Hà Nội: Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng mạnh trên 10%

ANTD.VN - Ước tính qua 8 tháng đầu năm 2026, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện và bảo hiểm thất nghiệp tại Hà Nội cùng tăng mạnh trên 10%...

Phó Giám đốc BHXH TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên thông tin đến báo chí

Phó Giám đốc Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Liên cho biết, công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) của thành phố trong 8 tháng đầu năm đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số người tham gia BHXH, BHYT tăng nhanh, quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng được đảm bảo.

Cụ thể, ước tính số người tham gia BHYT trong 8 tháng đầu năm 2026 là 8.651.334 người, tăng 184.621 người, tăng 2,18% so với 31/12/2025; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 96,4% dân số.

Số người tham gia BHXH bắt buộc là 2.668.995 người, tăng 266.447 người, tăng 11,09% so với 31/12/2025; chiếm 48,23% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia BHXH tự nguyện là 153.257 người, tăng 18.965 người, tăng 14,12% so với 31/12/2025; chiếm 3,72% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 2.574.787 người, tăng 240.642 người, tăng 10,31% so với 31/12/2025; chiếm 46,77% lực lượng lao động trong độ tuổi.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Bích Liên, thời gian tới, BHXH Thành phố phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền, tập huấn, tọa đàm, đối thoại với doanh nghiệp, người lao động và người dân nhằm thông tin về chính sách BHXH, BHYT, thủ tục tham gia…

Đồng thời, đề nghị các địa phương rà soát người chưa tham gia BHXH, BHYT để có giải pháp phát triển đối tượng phù hợp; tập trung lập danh sách các trường hợp thuộc diện được hỗ trợ mức đóng BHXH tự nguyện, BHYT, bảo đảm người dân thuộc diện hỗ trợ được tiếp cận và thụ hưởng chính sách.

Thành phố cũng tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp, nhất là cấp cơ sở; thường xuyên rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT và phân công nhiệm vụ cụ thể…

Song song, BHXH TP Hà Nội tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố trong thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và chính sách BHXH, BHYT.