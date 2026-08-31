ANTD.VN - Nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, sự cố trong mùa mưa bão, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội) đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội. Hoạt động góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống điều hành bay và nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phối hợp với lãnh đạo Trung tâm kiểm tra hệ thống chữa cháy bằng khí trang bị tại phòng máy

Rà soát toàn diện các điều kiện an toàn PCCC

Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ điều hành, kiểm soát hoạt động bay. Tại đây tập trung nhiều hệ thống thiết bị kỹ thuật hiện đại như máy chủ, thiết bị viễn thông, hệ thống điều hành bay, nguồn điện dự phòng... hoạt động liên tục 24/7. Vì vậy, việc bảo đảm an toàn PCCC luôn được xác định là yêu cầu hàng đầu.

Trong quá trình kiểm tra, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã rà soát toàn diện các điều kiện bảo đảm an toàn tại khu vực làm việc, phòng kỹ thuật, phòng thiết bị, hệ thống điện, máy phát điện và các khu vực tập trung nhiều thiết bị điện, điện tử. Đoàn công tác đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống báo cháy, chữa cháy, phương tiện chữa cháy tại chỗ, hệ thống chiếu sáng sự cố, biển chỉ dẫn thoát nạn, hành lang, lối thoát hiểm và đường tiếp cận phục vụ công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Bên cạnh đó, đơn vị hướng dẫn Trung tâm thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, tủ điện, dây dẫn, thiết bị đóng cắt và các thiết bị tiêu thụ điện; kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ quá tải, chập điện hoặc phát sinh nhiệt bất thường. Việc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống kỹ thuật phải được thực hiện đúng quy trình nhằm hạn chế tối đa nguy cơ cháy, nổ.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Trung tâm kiểm soát không lưu Hà Nội

Nâng cao năng lực xử lý sự cố, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống

Song song với công tác kiểm tra, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đã hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ; sử dụng thành thạo phương tiện chữa cháy tại chỗ, triển khai hệ thống chữa cháy bằng nước và thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại chỗ".

Đoàn công tác cũng hướng dẫn Trung tâm rà soát, bổ sung và hoàn thiện các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với đặc điểm thực tế, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ cao như phòng thiết bị, phòng kỹ thuật, hệ thống điện, máy phát điện và phòng máy chủ. Khi xảy ra sự cố, đơn vị cần nhanh chóng báo động, triển khai chữa cháy ban đầu, hướng dẫn thoát nạn an toàn và bảo vệ các hệ thống thiết bị trọng yếu.

Cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 18 kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống chữa cháy trong nhà

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 đề nghị Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội tiếp tục duy trì nghiêm chế độ tự kiểm tra an toàn PCCC; phân công rõ trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhân; thường xuyên tổ chức huấn luyện nghiệp vụ, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm nâng cao khả năng chỉ huy, phối hợp và xử lý sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, hướng dẫn, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 tiếp tục phát huy vai trò chủ động trong công tác phòng ngừa, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, nhân viên Trung tâm Kiểm soát không lưu Hà Nội. Với phương châm "Phòng ngừa là chính, chủ động từ sớm, từ xa; phát hiện nhanh, xử lý kịp thời, hiệu quả", đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cơ sở để duy trì các điều kiện an toàn PCCC và CNCH, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hoạt động điều hành, kiểm soát không lưu, đặc biệt trong mùa mưa bão.