thảo - Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học An Hưng chia sẻ: "Trước đây chúng tôi chỉ biết gọi báo cháy qua số 114. Qua đợt kiểm tra lần này, được cán bộ hướng dẫn cài đặt ứng dụng báo cháy 114 và trải nghiệm tính năng gọi video, chúng tôi thấy rất thiết thực. Ứng dụng giúp chúng tôi yên tâm hơn và chủ động hơn trong việc bảo vệ tài sản, tính mạng con người. Chúng tôi sẽ phối hợp cùng Đội CC&CNCH khu vực số 4 để tăng cường công tác tuyên truyền trên các nhóm Hội phụ huynh lớp học".

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý tin báo, ứng dụng "Báo cháy 114" còn góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH, đơn giản hóa quy trình xử lý thông tin và tăng khả năng kết nối với các nền tảng số khác như ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Hoạt động kiểm tra an toàn PCCC, kết hợp hướng dẫn cài đặt ứng dụng “báo cháy 114” không chỉ có ý nghĩa trong việc phòng ngừa cháy, nổ, tiếp nhận thông tin khi xảy ra sự cố mà còn góp phần tăng cường sự tương tác giữa người dân với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.

Việc sử dụng ứng dụng thường xuyên có thể giúp người dân hình thành thói quen chủ động phòng ngừa cháy, nổ và có kỹ năng xử lý tình huống ngay từ ban đầu.