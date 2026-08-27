Diễn biến thời tiết 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh trên cả nước

1. Khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa: Từ chiều tối ngày 29/8-01/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; ngày 02/9 có mưa rào và giông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, riêng thời kỳ ngày 31/8-1/9: 28-31 độ C.
2. Khu vực Trung bộ: Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 30/8 khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế kết thúc nắng nóng và có mưa rào và giông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ 33-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.
Từ chiều tối ngày 30/8-2/9: khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Khu vực TP. Huế và duyên hải Nam Trung bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ C.
Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.
3. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.
Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung bộ 21-24 độ C; Nam bộ 24-27 độ C
Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung bộ 27-30 độ C; Nam bộ 31-34 độ C.
4. Khu vực Hà Nội: ngày 29/8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29/8-1/9, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 2/9 trời nắng, đêm không mưa.
Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.
Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng thời kỳ ngày 30/8-1/9 từ 28-31 độ C.
Dự báo thời tiết một số điểm du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh:
|Hạ Long
|Có lúc có mưa rào và giông; riêng thời kì từ đêm 29-31/8 có mưa, mưa vừa và dông.
Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 29-31/8 xác suất mưa: 70-80%.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-260C.
Nhiệt độ cao nhất: 28-320C.
|Thuận Hóa (Tp. Huế)
|Từ ngày 29-31/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ ngày 01-02/9 có lúc có mưa rào và giông.
Ngày 29-31/8 xác suất mưa: <10%; ngày 01-02/9 xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 35-370C; ngày 01-02/9: 30-330C.
|Hải Châu (Đà Nẵng)
|Từ ngày 29-31/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; ngày 02/9 chiều tối có lúc có mưa rào và giông.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-290C.
Nhiệt độ cao nhất: 35-380C; riêng ngày 02/9: 32-340C.
|Quy Nhơn
|Từ ngày 29-31/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 01-02/9 ngày nắng, đêm không mưa.
Xác suất mưa: 10-20%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-300C.
Nhiệt độ cao nhất: 32-350C.
|Nha Trang
|Từ ngày 29-31/8: ngày nắng nóng, đêm không mưa; từ 01-02/9 ngày nắng, đêm không mưa.
Xác suất mưa: 10-20%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 27-290C.
Nhiệt độ cao nhất: 33-360C.
|Xuân Hương- Đà Lạt
|Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây đến Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C.
Nhiệt độ cao nhất: 21-230C.
|Sài Gòn
|Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 24-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-340C.
|Ninh Kiều- TP Cần Thơ
|Ngày có nắng, chiều tối và tối có lúc có mưa rào và giông.
Xác suất mưa: 60-65%.
Gió Tây Nam 2-3m/s.
Nhiệt độ thấp nhất: 25-270C.
Nhiệt độ cao nhất: 31-330C.
|Sa Pa- Lào Cai
|Có lúc có mưa rào và giông; riêng thời kì từ đêm 29-31/8 có mưa, mưa vừa và dông.
Xác suất mưa: 60%; riêng thời kì từ đêm 29-31/8 xác suất mưa: 70-80%.
Gió nhẹ.
Nhiệt độ thấp nhất: 17-190C.
Nhiệt độ cao nhất: 25-270C; ngày 31/8-01/9 21-230C.