Bắc bộ chuẩn bị mưa lớn kéo dài 4 ngày do ảnh hưởng của áp thấp trên Biển Đông

ANTD.VN -Dự báo trong ngày hôm nay 1/7, vùng áp thấp ngoài khơi Philippines sẽ di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80- 85%.

Dự báo về tình hình vùng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão, Cục Khí tượng thuỷ văn cho hay, hiện nay trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một dải hội tụ nhiệt đới, nối với một vùng áp thấp ở khu vực miền Trung Philippines.

Dự báo trong ngày hôm nay 1/7, vùng áp thấp này di chuyển vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 80- 85%, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão với xác suất vào khoảng 60-65%.

Bắc bộ được dự báo mưa lớn 4 ngày do ảnh hưởng bởi áp thấp

Từ ngày 1/7 vùng biển phía Đông khu vực Bắc và giữa của Biển Đông có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sau cường độ gió sẽ tăng dần theo diễn biến của vùng áp thấp.

Từ ngày 2/7, vùng biển từ Khánh Hoà đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2,0-3,0 m, biển động.

Khu vực biển Khánh Hoà đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông của khu vực giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông mạnh. Trong mưa giông đề phòng độ cao sóng có lúc tăng lên trên 3,0 m. Vùng mưa giông mạnh có khả năng mở rộng lên các vùng biển phía Bắc.

Trong khi đó, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, nối với vùng áp thấp được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông, từ khoảng ngày 4/7- 7/7, ở khu vực Bắc bộ có khả năng xuất hiện một đợt 2 mưa vừa, mưa to trên diện rộng kèm theo nguy cơ cao xảy ra lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.