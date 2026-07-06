Gắn kết gia đình với đơn vị để rèn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trưởng thành hơn

ANTD.VN - Ngày 6-7-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức gặp gỡ thân nhân các công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân đang công tác tại đơn vị.

Bố, mẹ chứng kiến con mình ký cam kết việc chấp hành các quy định của Ngành Công an trong thời gian phục vụ 24 tháng

Hoạt động không chỉ giúp gia đình yên tâm mà còn tăng cường phối hợp trong quản lý, giáo dục, rèn luyện chiến sĩ trẻ.

Thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân là nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc với thời gian phục vụ 24 tháng. Những thanh niên từ đủ 18 đến hết 25 tuổi (hoặc đến 27 tuổi đối với người có trình độ cao đẳng, đại học) đáp ứng đủ tiêu chuẩn về chính trị, lý lịch và sức khỏe đều có thể đăng ký tham gia lực lượng Công an nhân dân tại Công an cấp xã nơi cư trú.

Là đơn vị có nhiều công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hà Nội luôn xác định công tác quản lý, giáo dục và rèn luyện chiến sĩ là nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng lực lượng PCCC và CNCH chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Đặc thù của các chiến sĩ trẻ là vừa rời ghế nhà trường, bước vào môi trường kỷ luật nghiêm ngặt của lực lượng vũ trang nên không tránh khỏi những bỡ ngỡ, cần sự động viên, đồng hành của gia đình và người thân.

Các bậc phụ huynh chia sẻ niềm phấn khởi khi con mình trưởng thành nhiều hơn khi phục vụ trong Công an nhân dân

Tại buổi gặp gỡ, trong không khí cởi mở, gần gũi, chỉ huy Đội chữa cháy và CNCH khu vực số 12 đã thông tin tới các gia đình về tình hình học tập, rèn luyện, sinh hoạt của các chiến sĩ mới trong những ngày đầu nhập ngũ. Nhiều nội dung được thân nhân quan tâm như môi trường công tác trong lực lượng Công an, đặc biệt là trong lực lượng PCCC và CNCH; chế độ, tiêu chuẩn; công tác quản lý, giáo dục chiến sĩ… đều được giải đáp cụ thể, thấu đáo.

Điểm đặc biệt của chương trình là các bậc cha mẹ được trực tiếp tham quan nơi ăn, ở, làm việc và tập luyện của con em mình trong suốt thời gian thực hiện nghĩa vụ tại lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH. Qua đó, nhiều gia đình bày tỏ sự yên tâm, tin tưởng vào môi trường rèn luyện chính quy, nền nếp của đơn vị.

Thông qua những trao đổi thân tình, chỉ huy đơn vị cũng kịp thời động viên các chiến sĩ mới yên tâm tư tưởng, tích cực học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm điều lệnh, kỷ luật Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chỉ huy đơn vị thông tin về tình hình rèn luyện và các chế độ cho chiến sỹ phục vụ trong CAND

Hoạt động gặp gỡ thân nhân trong giờ tiếp gia đình đã góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị và gia đình chiến sĩ, tạo sự đồng thuận trong công tác quản lý, giáo dục, giúp các chiến sĩ trẻ ngày càng trưởng thành cả về bản lĩnh, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.

Đây cũng là một trong những giải pháp thiết thực của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 12 nhằm xây dựng môi trường rèn luyện lành mạnh, nhân văn, tạo nền tảng để các công dân phục vụ có thời hạn phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của người chiến sĩ Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, an toàn cho nhân dân và Thủ đô.