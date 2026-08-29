Thời tiết ngày đầu nghỉ Lễ Quốc khánh: Bắc bộ tiếp tục mưa giông, Trung bộ nắng nóng gay gắt

ANTD.VN -Hôm nay 29/8, là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh, khu vực Hà Nội và Bắc bộ có mưa giông rải rác trong ngày, trong khi khu vực Trung bộ có nắng nóng gay gắt.

Cơ quan khí tượng thông tin, đêm qua và sáng sớm nay 29/8, khu vực Đông Bắc bộ, Thanh Hóa và cao nguyên Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28/8 đến 3 giờ ngày 29/8 có nơi trên 70mm như trạm: Minh Ngọc (Tuyên Quang) 106,0mm; Hoành Bồ (Quảng Ninh) 104,4mm; Thủy điện Sê San 3A (Gia Lai) 73,2mm…

Từ sáng sớm nay đến đêm, khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (mưa tập trung vào chiều và đêm).

Thời tiết hôm nay: Khu vực Bắc bộ tiếp tục xuất hiện mưa giông, Trung bộ nắng nóng

Chiều và đêm 29/8, khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa giông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Trong khi đó, hôm nay và ngày mai, khu vực từ TP Huế đến TP. Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hoà có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.

Từ ngày 31/8 nắng nóng diện rộng ở khu vực Trung bộ có khả năng kết thúc.

Cập nhật mới nhất về diễn biến thời tiết kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, cơ quan khí tượng cho biết, khu vực Bắc bộ từ nay đến 31/8 khả năng có mưa vừa, mưa to và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa rất to; từ ngày 1-2/9 có mưa rào và giông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất từ 23-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ C, có nơi trên 33 độ C; riêng thời kỳ ngày 29/8 và 31/8 từ 29-32 độ C.

Khu vực Trung bộ từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh: có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.



Các khu vực khác: ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Từ sau ngày 31/8, khu vực này khả năng có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và giông.

Khu vực cao nguyên Trung bộ và Nam bộ: Ngày nắng có mưa rào và giông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to.