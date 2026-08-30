Lặng thầm những chuyến xe yêu thương của Thanh niên luật sư Hà Nội

ANTD.VN - Không chỉ mang trọng trách góp phần bảo vệ công lý và làm sâu sắc, đa dạng tính pháp quyền của Nhà nước ta, luật sư trẻ thuộc Đoàn luật sư TP Hà Nội còn luôn quan tâm tới những phận đời yếu thế trong xã hội, đặc biệt là các em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo…

Từ những trăn trở sau lần đầu

Nghe nói về những “Chuyến xe yêu thương” đã lâu nhưng mới đây chúng tôi mới có dịp gặp gỡ và trò truyện với luật sư Giang Hồng Thanh – "Thủ lĩnh" Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên luật sư, thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội.

Đề cập đến hoạt động thiện nguyện lâu nay của các anh, luật sư Thanh nở một nụ cười thân thiện và bảo: “Có gì to tát đâu. Chỉ là những việc làm rất đỗi đời thường nhằm chia sẻ, giúp đỡ phần nào khó khăn đối với các cháu nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo và để các cháu có thêm động lực chiến đấu với bệnh tật”. Câu chuyện giữa chúng tôi được bắt đầu như thế…

Luật sư Giang Hồng Thanh trong một lần đưa các cháu nhỏ về nhà sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

Luật sư Thanh kể, cách đây gần 10 năm, trong một buổi chiều đi công tác về đến gần đến nhà, anh tình cờ bắt gặp một người phụ nữ với “tay nải” lếch thếch, bộ dạng mệt mỏi, ngơ ngác và dắt theo một bé trai chừng 7-8 tuổi đi bộ trên vỉa hè. Anh từ từ táp ô tô vào lề đường, rồi tiến tới hỏi thăm.

Qua câu chuyện với người phụ nữ trẻ, luật sư Thanh được biết, mẹ con họ vừa được xuất viện sau hơn 1 tháng điều trị tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Lạ lẫm nơi phố thị và trong túi gần như đã “sạch” tiền nên mẹ con họ phải đi bộ tới Bến xe Mỹ Đình để kịp đón chuyến ô tô khách về tận Điện Biên.

Không chút do dự, anh Thanh lập lức mời mẹ con cháu bé lên xe ô tô của mình, rồi chở thẳng tới địa điểm cần đến. Cặn dặn kỹ càng “nhà xe” đi Điện Biên, luật sư Thanh còn không quên dúi vào tay người phụ nữ một triệu đồng trước khi rời đi.

Ngay hôm đó và cả nhiều ngày về sau, anh luôn bị “ám ảnh” bởi hình ảnh gian khó, nhọc nhằn cùng một tương lai bất định của bé trai ở Điện Biên. Bất giác trong lòng anh cứ trào dâng một miền suy nghĩ miên man mà đầy thiết thực.

Anh tự nhủ rằng: “Mình cần phải làm một cái gì đó, dù là nhỏ bé để chia sẻ với những cháu bé sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh nghèo khó và không may mắc bệnh hiểm nghèo như ung thư máu, suy tủy xương, tan máu bẩm sinh…”.

Cũng kể từ đó, luật sư Giang Hồng Thanh cứ âm thầm, lặng lẽ và ngày càng đẩy mạnh hoạt động thiện nguyện của bản thân mình. Anh không ồn ào và cũng chẳng vận động hay lôi kéo thêm ai. “Không phải là không muốn nhiều người cùng chung tay giúp đỡ những cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà việc vận động đóng góp từ người khác rất tế nhị và nhạy cảm” – luật sư Thanh nói.

Trong số các cháu nhỏ thường xuyên phải đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương điều trị, không ít cháu ở vùng sâu vùng xa và có hoàn cảnh khó khăn.

Nhưng rồi một, hai, ba và sau đó là nhiều đồng nghiệp trẻ khác biết việc anh làm nên đã nhiệt tình hưởng ứng. Thế rồi năm 2020, hoạt động thiện nguyện mang tên “Chuyến xe yêu thương” gắn với CLB Thanh niên luật sư Hà Nội chính thức vận hành.

Hàng trăm lượt hỗ trợ các cháu nhỏ

Nói về hoạt động thiện nguyện của CLB Thanh niên luật sư Thủ đô, vị “Thủ lĩnh” tổ chức này cho biết, nó không phải là hoạt động chính thức mà Đoàn Luật sư TP Hà Nội giao phó. Đơn giản chỉ vận hành, hoạt động trên cơ chế, tinh thần xuất phát từ cái tâm cùng tấm lòng nhân ái của mỗi luật sư trẻ.

“Thôi thì ai góp công, góp của được bao nhiêu tốt bấy nhiêu với phương châm tự mình và trực tiếp là chính” – luật sư Thanh cho biết... Dẫu vậy, khi nhìn vào bảng thống kê chi tiết các chuyến xe hỗ trợ bệnh nhân từ khi chính thức hoạt động đến nay, bất kỳ ai cũng không khỏi xúc động, cảm mến trước sự tận tụy và kiên trì của những con người thuộc CLB Thanh niên luật sư Hà Nội.

Từ những ngày đầu tháng 7-2020, chuyến xe đầu tiên đón hai mẹ con bé Vừ A Hồ (dân tộc Mông, Điện Biên) bị ung thư máu từ Hà Nội về quê nhà, đến nay đã có gần 300 lượt hỗ trợ đưa đón bệnh nhân nghèo được thực hiện thành công với sự an toàn tuyệt đối và chu đáo.

Những cung đường mà các bệnh nhân được hỗ trợ trải rộng khắp các tỉnh miền núi phía Bắc và miền Trung. Từ các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Yên Bái, Tuyên Quang đến Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ)…

Dù là điểm trả tại các bến xe lớn như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát hay các điểm đón dọc đường ở bất kỳ vị trí nào, các luật sư trẻ đều sẵn sàng thu xếp công việc của bản thân để có mặt kịp thời hỗ trợ các gia đình di chuyển. Nhiều cháu nhỏ mắc bệnh nan y, mạn tính hoặc phải điều trị kéo dài tại bệnh viện vì thế đã trở thành những người bạn thân thiết của CLB.

Dù rất bận với công việc chuyên môn nhưng các thành viên CLB Thanh niên luật sư Hà Nội luôn sàng và kịp thời đưa đón các bệnh nhân nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Đơn cử như bé Phan Phúc Tuấn (SN 2017, người dân tộc Thái, Lai Châu) bị ung thư máu có hoàn cảnh vô cùng đáng thương khi bố qua đời vì ung thư dạ dày. CLB đã đồng hành cùng em hơn 18 lần di chuyển và không chỉ trực tiếp đưa đón hoặc hỗ trợ tiền vé xe mà còn trao tặng tiền mặt lên đến 5.000.000 đồng/lần, đồng thời mua tặng bánh kẹo, đồ chơi cùng những vật dụng cần thiết nhằm tiếp thêm nghị lực cho bé.

Hay như bé Thào Thị Hồng Phấn (SN 2021, dân tộc Khơ Mú, Điện Biên) mắc ung thư máu từ khi còn rất nhỏ. Bệnh nhi này đã được CLB kiên trì đồng hành gần 20 lần di chuyển trọn vẹn trong suốt 2 năm, từ năm 2022 đến 2024.

Tương tự, các bé Lò Văn Minh Thắng (Lai Châu), bé Hồ Văn Tịnh (Quảng Bình), Quàng Thị Kim Oanh (Sơn La)… và rất nhiều bệnh nhi khác cũng đã nhận được sự hỗ trợ thiết thực từ CLB Thanh niên luật sư Hà Nội.

Luật sư Thanh cho biết, chi phí mà CLB hỗ trợ tiền vé tàu xe cho các cháu và cha hoặc mẹ thường từ 150.000 đồng đến 1.000.000 đồng/lượt. Ngoài ra, các luật sư trẻ còn luôn tự tay chuẩn bị từng hộp sữa bột, vài gói kẹo nhỏ làm quà, đôi bộ quần áo mới hoặc một món đồ chơi nào đó kèm theo.

Những món quà trên tuy giá trị vật chất không lớn nhưng lại là nguồn động viên tinh thần rất quý báu, giúp các em quên đi những cơn đau sau mỗi đợt truyền hóa chất hay lọc máu.

Ý nghĩa từ sự ấm áp và yêu thương

Nhớ lại những ngày tháng trên hành trình yêu thương, luật sư Thanh bảo: “Những “Chuyến xe yêu thương” không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát căng thẳng, khi các phương tiện giao thông công cộng bị hạn chế đến mức thấp nhất, giá vé tăng cao và việc di chuyển giữa các tỉnh gặp muôn vàn khó khăn, hoạt động của CLB lại càng thể hiện rõ tinh thần xả thân vì cộng đồng”.

Khi ấy, các thành viên CLB quyết không chịu lùi bước trước hoàn cảnh và đã linh hoạt phối hợp cùng các tổ chức, hội nhóm thiện nguyện khác, tự mình lái xe hoặc tìm mọi cách để đưa bệnh nhân đến tận chốt kiểm dịch, rồi liên hệ, kết nối để họ được về nhà an toàn.

Với những trường hợp cấp bách, đêm hôm, các luật sư không ngần ngại tự lái ô tô chở bệnh nhân nhi và người thân về tận nhà.

Chính vì thế mà có những chuyến đi, chi phí phát sinh cao gấp nhiều lần ngày thường. Tuy nhiên, với mục tiêu không để bất kỳ bệnh nhi nghèo nào bị kẹt lại nơi xứ lạ trong đau đớn, cô độc, các luật sư trẻ đã tìm mọi cách và vận động mọi nguồn lực để hoàn thành mục tiêu.

Trong câu chuyện với luật sư Thanh, chúng tôi hiểu rằng hoạt động thiện nguyện của các anh lâu nay không chỉ đơn thuần là trích quỹ hay chuyển khoản hỗ trợ tiền tàu xe đi lại cho bệnh nhi nghèo mà điều ý nghĩa, giá trị hơn cả ở chỗ, các anh chị đã luôn hiện hữu trực tiếp, trực diện để mang đến sự ấm áp, yêu thương đối với các cháu bé.

Bất kể nắng gắt hay mưa rào, sáng sớm hay đêm khuya, hình ảnh các luật sư luôn kịp thời có mặt tại cổng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương hay các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm để đùm dúm hành lý và dìu dắt từng bước chân những em nhỏ mắc bệnh trọng đưa lên xe ô tô đã trở nên rất quen thuộc.

Khi được hỏi, điều gì khiến anh tâm tư nhất trong hoạt động thiện nguyện của CLB, luật sư Giang Hồng Thanh “trùng xuống” bảo: “Trong số các trường hợp được đưa đón, hỗ trợ đi lại chữa bệnh, nhiều bé về sau chúng tôi không bao giờ còn gặp lại nữa. Bởi căn bệnh quái ác đã cướp đi cuộc sống của các em. Đây thực sự là nỗi buồn lòng lớn nhất”.

Hiện tại, hành trình của những "Chuyến xe yêu thương" vẫn đang được CLB duy trì và tiếp diễn. Cứ mỗi tuần trôi qua là lại có thêm những em nhỏ không may mắc bệnh hiểm nghèo kết thúc đợt điều trị và chờ mong một tấm “vé” để trở về trong vòng tay cha mẹ.

Với nhiều gia đình đồng bào ở vùng sâu vùng xa, vài trăm nghìn đồng đôi khi là cả một tài sản vượt quá khả năng của họ sau những ngày tháng chữa bệnh cho con. Vì thế những hoạt động của CLB Thanh niên luật sư Hà Nội mang rất nhiều ý nghĩa về sự nhân văn và sự tử tế.