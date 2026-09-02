Kịp thời hướng dẫn thoát nạn an toàn 3 người vụ cháy trong đêm

ANTD.VN - Nhận tin báo cháy tại một nhà dân trên địa bàn phường Ngọc Hà lúc rạng sáng 2-9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương xuất lực lượng, phương tiện, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu an toàn 3 người mắc kẹt.

Khẩn trương phá cửa, tìm kiếm và đưa 3 người ra ngoài an toàn

Khoảng 1h24 ngày 2-9-2026, Trung tâm Thông tin chỉ huy 114 tiếp nhận tin báo cháy xảy ra tại nhà dân số 4, ngách 12, ngõ 29 Đội Nhân, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

Ngay sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Do Phân đội Liễu Giai của Đội khu vực số 8 chỉ cách địa điểm xảy cháy khoảng 400m, lực lượng chữa cháy đã có mặt rất nhanh, rút ngắn đáng kể quãng đường và thời gian tiếp cận so với phương án điều động từ đơn vị khác.

Tổng số phương tiện được huy động gồm 3 xe chữa cháy và 1 xe chỉ huy. Chỉ huy chữa cháy tại hiện trường là Trung tá Lưu Văn Khánh, Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 8.

Trong đó, Phân đội Liễu Giai xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ; Đội khu vực số 8 tại trụ sở chính xuất 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và 1 xe chỉ huy cùng 5 cán bộ, chiến sĩ. Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 - Phân đội Thụy Khuê cũng được huy động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ chi viện.

Lực lượng tiếp cận xử lý đám cháy

Các xe xuất phát lúc 1h24 và chỉ một phút sau, lúc 1h25, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường, triển khai các phương án chữa cháy, CNCH.

Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định công trình xảy cháy là nhà dân cao 3 tầng và 1 tum, diện tích mặt sàn khoảng 55m2, kết cấu bê tông cốt thép, tường gạch đặc. Tầng 1 được sử dụng làm phòng khách, khu vực để xe máy và bếp; tầng 2, tầng 3 bố trí phòng ngủ; tầng tum có phòng thờ và sân phơi.

Đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 1, bắt nguồn từ vị trí để 2 xe gắn máy, gồm 1 xe sử dụng động cơ xăng và 1 xe sử dụng động cơ điện, đặt sát cửa ra vào. Sau đó, lửa cháy lan dần vào phía trong nhà. Chất cháy chủ yếu là xăng, nhựa và pin của xe máy điện. Khi lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt, diện tích đám cháy khoảng 25m2.

Trước tình huống có người mắc kẹt bên trong, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đồng thời triển khai nhiệm vụ chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn. Đội hình 2 lăng B được triển khai từ cửa ra vào tầng 1, kết hợp phá cửa để nhanh chóng tiếp cận khu vực cháy.

Tại các tầng phía trên, cán bộ, chiến sĩ sử dụng thang phá cửa kính tầng 3 để tổ chức tìm kiếm người bị nạn, đồng thời thực hiện các biện pháp thoát khói. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chữa cháy đã hướng dẫn người bị nạn thoát nạn từ mái tầng tum sang nhà liền kề, đồng thời bế người bị nạn đưa ra vị trí an toàn.

Kết quả, 3 người đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trực tiếp cứu và hướng dẫn thoát nạn an toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người, không có cán bộ, chiến sĩ bị thương.

Đến 1h35, đám cháy được khống chế, không còn nguy cơ cháy lan. Đến 2h20 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nhờ triển khai chữa cháy nhanh, đúng phương án, lực lượng chức năng đã bảo vệ được khoảng 110m2 diện tích công trình, không để cháy lan sang các khu vực lân cận. Thiệt hại về tài sản bước đầu ước tính khoảng 62 triệu đồng.

Đáng chú ý, địa bàn ngõ 29 Đội Nhân đã được lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khảo sát, xây dựng phương án chữa cháy, CNCH. Thông tin về vị trí đỗ xe chữa cháy, trụ nước chữa cháy gần nhất tại khu vực 114 Đốc Ngữ và khả năng tiếp cận của xe chỉ huy cũng được khai thác, phục vụ hiệu quả công tác điều hành, chỉ huy chữa cháy.

Theo lời khai ban đầu của chủ nhà, qua camera lắp đặt tại cửa ra vào tầng 1, gia đình phát hiện có ánh lửa xuất hiện tại vị trí xe máy điện. Nguyên nhân vụ cháy đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, xác minh.

Với việc kịp thời xuất xe, nhanh chóng tiếp cận hiện trường, triển khai đồng bộ các mũi chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã xử lý hiệu quả vụ cháy, bảo đảm an toàn tính mạng cho 3 người mắc kẹt, hạn chế thiệt hại về tài sản.