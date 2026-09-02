Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng kéo dài hết tuần

ANTD.VN - Dự báo từ một số mô hình khí tượng cho thấy khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng duy trì hết tuần này với mức nhiệt từ 35-37 độ C.

Cơ quan khí tượng thông tin, ngày 1/9, khu vực Bắc bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, cục bộ có nơi trên 37 độ C như trạm: Mường Tè (Lai Châu) 37,6 độ C; Sông Mã (Sơn La) 37,3 độ C; Lào Cai 38,2 độ C; Bắc Quang (Tuyên Quang) 38,0 độ C, Hà Đông (Hà Nội) 37,5 độ C… Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-50%.

Trong hôm nay 2/9, khu vực Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Khu vực Bắc bộ và Thủ đô Hà Nội nắng nóng được dự báo duy trì hết tuần này

Ngày 3/9, khu vực Bắc bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%

Dự báo, nắng nóng ở khu vực Trung bộ có khả năng duy trì đến khoảng ngày 4/9. Trong khi đó, theo dự báo từ một số mô hình khí tượng cho thấy khu vực Bắc bộ nắng nóng duy trì hết tuần này với mức nhiệt từ 35-37 độ C.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ C, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.