Tăng “kênh” báo cháy, rút ngắn thời gian cứu người, cứu tài sản

ANTD.VN - Việc lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cùng với cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114” đang được thành phố Hà Nội đẩy mạnh, nhằm phát hiện sớm sự cố, truyền tin nhanh và nâng cao hiệu quả xử lý ngay từ những phút đầu.

Tuyên truyền hướng dẫn lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy

Thêm một “tai mắt” phòng cháy từ cơ sở

Trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, thời gian luôn là yếu tố đặc biệt quan trọng. Một vụ cháy được phát hiện sớm vài phút có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong việc khống chế đám cháy, cứu người và hạn chế thiệt hại về tài sản.

Thực tế cho thấy, nhiều vụ cháy ban đầu chỉ xuất phát từ một sự cố nhỏ nhưng nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời, ngọn lửa có thể nhanh chóng phát triển, tạo ra khói khí độc và đe dọa trực tiếp đến tính mạng con người. Bởi vậy, bên cạnh việc trang bị các phương tiện chữa cháy tại chỗ, việc truyền tin báo cháy nhanh chóng, chính xác đến lực lượng chức năng có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Đây cũng là lý do thành phố Hà Nội đang tập trung tuyên truyền, vận động các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC khẩn trương lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy, kết nối với trung tâm chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH.

Ngày 3/7/2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Đỗ Anh Tuấn đã ký ban hành Công văn số 3269/UBND-NC về việc tăng cường triển khai tuyên truyền, vận động lắp đặt thiết bị truyền tin báo cháy đối với các cơ sở theo quy định của pháp luật; đồng thời cài đặt và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, các sở, ban, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý khẩn trương lắp đặt thiết bị truyền tin, kết nối với trung tâm chỉ huy, điều hành chữa cháy và CNCH; thực hiện khai báo, cập nhật đầy đủ thông tin, dữ liệu về PCCC.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu đi đầu trong chấp hành các quy định về PCCC và CNCH, khẩn trương bố trí kinh phí trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố tại các trụ sở đang quản lý, sử dụng, hoàn thành trước ngày 30/8/2026. UBND các xã, phường cũng được yêu cầu bố trí kinh phí trang bị thiết bị truyền tin báo sự cố tại trụ sở UBND cấp xã theo đúng thời hạn.

Truyền tin nhanh để lực lượng chữa cháy “đua” với thời gian

Điểm quan trọng của thiết bị truyền tin báo cháy là tạo thêm một “cánh tay nối dài” giữa cơ sở và lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp. Khi sự cố xảy ra, thông tin được truyền đến hệ thống tiếp nhận, giúp cơ quan chức năng có thêm cơ sở để nắm bắt tình hình, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện phù hợp.

Chủ động phòng ngừa nhằm hạn chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra

Trong chữa cháy và CNCH, mỗi phút trôi qua đều có thể khiến đám cháy phát triển theo chiều hướng phức tạp hơn. Vì vậy, cùng với khả năng phát hiện, việc truyền tin nhanh và chính xác có thể góp phần rút ngắn đáng kể thời gian tiếp cận hiện trường của lực lượng chức năng.

Thiết bị truyền tin không thay thế trách nhiệm của người dân, người đứng đầu cơ sở trong công tác PCCC. Ngược lại, đây là một giải pháp hỗ trợ quan trọng, giúp thông tin về sự cố được chuyển đi nhanh hơn, đồng thời góp phần hình thành phương thức quản lý PCCC hiện đại, dựa trên dữ liệu.

Theo Công văn 3269/UBND-NC, thành phố đặt mục tiêu trước ngày 15/7/2027 hoàn thành 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC theo phân cấp được lắp đặt, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy. Trong quá trình triển khai, mức tối thiểu được đặt ra là phấn đấu từ 5-8% số cơ sở mỗi tháng.

Để đạt mục tiêu này, công tác tuyên truyền, vận động được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Khi hiểu rõ thiết bị truyền tin mang lại lợi ích trực tiếp cho chính cơ sở, người dân và doanh nghiệp sẽ chủ động, đồng thuận hơn trong việc thực hiện.

Song song với thiết bị truyền tin, ứng dụng “Báo cháy 114” cũng được thành phố xác định là một kênh quan trọng để người dân chủ động tham gia công tác PCCC. Ứng dụng giúp người dân có thêm phương thức thông tin khi phát hiện cháy, sự cố, qua đó hỗ trợ lực lượng chức năng tiếp nhận thông tin và tổ chức xử lý.

UBND thành phố yêu cầu phấn đấu trước ngày 15/7/2026, 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các đơn vị cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”; đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, người thân và nhân dân cùng thực hiện.

Mục tiêu tiếp theo là trước ngày 15/9/2026, mỗi hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất một người cài đặt, sử dụng ứng dụng và từng bước tiến tới 100% người dân sử dụng điện thoại thông minh cài đặt, sử dụng ứng dụng.

Cùng với đó, Công an thành phố Hà Nội được giao nhiệm vụ tăng cường rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc người đứng đầu các cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục II Nghị định số 105/2025/NĐ-CP hoàn thành việc khai báo, cập nhật thông tin. Mục tiêu là bảo đảm dữ liệu về PCCC được cập nhật đầy đủ, phục vụ hiệu quả công tác quản lý, chỉ huy chữa cháy và CNCH.

Từ thiết bị truyền tin tại cơ sở đến ứng dụng “Báo cháy 114” trên điện thoại của người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng một mạng lưới thông tin PCCC rộng khắp, trong đó mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình đều có thể trở thành một “điểm báo cháy” quan trọng.

Quan trọng hơn cả, phía sau những thiết bị và ứng dụng ấy vẫn là ý thức của mỗi người. Phát hiện sớm, báo tin nhanh, cung cấp thông tin chính xác và chủ động thực hiện các biện pháp PCCC chính là cách thiết thực nhất để bảo vệ tính mạng, tài sản của mình và cộng đồng.

Khi thông tin được truyền đi nhanh hơn, lực lượng chức năng có thêm thời gian để hành động. Và trong cuộc chiến với “giặc lửa”, thêm một phút chủ động cũng có thể thêm một cơ hội cứu người, cứu tài sản và hạn chế thiệt hại.