Chủ động "đo từng ngõ, khảo từng ngách" để phòng cháy hiệu quả

ANTD.VN - Không chờ xảy ra sự cố mới tìm cách ứng phó, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an Hà Nội đã triển khai rà soát, khảo sát toàn bộ các tuyến ngõ, ngách xe chữa cháy không thể tiếp cận trên địa bàn xã Phù Đổng và phường Việt Hưng, Hà Nội.

: Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 ghi nhận các thông tin về chiều rộng, chiều dài tuyến ngõ

Khảo sát kỹ từng tuyến ngõ, xây dựng phương án sát thực tế

Theo chỉ huy Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1: “Việc thu thập dữ liệu chi tiết là cơ sở quan trọng để xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ sát thực tế, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Trong điều kiện đô thị ngày càng phát triển, nhiều khu dân cư được hình thành từ lâu với hệ thống ngõ nhỏ, ngách sâu, hạ tầng giao thông chật hẹp đã đặt ra không ít khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Thực tế cho thấy, ở những khu vực này, nếu xảy ra hỏa hoạn, việc tiếp cận hiện trường của xe chữa cháy chuyên dụng thường gặp nhiều trở ngại, khiến thời gian xử lý ban đầu bị kéo dài, tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại lớn về người và tài sản”.

Xuất phát từ thực tiễn đó, thực hiện kế hoạch của Công an thành phố về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu vực có điều kiện giao thông hạn chế, từ ngày 20 đến 30-6-2026, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 đã tổ chức rà soát, khảo sát 100% các tuyến ngõ, ngách mà xe chữa cháy không thể tiếp cận trên địa bàn xã Phù Đổng và phường Việt Hưng. Hoạt động này nhằm thu thập dữ liệu, đánh giá hiện trạng và xây dựng phương án xử lý các tình huống cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp với từng địa bàn cụ thể.

Điểm nổi bật trong đợt rà soát lần này là việc cán bộ, chiến sĩ không chỉ thống kê các tuyến ngõ mà còn trực tiếp khảo sát, đo đạc, ghi nhận đầy đủ những yếu tố có ảnh hưởng đến công tác chữa cháy.

Tại mỗi tuyến ngõ, lực lượng chức năng tiến hành xác định chiều rộng, chiều dài, khoảng cách từ vị trí xe chữa cháy có thể triển khai đến khu vực xảy ra cháy; khảo sát nguồn nước phục vụ chữa cháy; đánh giá mật độ dân cư, đặc điểm công trình, nhà ở, các vật cản trên tuyến đường cũng như những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ.

Những thông tin tưởng chừng rất nhỏ như một đoạn ngõ bị thu hẹp, một cột điện chắn lối, một mái che lấn chiếm hay vị trí bể nước gần nhất đều được ghi nhận cẩn thận để phục vụ xây dựng phương án tác chiến khi xảy ra sự cố. Đây chính là cơ sở quan trọng giúp lực lượng chữa cháy chủ động lựa chọn chiến thuật triển khai phù hợp, rút ngắn thời gian tiếp cận hiện trường và nâng cao hiệu quả xử lý.

Đặc biệt, đơn vị ưu tiên khảo sát các khu dân cư đông người, khu vực có nguy cơ cháy, nổ cao, các nhà nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và những nơi có hệ thống giao thông đặc biệt phức tạp. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sẽ xây dựng phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ riêng cho từng khu vực; xác định lực lượng, phương tiện, vị trí tập kết xe, phương án cấp nước, sử dụng các phương tiện chữa cháy cơ động và huy động lực lượng tại chỗ khi có sự cố xảy ra.

Kết hợp tuyên truyền, phát huy sức mạnh của người dân

Song song với công tác khảo sát thực địa, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 còn trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy ngay tại khu dân cư.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 1 kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy

Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc vận động các hộ dân không lấn chiếm lối đi chung, giữ thông thoáng các tuyến ngõ để tạo điều kiện cho lực lượng chữa cháy tiếp cận nhanh nhất khi có sự cố; hướng dẫn người dân sử dụng thành thạo các phương tiện chữa cháy ban đầu, trang bị kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống cháy, nổ và phối hợp với lực lượng chức năng trong quá trình chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thực tế cho thấy, tại những khu vực ngõ nhỏ, nơi xe chữa cháy không thể vào được, "lực lượng chữa cháy đầu tiên" chính là người dân sinh sống tại địa bàn. Vì vậy, việc nâng cao nhận thức, trang bị kỹ năng và phát huy vai trò của lực lượng tại chỗ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khống chế đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, hạn chế cháy lan và giảm thiểu thiệt hại.

Có thể khẳng định, việc rà soát, khảo sát các tuyến ngõ, ngách xe chữa cháy không tiếp cận được không đơn thuần là hoạt động thống kê hiện trạng mà còn là bước chuẩn bị kỹ lưỡng, mang tính chiến lược trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Khi mỗi tuyến ngõ đều có phương án tác chiến phù hợp, mỗi người dân đều được trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết và mỗi lực lượng tại chỗ đều được xác định rõ vai trò, khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ sẽ được nâng lên rõ rệt.

Với tinh thần chủ động, khoa học và sát thực tiễn, những bước chân khảo sát của cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 1 hôm nay chính là nền tảng để xây dựng "bản đồ an toàn phòng cháy" cho từng khu dân cư, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn xảy ra, giữ vững bình yên và cuộc sống an toàn cho Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.