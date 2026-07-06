Hướng dẫn cơ sở đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Thực hiện các quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở giáo dục, nhà trường, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - CATP Hà Nội đã tổ chức kiểm tra an toàn cháy, nổ tại Học viện tài chính phường Đông Ngạc, TP Hà Nội.

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống máy bơm phục vụ chữa cháy

Tại buổi kiểm tra, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã phối hợp cùng Ban lãnh đạo, lực lượng PCCC cơ sở của Học viện Tài chính tiến hành khảo sát, kiểm tra toàn diện các hệ thống, phương tiện PCCC tại cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung vào khu vực giảng đường, thư viện, ký túc xá và các phòng thí nghiệm – nơi tập trung đông người và có nhiều thiết bị điện công suất lớn.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận nhà trường đã có ý thức chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH, thành lập đội PCCC và CNCH tại cơ sở và trang bị một số phương tiện chữa cháy ban đầu.

Hướng dẫn kiểm tra hệ thống báo cháy trung tâm

Tuy nhiên, do công trình được đưa vào sử dụng từ trước năm 2001, đối chiếu với các quy chuẩn kỹ thuật hiện hành cơ sở vẫn còn tồn tại một số hạng mục cần phải cải tạo, nâng cấp để đảm bảo an toàn.

Theo đó, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã hướng dẫn chi tiết 4 nhóm giải pháp khắc phục theo Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND thành phố Hà Nội

Để giúp Học viện Tài chính từng bước khắc phục các tiêu chuẩn chưa đạt, tổ công tác đã trực tiếp hướng dẫn lãnh đạo nhà trường triển khai chi tiết các nhóm giải pháp kỹ thuật:

Nâng cấp hệ thống, phương tiện PCCC và CNCH: Hướng dẫn nhà trường lập phương án cải tạo, bố trí lại hệ thống họng nước chữa cháy vách tường đảm bảo áp lực và lưu lượng nước phục vụ chữa cháy; tư vấn lắp đặt hệ thống báo cháy tự động liên động toàn khu vực; bổ sung đầy đủ bình chữa cháy xách tay (bình khí CO2, bình bột) tại các vị trí dễ thấy, dễ lấy.

Thực hiện việc lắp đặt, duy trì hoạt động của thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và truyền tin báo cháy; khai báo, cập nhật dữ liệu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo quy định.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 -Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH kiểm tra, hướng dẫn tại Trường học viện tài chính đảm bảo an toàn PCCC

Hoàn thiện hồ sơ quản lý và phương án khẩn cấp: Hướng dẫn cán bộ phụ trách của nhà trường cách cập nhật, quản lý hồ sơ theo dõi hoạt động PCCC theo quy định; kiện toàn lại sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn tại từng tầng nhà; chuẩn hóa quy trình xử lý tình huống khi có chuông báo cháy xảy ra. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm xây dựng môi trường học tập an toàn.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 17 đã có buổi đối thoại thẳng thắn với Ban lãnh đạo Học viện Tài chính. Trong đó nhấn mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 79/2025/NQ-HĐND không chỉ là trách nhiệm pháp lý bắt buộc mà còn là quyền lợi sát sườn để bảo vệ tính mạng, tài sản của hàng ngàn cán bộ, giảng viên và học viên đang học tập tại trường.

Ban lãnh đạo Học viện Tài chính cần tiếp tục nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động cân đối nguồn kinh phí để đầu tư, sửa chữa các hạng mục còn thiếu sót theo đúng lộ trình cam kết.

Bên cạnh đó, nhà trường cần thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền phổ biến kiến thức, kỹ năng thoát nạn và diễn tập phương án chữa cháy và CNCH định kỳ, quyết tâm xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh và bền vững.