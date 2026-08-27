Diễn biến thời tiết 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh trên cả nước

ANTD.VN -Dự báo mới nhất từ cơ quan khí tượng cho thấy, trong 5 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh tới đây, thời tiết ở khu vực Bắc bộ không có nắng nóng, mưa giông rải rác. Nam bộ nắng nóng.

1. Khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa: Từ chiều tối ngày 29/8-01/9 khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông; ngày 02/9 có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, riêng thời kỳ ngày 31/8-1/9: 28-31 độ C.

2. Khu vực Trung bộ: Từ ngày 29-30/8: ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; riêng ngày 30/8 khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế kết thúc nắng nóng và có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 33-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.

Thời tiết nghỉ Lễ Quốc khánh khu vực Bắc bộ không có nắng nóng, mưa giông rải rác



Từ chiều tối ngày 30/8-2/9: khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to và giông. Khu vực TP. Huế và duyên hải Nam Trung bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-28 độ C.

Nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 28-31 độ C; phía Nam 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

3. Khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam bộ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác.

Nhiệt độ thấp nhất ở cao nguyên Trung bộ 21-24 độ C; Nam bộ 24-27 độ C

Nhiệt độ cao nhất ở cao nguyên Trung bộ 27-30 độ C; Nam bộ 31-34 độ C.

4. Khu vực Hà Nội: ngày 29/8, trời nắng gián đoạn. Từ đêm 29/8-1/9, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày 2/9 trời nắng, đêm không mưa.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ C, riêng thời kỳ ngày 30/8-1/9 từ 28-31 độ C.

Dự báo thời tiết một số điểm du lịch trong dịp Lễ Quốc khánh: