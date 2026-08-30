Cứu sống trẻ 12 tuổi đột ngột hôn mê, ngừng tuần hoàn khi đang đá bóng

ANTD.VN - Chỉ trong ít ngày gần đây, Bệnh viện Đa khoa Đông Anh tiếp nhận liên tiếp hai trường hợp rất trẻ, 12 và 17 tuổi, vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê, ngừng tuần hoàn khi đang chơi đá bóng và làm việc…

Cấp cứu trẻ đột ngột hôn mê, tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh

Ca thứ nhất là bé trai 12 tuổi, đột ngột hôn mê khi đang đá bóng, được đưa vào viện cấp cứu tối 28-7. Ngay lập tức, các bác sĩ xác định tình trạng ngừng tuần hoàn và tiến hành cấp cứu hồi sinh tim phổi. Đồng thời Monitor theo dõi có sóng rung thất – một dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, bệnh nhân được nhanh chóng tiến hành sốc điện ngoài lồng ngực.

Sau khoảng 5 phút cấp cứu tích cực, bệnh nhân có nhịp tim và mạch đập trở lại, ý thức dần cải thiện. Lúc này, người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị. Sau khoảng 2 tuần, bệnh nhi ra viện trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh.

Ca bệnh thứ 2 cũng là một người rất trẻ, 17 tuổi, đột ngột hôn mê khi đang làm việc tại công trường, được đưa vào viện cấp cứu trưa 31-7.

Ngay khi tiếp nhận, ekip cấp cứu xác định ca bệnh ngừng tuần hoàn ngoại viện và lập tức triển khai hồi sinh tim phổi tích cực. Trong quá trình cấp cứu, bệnh nhân xuất hiện nhiều cơn rung thất, được xử trí bằng sốc điện ngoài lồng ngực nhiều lần.

Sau 45 phút nỗ lực cấp cứu, bệnh nhân đã có tim, có mạch trở lại. Tuy nhiên, tình trạng bệnh vẫn rất nặng nề. Bệnh nhân được liên hệ chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn để tiếp tục điều trị chuyên sâu. Tại đây, bệnh nhân được điều trị tích cực và hỗ trợ tuần hoàn – hô hấp ngoài cơ thể. Sau gần 1 tháng điều trị tích cực, bệnh nhân đã được cứu sống.

Hai bệnh nhân – hai hoàn cảnh – nhưng có điểm chung là đều đang khỏe mạnh, chơi thể thao và lao động bình thường trước khi biến cố xảy ra; nếu không được phát hiện và cấp cứu kịp thời, cơ hội sống sẽ giảm đi từng phút.

Bệnh viện Đa khoa Đông Anh cảnh báo, ngừng tuần hoàn có thể xảy ra ngay cả ở người trẻ tuổi, khỏe mạnh và đang sinh hoạt bình thường.

Khi chứng kiến một người đột ngột bất tỉnh, không thở hoặc thở bất thường, người dân cần: Gọi cấp cứu ngay – bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực.