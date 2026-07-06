Đổi mới trong cách tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng an toàn phòng cháy tại khu dân cư

Trước những nguy cơ có thể xảy ra cháy, nổ, sự cố tai nạn đối với các đơn vị, cơ sở, hộ kinh doanh; đối với từng hộ gia đình thuộc dân cư trên địa bàn quản lý, tháng 7-2026, Đội CC&CNCH khu vực số 35 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đẩy mạnh và đổi mới công tác tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng về PCCC&CNCH tại các khu dân cư trên địa bàn quản lý.

Tại các buổi tuyên truyền khu dân cư trên địa bàn, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 thay đổi cách tiếp cận đối với từng đối tượng học viên, trong đó tập trung truyền đạt các kiến thức quan trọng trong việc chấp hành các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC đối với các đơn vị, cơ sở, hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Đổi mới nội dung tuyên truyền bằng những hình ảnh, video trực quan, sinh động liên quan đến các điểm mới của luật PCCC và CNCH; những nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố có thể xảy ra tại các khu dân cư; các tác nhân ảnh hưởng đến quá trình thoát nạn, gây nguy hại đến sức khoẻ, tính mạng của người bị nạn, đồng thời đưa ra những giải pháp ngăn chặn, xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố nếu xảy ra.

Tuyên truyền viên truyền tải các kiến thức trong công tác PCCC&CNCH qua hình ảnh, video trực quan, sinh động.

Đợt tuyên truyền lần này người dân ở nhiều lứa tuổi khác nhau được trang bị những kỹ năng thiết yếu liên quan đến công tác PCCC&CNCH như: cách nhận biết các nguy cơ cháy, nổ, tai nạn sự cố; thực hiện kỹ năng tự thoát nạn trong môi trường nhiễm khói khí độc; kỹ năng di chuyển cứu người bị nạn, sơ cấp cứu ban đầu; kỹ năng sử dụng mặt nạ phòng độc, bình chữa cháy xách tay, chăn chiên, dụng cụ phá dỡ thô sơ…

Bên cạnh đó, tuyên truyền viên cũng đưa ra nhiều giả định tình huống cháy, nổ, tai nạn sự cố khẩn cấp, cùng học viên lựa chọn phương án giải quyết phù hợp, an toàn nhất; cùng học viên thực hiện các kỹ năng chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để xử lý hiệu quả các tình huống.

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa đám cháy xăng dầu.

Trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay để chữa cháy ban đầu

Học viên tham gia thực hành kỹ năng sử dụng bình chữa cháy xách tay chữa đám cháy khí gas.

Điểm đổi mới tại những buổi tuyên truyền lần này là trong suốt quá trình truyền tải kiến thức, kỹ năng, cán bộ Đội CC&CNCH khu vực số 35 thường xuyên tạo không khí vui tươi, phấn khởi kết hợp giữa lý thuyết và thực hành giúp người dân tại khu dân cư tham gia dễ dàng tiếp thu kiến thức, ghi nhớ nhiều nội dung quan trọng một cách nhanh chóng.

Bên cạnh đó tại phần thực hành có sự phối hợp giữa các thành viên thuộc Tổ liên gia an toàn PCCC tại các khu dân cư trong quá trình xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn dưới sự hướng dẫn của cán bộ Cảnh sát PCCC&CNCH, qua đó giúp người dân trên địa bàn có thêm kinh nghiệm để hiện tốt công tác CC&CNCH từ ban đầu.

Thông qua công tác tuyên truyền người dân tại các khu dân cư trên địa bàn đã nắm bắt nhiều nội dung quan trọng trong công tác PCCC&CNCH, từ đó nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, hỗ trợ những người xung quanh và cộng đồng trước nguy cơ cháy, nổ, sự cố tai nạn có thể xảy ra, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.