ANTD.VN - Sáng sớm 30-8, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương triển khai phương tiện, CBCS, kịp thời dập tắt đám cháy xảy ra tại một nhà dân trên địa bàn phường Cầu Giấy, đồng thời giải cứu an toàn 3 người mắc kẹt bên trong.

Cảnh sát PCCC và CNCH kịp thời dập tắt đám cháy, giải cứu an toàn 3 người mắc kẹt

Khoảng 4h35 ngày 30-8, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân số 7A, ngách 55, ngõ 381 Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng 24 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đến hiện trường, tổ chức triển khai đội hình chữa cháy, tìm kiếm và cứu nạn, cứu hộ.

Tổ công tác kịp thời hỗ trợ thoát nạn an toàn

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng tiếp cận khu vực xảy ra cháy, đồng thời tổ chức trinh sát, triển khai các mũi chữa cháy và tìm kiếm người bị nạn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện 3 người còn mắc kẹt bên trong ngôi nhà và khẩn trương tổ chức cứu nạn.

Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, đến khoảng 4h52 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời đưa 3 người mắc kẹt ra vị trí an toàn.

Đáng chú ý, vụ cháy không gây thiệt hại về người, đồng thời được khống chế kịp thời, không để cháy lan sang các nhà liền kề và các tầng phía trên, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ thiệt hại do hỏa hoạn gây ra.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.